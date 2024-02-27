香港十大高分住宿盤點　東涌入選｜全球十大好客城市　日本一地區上榜

▲ 香港十大高分住宿盤點 東涌入選 附全球十大好客城市 日本排最尾

還在猶豫假期住宿怎麽選？旅行平台Booking.com近期發佈「Traveller Review Awards 2024」評選結果，132家香港的酒店、公寓和本地民宿等獲得了旅客的高度評價。

其中，獲得旅客評價8分以上的香港十大住宿包括：

香港十大高分住宿盤點 序號 住宿 1 香港東涌福朋喜來登酒店 2 香港君悅酒店 3 唯港薈 4 登臺 5 K11 ARTUS 寓館 6 香港嘉里酒店 7 九龍香格里拉 8 Page 148晉緻酒店 9 芬名酒店 10 The Hari Hong Kong 來源：Booking.com旅客評價（按英文字母順序排列）

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2024年全球十大最熱情好客的城市

根據Booking.com上超過3.08億的客戶評論數據，不少地區以熱情好客、服務體貼受到好評，平台統計出全球最受旅客歡迎的10座城市：

排名 城市 所屬國家 1 阿拉亞爾達茹達（Arraial d'Ajuda） 巴西 2 埃爾莫波利斯（Ermoupoli） 希臘 3 維亞納堡（Viana do Castelo） 葡萄牙 4 戴爾斯福特（Daylesford） 澳洲 5 格林德瓦（Grindelwald） 瑞士 6 摩押（Moab） 美國 7 于捷（Uzès） 法國 8 馬薩特蘭（Mazatlán） 墨西哥 9 齋沙默爾（Jaisalmer） 印度 10 富士河口湖町 日本 來源：Booking.com旅客評價

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撰文︰涂宇佳

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