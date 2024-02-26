▲ 內幕交易｜妻子WFH談公司機密 丈夫即炒股賺逾1300萬 前途婚姻兩輸

居家辦公（Work From Home）潮流下，同居的伴侶難免會從對方口中獲知一些行業内情，但若受貪念驅動把機密用作投機，有可能一不小心「賠了夫人又折兵」。

42歲美國男子Tyler Loudon偷聽妻子的工作電話，靠聽到的内幕消息炒股，大賺逾1300萬元，結果被控犯有內幕交易罪，全部非法獲利將遭沒收，還可能面臨5年監禁和195萬元罰款，妻子也向他提出離婚。

偷聽妻子電話 獲知收購案消息

據《財富》報道，Tyler Loudon的妻子是英國石油公司（BP）的併購經理，兩人在疫情期間居家辦公。妻子於2021年10月開始在英國石油公司的併購團隊工作，最初的任務是調查收購卡車停靠站運營商TravelCenters of America的可行性。 她還簽署了一份「知情」聲明，同意不購買TravelCentres股票。

CNBC援引美國證券交易委員會（SEC）向德州侯斯頓（Houston）聯邦法院提交的民事訴狀指出，2022年12月，夫妻倆在羅馬旅行期間在一家Airbnb遠距工作時，Loudon偷聽了妻子的工作電話，聽到她討論收購案事宜。美國證交會稱，在羅馬之後，這對夫婦繼續「近距離」居家辦公，兩人在家工作時「彼此相距不到20英尺」。Loudon的妻子承認偶爾會在「正常」已婚夫婦的談話中與丈夫討論收購案。

暗中提前買股 大賺逾1300萬元

美國檢察官辦公室指，接下來的幾個月中，Loudon瞞着妻子累計買入46,450股TravelCenters股票。美國證交會稱，為了購買TravelCenters的股票，Loudon賣掉了其經紀賬户和Roth IRA退休金賬户中的所有頭寸以及其他股票，總價值超過200萬美元。

檢察官辦公室稱，2023年2月16日收購案正式對外公布後，TravelCenters股票大漲71%，Loudon迅速賣掉了自己持有的股票，獲利176萬美元（約1372.8萬港元）。

監管啟動調查後始坦白

同年3月，美國金融業監管局要求英國石油公司提供一份在TravelCenters收購發生前的「知情」人員名單。一名參與此次收購案的英國石油公司前員工隨後聯繫了Loudon的妻子，抱怨說必須披露她的地址和其他個人詳細資料，才能符合金融業監管局的規定。

妻子把這件事告訴Loudon，Loudon問她「現任僱員是否會受到同樣的審查」，妻子回答說會的。

一周後，Loudon向妻子承認，他非法買賣了TravelCenters的股票，「目的是賺到足夠的錢，好讓妻子不必再長時間工作。」

妻子大義滅親 兼提離婚

妻子對此感到震驚，並向上司報告了丈夫的內線交易行為。美國證交會表示，英國石油公司後來讓Loudon的妻子行政休假，然後解僱了她，儘管沒有發現任何證據表明她曾故意洩露收購資訊或對她丈夫的交易知情。

美國證交會補充指，Loudon給妻子手寫了一封信，在信中為背叛她的信任而道歉。但妻子還是搬出了兩人合住的房子，並在去年6月開始離婚訴訟。

認內幕交易罪 獲利全沒收

據路透社，面對證交會的指控，Loudon上周四（2月22日）承認犯有內幕交易罪，並同意沒收176萬美元的非法所得。案件將於5月17日正式宣判，他可能面臨最高五年的監禁和25萬美元（約195萬港元）的罰款。他也同意與證交會作民事訴訟和解並支付民事罰款。Loudon的律師和英國石油公司都拒絕發表評論。

撰文：葉雨

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