▲ 跨境理財通2.0｜銀行10厘定存吸客 百多款新產品應市 抽獎贈3,888元現金

跨境理財通2.0今（2月26日）起實施，降低投資者准入門檻、擴大理財產品範圍，並提升個人投資額度。本港多間銀行上架百多隻新產品，並推出優惠吸客，包括10厘或5厘定期存款，或交易滿額參加抽獎，最高可贏取獎賞港幣3,888元。

降合資格投資者門檻

比較新舊政策，在降低投資者准入門檻方面，跨境理財通2.0放寬南向通內地投資者合資格條件，新增內地投資者「近3年本人年均收入不低於40萬元」的可選條件。同時，南向通的內地投資者參與門檻從連續繳納社保或個人所得稅從滿5年降低為滿2年。

理財產品範圍擴大

新政在原來基礎上提供更多理財產品，風險等級擴展。其中北向通公募證券投資基金由「R1～R3」等級（低風險、中低風險、中風險）擴大至「R1～ R4」（低風險、中低風險、中風險、中高風險）風險等級 （不含商品期貨基金），另新增内地銀行提供的人民幣存款產品。南向通主要投資於大中華區的股票基金從「低至中」風險評級擴展至所有風險評級，其他基金從「低至中」風險擴展至「低至中高」風險評級（高息債券基金及單一新興市場基金除外）。

個人投資額度提升至300萬元人民幣

合資格機構從銀行擴大為銀行和證券公司。個人投資額度提高，從每名投資者100萬元人民幣提高到300萬元人民幣，即兩種渠道各150萬元人民幣。

北向通新舊政策比較

跨境理財通1.0 跨境理財通2.0 合資格投資者 持香港身份證的合資格香港居民（包括永久性和非永久性居民）以個人名義投資 不變 合資格理財產品 由内地銀行銷售的低至中風險（R1~R3風險）的產品，包括： -固定收益類公募理財產品（主要投資於債券和存款） -權益類公募理財產品（主要投資於股票，現金管理類理財產品除外） 公開募集證券投資基金 由内地機構銷售的投資產品，包括 R1至R3風險等級的： -固定收益類公募理財產品（主要投資於債券和存款） -權益類公募理財產品（主要投資於股票，現金管理類理財產品除外）； R1至R4風險等級的公開募集證券投資基金（商品期貨基金除外） 由内地銀行提供的人民幣存款存款產品

南向通新舊政策比較

跨境理財通1.0 跨境理財通2.0 合資格投資者 大灣區内地9市常住居民，並符合内地監管機構訂明的資金及投資經驗等條件： 具有粤港澳大灣區內地9市戶籍或 在粵港澳大灣區內地9市連續繳納社保或個人所得稅满5年 ;

; 具有2年以上投資經驗,且: - 最近3個月家庭金融淨資產月末餘額不低於100萬元人民幣,或 -最近3個月家庭金融資產月末餘額不低於200萬元人民幣, 及 具有完全民事行為能力以個人名義投資 符合內地監管機構訂明要求的粵港澳大灣區居民: 具有粤港澳大灣區內地9市戶籍或 在粵港澳大灣區內地9市連續繳納社保或個人所得稅满2年 ;

; 具有2年以上投資經驗,且: - 最近3個月家庭金融淨資產月末餘額不低於100萬元人民幣,或 -最近3個月家庭金融資產月末餘額不低於200萬元人民幣,或 -近3年本人年均收入不低於40萬元人民幣; 及 具有完全民事行為能力以個人名義投資 合資格理財產品 由香港銀行銷售的投資產品，包括低至中風險及非複雜的： 香港註冊成立並經香港證監會認可的 基金 ；

； 債券； 由香港銀行提供的人民幣、港元和外幣存款。 由香港機構銷售的投資產品，包括：香港註冊成立並經香港證監會認可的非複雜產品： 所有風險等級的主要投資於大中華區的股票基金 ，或

，或 除上述基金之外的低風險至中高風險基金 （不包括單一新興市場股票基金及高收益債券基金）

（不包括單一新興市場股票基金及高收益債券基金） 低風險至中風險及非複雜的債券 由香港銀行提供的人民幣、港元和外幣存款。

多間銀行即上架百多隻「跨境理財通」新產品，亦推出相應交易優惠吸引投資者︰

工銀亞洲：南向通定存10厘優惠

南向通4大優惠：

1.定存年利率最高10厘

推廣期：2024年2月26日至2024年3月31日（包括首尾兩天）

合資格客戶於推廣期內以跨境理財通南向通賬戶透過手機銀行敘造1個月或3個月的人民幣/港元/美元定期存款，可享以下特惠年利率︰

存款金額 1個月 3個月 人民幣5,000或以上 6.00% 5.00% 港元1,000或以上 9.00% 6.00% 美元1,000或以上 10.00% 7.00%

2.儲蓄存款優惠

推廣期：即日起至2024年3月31日（包括首尾兩天）

港元儲蓄年利率2.8%，人民幣儲蓄年利率2.38%

3. 基金交易0%認購費優惠

推廣期：2024年2月26日至2024年6月30日（包括首尾兩天）

推廣期內，持有南向通投資賬戶之客戶經該行的分行或手機銀行完成南向通計劃下之合資格基金認購交易，可享實收0%認購費優惠。推廣期內優惠次數不限。

4. 開戶現金獎賞

推廣期：2024年2月26日至2024年6月30日（包括首尾兩天）

推廣期內首次成功辦理工行「跨境理財通（南向通）」客戶，並符合指定要求，可享豐富現金獎賞。每位客戶於推廣期內最多只可獲享此獎賞一次。

北向通優惠：開戶現金獎賞

推廣期：2024年2月26日至2024年6月30日（包括首尾兩天）

推廣期內首次成功辦理工行「跨境理財通（北向通）」客戶，並符合指定要求，可享豐富現金獎賞。每位客戶於推廣期內最多只可獲享此獎賞一次。

中銀香港：交易滿額抽獎最高贏3,888元

中銀香港「跨境理財通」產品數量現增加逾6成至接近300隻，包括貨幣市場基金、ESG 基金、高息基金、環球股票基金等，以滿足投資者多元化的資產配置需要。

由即日起至3月28日，

跨境理財通「南向通」全新客戶可享一系列迎新優惠，包括進行任何累計等值人民幣10萬元或以上的跨境理財通產品交易，可獲得現金獎賞港幣500元；

完成任何跨境理財通產品交易累計等值人民幣80萬元或以上，可參加抽獎，最高可獲現金獎賞港幣3,888元。

信銀國際：新客戶6%年息率獎賞

中信銀行(國際)為「南向通」客戶提供的基金數目比2021年服務推出初期增加接近一倍至約260隻。基金以外，同時提供逾50隻債券及11種貨幣存款。

此外該行推出一系列「南向通」全新客戶優惠︰

理財資金賞

即日起至2024年6月30日，首300位全新跨境理財通「南向通」客戶於指定期間內存入資金，期內的資金結餘可享高達6%年息率獎賞（包括2%人民幣活期存款年息率及以4%年息率計算的資金增長回贈），獎賞金額高達15,000人民幣。

「inMotion 動感銀行」外幣兌換獎賞

即日起至2024年3月31日，於「inMotion 動感銀行」完成外匯交易且累計交易金額達指定港幣等值，可享最高600港元獎賞。

網上基金認購費回贈

即日起至2024年3月31日，透過該行網上渠道進行指定基金認購交易，可享首次網上基金認購費回贈優惠高達8,800港元。

創興︰5%定存年利率

由2024年2月26日至2024年6月29日，創興銀行為有效的「南向理財通」投資賬戶之客戶推出多項理財服務優惠︰

1. 全新悅秀理財客戶首6個月維持100萬港元總資產結存，可享高達1,500元信用卡現金回贈。

2. 全新客戶首3個月維持20萬港元或以上的總資產結存，可享高達600元信用卡現金回贈。

3. 客戶以指定貨幣兌換成港元，並同時敍造3個月20萬港元或以上之定期存款，可享 5%優惠年利率 。

。 4. 客戶於開立存款服務後，成功申請指定信用卡，並累積零售簽賬滿一定金額，可額外獲迎新獎賞500元信用卡現金回贈。

5. 「南向理財通」投資賬戶透過該行任何交易渠道成功認購基金，可享0%認購費優惠。

恒生：新開跨境財富管理中心

恒生及其全資附屬公司恒生中國為客戶提供的合資格「跨境理財通」產品（包括南向通及北向通）將增加至超過320款，另在今年初於廣州開設多一間跨境財富管理中心，新組建跨域銀行業務部及派駐跨境理財專才，客戶可於香港、深圳及廣州的7間跨境財富管理中心享受個人化諮詢服務。

滙豐：擴大財富顧問團隊

滙豐及內地合作夥伴銀行合共提供的理財產品數量增至逾 400 項，包括超過 100 個投資國際及亞洲市場的基金；另外擴大在香港的專業財富顧問團隊，他們會透過滙豐卓越理財尊尚和卓越理財客戶尊享的「滙財智富服務」投資組合分析工具，為南向投資者提供諮詢服務。

渣打：產品數增至近550款

渣打香港與渣打中國上架多款跨境理財通全新產品，包括將「南向通」的理財產品增加至近550款，「北向通」則增加人民幣存款產品及逾40項風險等級為「R4」的公開募集證券投資基金，涵蓋新消費、新能源、新基建、新製造、新科技等新經濟行業。此外，渣打還推出涵蓋基金、人民幣和美元存款產品的多項全新優惠，並將推出「灣悅會」（GBA Club）會員服務。

大新：南向通基金股份類別新增超100隻

大新銀行就南向通下提供的合資格基金股份類別將新增超過 100 隻，涵蓋不同貨幣、投資策略、大中華區股票或其他地區股票等投資市場。亦會與內地伙伴銀行（包括大新銀行（中國）、廣州銀行及東莞銀行）深化合作，持續完善「跨境理財通」服務。

招商永隆：產品數增至225隻

招商永隆銀行旗下跨境理財通合資格產品數量增加逾 100隻，總產品數為225隻。該行提供的貨幣基金（涵蓋不同貨幣）最快支持T+0申購贖回，此外還提供不同年期及不同貨幣結算的存款證，讓客戶可選擇符合其投資目標的「南向通」產品，當中產品特色如下：

提供超過 200 隻受香港證監會認可的「南向通」基金

涵蓋的市場包括大中華市場、日本市場、亞洲市場、美國市場及歐洲市場等

包含股票基金、債券基金、股債混合基金、貨幣市場基金等不同基金資產類別

新增多款存款證及投資。

提供不同策略的債券供客戶選擇。

撰文：葉雨

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