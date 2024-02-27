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香港十大高分住宿盤點　東涌入選｜全球十大好客城市　日本一地區上榜

個人增值 09:00 2024/02/27

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香港十大高分住宿盤點 東涌入選 附全球十大好客城市 日本排最尾

還在猶豫假期住宿怎麽選？旅行平台Booking.com近期發佈「Traveller Review Awards 2024」評選結果，132家香港的酒店、公寓和本地民宿等獲得了旅客的高度評價。

其中，獲得旅客評價8分以上的香港十大住宿包括：

香港十大高分住宿盤點
序號住宿
1香港東涌福朋喜來登酒店
2香港君悅酒店
3唯港薈
4登臺
5K11 ARTUS 寓館
6香港嘉里酒店
7九龍香格里拉
8Page 148晉緻酒店
9芬名酒店
10The Hari Hong Kong
來源：Booking.com旅客評價（按英文字母順序排列）
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2024年全球十大最熱情好客的城市

根據Booking.com上超過3.08億的客戶評論數據，不少地區以熱情好客、服務體貼受到好評，平台統計出全球最受旅客歡迎的10座城市：

排名城市所屬國家
1阿拉亞爾達茹達（Arraial d'Ajuda）巴西
2埃爾莫波利斯（Ermoupoli）希臘
3維亞納堡（Viana do Castelo）葡萄牙
4戴爾斯福特（Daylesford）澳洲
5格林德瓦（Grindelwald）瑞士
6摩押（Moab）美國
7于捷（Uzès）法國
8馬薩特蘭（Mazatlán）墨西哥
9齋沙默爾（Jaisalmer）印度
10富士河口湖町日本
來源：Booking.com旅客評價
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撰文︰涂宇佳

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