「讓美國上流也汗顔」　亞洲頂奢酒店5大秘密︰海鮮尊貴過豪車　兩任妻子住不同套房

▲ 「讓美國上流汗顔」亞洲頂奢酒店的5大秘密：海鮮尊貴過豪車 名人想當「小孩」

Brandon Presser是一位旅行作家，也是一位「斜杠青年」，他走遍世界體驗各種職業的生活。這一次，他向彭博分享了在亞洲的頂奢酒店︰新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel）體驗作為酒店管家的日常——原來在頂奢酒店裏，埋藏著富豪們不為人知的秘密。

亞洲新貴的奢侈程度讓美國名門望族都汗顔

即便是一頓海鮮大餐也是階層的象徵

酒店管家無微不至地滿足富豪的所有合理要求——而這已經是服務富豪中最輕鬆的工作之一

秘密一︰亞洲富豪的花費是美國人的10倍

亞洲新貴的奢侈程度讓美國名門望族都汗顔——甚至是用現金。Brandon Presser表示，在新加坡，亞洲富豪的消費是美國富豪的10倍。

一位米芝蓮星級餐廳老闆告訴Brandon Presser：曾經有一次，他的侍應生不小心將一滴油弄灑，染色弄髒了顧客的手袋。這位老闆當即提出願意承擔維修責任——但這個手袋太貴了，維修費可能會讓他的店關門。

「我從未意識到中國人的財富，直到我在濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）工作，」曾在當地做管家的Cheah表示，通常在4～5晚的正常逗留時段，旅行的家庭主婦會在酒店內的奢侈品購物中心瘋狂消費，單次花費可達30萬坡元（約175萬元）。

「她們每天都在花錢，每次出門都在花錢，愛馬仕、路易威登⋯⋯你走進她們的套房，甚至看不到地板，到處都是購物袋。」

這些亞洲富豪的孩子同樣是「購物狂」。另一位管家Shannon Goh表示：「我曾經有一位未滿12歲的客人，他希望迪奧童裝店能為他延遲關門，因為他想購物到最後一刻。」不到1個小時，這個小孩就購買了價值6萬坡元（約35萬元）的東西。

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秘密二︰海鮮相比汽車更能彰顯客人身份

「即便是把車鑰匙扔在桌上，都是一個極其瀟灑的舉動」，一位Raffles的前員工表示。畢竟在新加坡，擁車的成本極其高昂——以豐田凱美瑞混動車為例，連稅以及購買許可，售價高達約20萬美元（157萬元）。

然而在頂奢酒店，食物，尤其是海鮮，才是真正值得吹噓的東西。在御賓軒（Imperial Treasure），新加坡最受歡迎、預定最多的海鮮聖殿，一碗拳頭大的魚翅湯的售價能輕鬆達到300坡元（約1750元）以上。燕窩的原材料通常高達每公斤9500坡元（約5.5萬元），隨便一次午餐，賬單通常都在5位數以上。

有一次，一位百億科技大亨要求烹飪一種特別罕見奇特的大閘蟹，管家們不得不竭盡所能去尋找。最終他們從一個特別供應商裏找到了從中國指定湖泊裏撈出來的螃蟹，僅運費便高達數千美元。

許多人甚至會用私人飛機將紀念食品空運回國。Brandon Presser的同事表示，他曾在12小時內採購價值1萬坡元（約5.8萬元）的榴蓮。而在助理管家Kimberly Tan任職期間，曾有客人在深夜要求在早上8點，私人航班起飛前送達50個班蘭戚風蛋糕。「我們找了附近一家早已關門的麵包店職員，主動提出支付2～3倍的報酬，才最終完成了這項看似不可能完成的任務。」

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秘密三︰名人只想被當作孩子看待

VIP客戶中的知名人士通常會讓他的助手發送一條附加條款：一份需求清單，有時候會以化名提交來保護隱私。酒店管家的數據庫裏充斥著各種誇張的化名——國王先生、公主女士、教皇先生，甚至還有總統先生。

Brandon Presser的同事表示：「一綫明星都想吃兒童食品。」比如蘋果汁、皮塔餅、可樂和奶酪披薩。曾經有一位流行歌星希望浴室裏裝滿粉色衛生紙。

曾經，Brandon Presser為一位歌星精心設計了半天的膳食，結果30分鐘後這個明星帶著一大袋麥當勞回來了。據説Michael Jackson出行時會帶上自己的厨師煮食通心粉和奶酪。

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秘密四︰你正在被酒店管家瘋狂觀察

酒店管家會關注客戶的任何個人習慣，在大腦中建立一個「數據庫」。

如果你今天沒有碰過桌上的巧克力，那麼明天芝士蛋糕會替代它

如果你提到喜歡葡萄酒但沒有打開那瓶贈送的梅洛，下一次管家會給你更換不同的品牌

如果你僅僅是獨自旅行，酒店團隊甚至會記錄你昨晚睡在床的哪一邊，並在第二天晚上相應地設置你的夜床服務

這種「無微不至」從你辦理入住前就已經開始。頂奢酒店管家甚至會在谷歌上搜索你，瞭解你的基本信息，例如資料顯示你是一個園藝愛好者，你會收到一本園藝書籍作為入住歡迎禮。

這種強大的個人數據庫全憑藉管家的極緻觀察力。管家之間會在每天的電話會議中交換情報。Brandon Presser表示：「我們會每天談論你，尤其在交接期間，我們會分享誰的房間格外淩亂，或者誰在茶壺裏煮泡麵——即便是在頂奢酒店，這些人比你想象中多得多。」

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秘密五：頂奢酒店管家已經是最簡單的富人服務工作之一

頂奢酒店的客人除了帶來無窮無盡的鈔票外，往往比其它競爭酒店的客人更有禮儀——這與許多在以賭場為中心的濱海灣金沙酒店看見的情況完全不同。

「客人在幾小時內損失3500萬坡元（約2億元），甚至4000萬（約2.3億元）坡元，簡直是家常便飯。」一位濱海灣金沙酒店的前管家表示，「一位客人曾經將8.7萬坡元現金放在房間抽屜裏，告訴酒店這是為了方便他改天再賭。」好處是，往往為這些富豪開門就能得到1000坡元（約5800元）的小費。

「我們曾經接待過一位亞洲客人，他的第一任妻子和孩子在A套房，第二任妻子和孩子在B套房——沒有人知道彼此的存在。我們負責將兩個家庭隔絕開，事實證明這完全奏效——所有妻子都以為丈夫在賭場玩得很開心（平心而論，他大部分時間都很開心）。」

撰文︰涂宇佳

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