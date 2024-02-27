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市況波動　月供基金更受青睞　摩根資管︰去年供款增一成　更多年輕人參與

個人增值 08:00 2024/02/27

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去年中港股市表現不佳，但摩根資產管理執行董事、香港零售業務總監湯志恒指出，不少客戶反而透過月供基金，增加對中港市場的投資。

2023年中港股市跑輸全球主要市場，但作為長線投資者，可能視之為機遇。摩根資產管理執行董事、香港零售業務總監湯志恒向本網透露，去年客戶月供基金的規模按年增加10%，月供基金客戶佔總客戶人數，升至接近3成。

湯志恒指出，客戶月供基金以股票為主，而股票又以中港市場為主，反映不少客戶視下跌為入市機會，增加月供供款，希望善用平均成本法，達到更好的投資回報。

「平均成本法」是定期、定額投資的方法，可規避因資產的波動性對投資收益造成的負面影響。早前基金公會便以強積金的數據為例，指出若使用平均成本法，大部分基金類別的1年及3年平均回報，均優於一次性投資。

湯志恒接受本網專訪時指出，不少投資者沒有因港股下沉而放棄，反而是加大投資︰

  • 有做月供基金的客戶佔比，由2022年的25%，升至2023年的29%。
  • 整體月供基金的規模，在2023年按年增長10%。
  • 月供基金有超過8成都是投資股票，當中又以亞洲的中港市場為主。
  • 目前摩根資管在香港有約1.4萬名零售客戶

資金流正重返亞洲市場

2024年至今約2個月，中港市場有空間稍作喘息，美聯儲減息亦已成共識，只是時間問題。湯志恒指出，留意到資金流正在變向，不少客戶把資產由貨幣市場基金調撥至固定收益工具，例如政府債、企業債等等。

亞洲市場的風險胃納也回來了，近期亞洲市場相關的基金佔整體基金銷售近4成，比例較過去兩年都有所提升，當中以股票為主。

湯志恒指出，雖然定期存款年利率高，但定存也有再投資的風險，由於預期息口會在下半年向下，屆時定存很難再有目前的息率。

年輕客戶增長近10%

湯志恒表示，客戶都想在市況波動期間保持投資，平均成本法是較好的方法。該行尤其見到愈來愈多年輕客戶參與，過去5年，40歲以下的年輕客戶群有接近10%的增長，有不少老客戶介紹他們剛投身社會的兒女做月供基金。

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湯志恒建議，讀者在扣除必要開支後，宜把每月20%的收入用作定期、定額投資，這對於已在組織家庭的投資者而言更為重要。至於年輕一代，應從學習控制支出方面入手。

摩根資產管理近年走大眾化、低門檻的路線，目前在摩根Direct的平台上有逾180隻基金可供選擇，月供基金低至每月1000港元可以入場，供款年期無限制，亦可因應自身流動性狀況，隨時暫停供款亦可。湯志恒指出，香港有很多人得不到應有的金融服務，尤其是資產值500萬元以下的中產階層，常常被銀行所忽視，但他們也很需要理財服務，摩根Direct希望能解決他們的痛點，吸納這批客戶。

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市場競爭激烈　兩招吸零售客

為了讓摩根Direct平台更靠近客戶，摩根資管近年不斷升級網絡及手機應用程式，利用科技去分析客戶的喜好及交易方向，希望在產品設計及服務上更貼心。

例如，該行會透過Google Analytics了解客戶正在追求哪些資訊，他們便能向客戶提供針對性的策略分析。

除了善用科技，摩根資管近日亦舉行多達500名客戶出席的活動，同時會介紹最新的現金回贈與推薦客戶優惠。

他透露，若成功開戶，新客戶可享500港元現金回贈，現有客戶可以享多達2000港元的推薦獎賞，每介紹一名全新客戶可享200港元，最多介紹10人。同時，客戶如開設月供基金戶口，可以終身免基金認購費。

過往外資大行鮮有出動回贈等優惠吸納客戶，但湯志恒指出，香港的零售環境具有挑戰性，面對的不只是外資行、還有本地及中資券商的競爭，因此他們也要調整銷售策略。

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撰文︰廖毅然

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