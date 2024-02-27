香港十大高分住宿盤點　東涌入選｜全球十大好客城市　日本一地區上榜

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市況波動 月供基金更受青睞 摩根資管︰去年供款增一成 更多年輕人參與
還在猶豫假期住宿怎麽選？旅行平台Booking.com近期發佈「Traveller Review Awards 2024」評選結果，132家香港的酒店、公寓和本地民宿等獲得了旅客的高度評價。
其中，獲得旅客評價8分以上的香港十大住宿包括：
|香港十大高分住宿盤點
|序號
|住宿
|1
|香港東涌福朋喜來登酒店
|2
|香港君悅酒店
|3
|唯港薈
|4
|登臺
|5
|K11 ARTUS 寓館
|6
|香港嘉里酒店
|7
|九龍香格里拉
|8
|Page 148晉緻酒店
|9
|芬名酒店
|10
|The Hari Hong Kong
|來源：Booking.com旅客評價（按英文字母順序排列）
2024年全球十大最熱情好客的城市
根據Booking.com上超過3.08億的客戶評論數據，不少地區以熱情好客、服務體貼受到好評，平台統計出全球最受旅客歡迎的10座城市：
|排名
|城市
|所屬國家
|1
|阿拉亞爾達茹達（Arraial d'Ajuda）
|巴西
|2
|埃爾莫波利斯（Ermoupoli）
|希臘
|3
|維亞納堡（Viana do Castelo）
|葡萄牙
|4
|戴爾斯福特（Daylesford）
|澳洲
|5
|格林德瓦（Grindelwald）
|瑞士
|6
|摩押（Moab）
|美國
|7
|于捷（Uzès）
|法國
|8
|馬薩特蘭（Mazatlán）
|墨西哥
|9
|齋沙默爾（Jaisalmer）
|印度
|10
|富士河口湖町
|日本
|來源：Booking.com旅客評價
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 知多啲