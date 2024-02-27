▲ 【MPF】「投資如球賽」 善用各類基金特色 打造最佳強積金投資組合

有留意籃球比賽的讀者，必定發現球場上有些球員控球了得，有些球員射術精湛，不過籃球是一種講求團隊合作的運動，單靠個人實力未必足以為球隊帶來勝利。

正如強積金投資，基金組合應該多元化，善用不同基金的特點分散風險，才能配合個人退休投資所需發揮最佳表現。

不同强積金應取其所長

在傳統的五人籃球比賽中，球員的角色及位置都非常明確，有控球後衛、得分後衛、小前鋒、大前鋒，以及中鋒，他們各自擅於進攻或防守，在球隊中互相補位。而強積金基金亦有五個主要「隊員」，包括強積金保守基金、保證基金、債券基金、混合資產基金和股票基金，它們各有功能、投資目標和風險水平。

例如股票基金的投資目標是達致長期的資本增值及高於通脹的回報，適合投資期較長、風險承受能力較高的打工仔女作長線的投資。至於保守基金的目標是賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報，適合臨近退休的計劃成員減低投資風險，並增強投資組合的防守性，以達至持盈保泰。

根據人生規劃訂立強積金投資組合

每支球隊在比賽前都會因應隊員的特色制訂合適的比賽計劃，而每個打工仔女為退休投資作部署時，亦應該按自己的人生階段、投資目標、風險承受能力、個人需要及瞭解不同基金的投資目的，去訂立適合自己的強積金投資組合。

定期檢查投資組合 適時調整

一場比賽長達40分鐘，始終有一定變數，時而領先、時而落後，需要根據比賽階段及形勢適時調整策略。同樣地，強積金是長達40年的投資，計劃成員應該定期檢視強積金投資組合，例如每半年或每年一次，並因應人生階段的變化做出相應的調整。同時大家亦應該盡量建設多元化的投資組合，以減低投資風險，有助達到自己的退休目標。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經