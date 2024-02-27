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龍年投資三宜一忌！忌孤注一擲　宜留意板塊的長期價值

博客 08:00 2024/02/27

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龍年投資三宜一忌！忌孤注一擲 宜留意板塊的長期價值

  • 龍年伊始，環球股市繼續造好，美股標準普爾500指數突破5,000點水平，日經平均指數衝上歷史新高。
  • 雖然投資市場氣氛整體良好，但亦存在不確定因素，包括減息時間表、全球經濟表現及各地政治因素等。

若希望今年投資能飛龍在天，筆者認為與其靠運程指點迷津，倒不如在制訂投資計劃時緊記「三宜一忌」，在市場中尋找潛藏機遇。

宜：留意債券及相關基金產品

當減息周期於今年稍後來臨，優質的債券產品將能提供相對穩定的收益來源，而且存續期較短，違約風險相對較低，能在投資組合中起風險對沖作用。很多投資者都會以一些信用評級較高、收益率合理的債券，製造穩定現金流以分散風險。此外，一些具增長潛力的企業債券，亦可望受惠於減息，帶來額外的收益和升值機會。

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宜：留意具長期價值的投資板塊

科技板塊近年急速增長，市場普偏認為科技業將繼續保持增長動力，並帶動相關產業鏈和服務業的發展。隨著各行業開始採用人工智能等科技，投資者應拓闊視野，如放眼於網路安全及醫療科技等，尋找禾稈下的珍珠。有分析預期環境可持續性將繼續成為投資焦點，預料潔淨能源和可再生能源相關投資將備受各方青睞。

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宜：放眼國際市場機遇

地域多元化是分散風險的重要一環。除了關注成熟市場，亦要留意市場宏觀經濟與政策變化，抓住伴隨的投資機遇。亞洲地區經濟快速增長，其中日本經濟近期亦有回穩跡象，去年股票市場表現亮麗，日經平均指數升逾30%。而在新興市場中，印度剛成為全球人口最多的國家，內需潛力龐大，同樣值得關注。

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忌：盲目投資及孤注一擲

雖然隨著減息預期升溫，投資市場氣氛轉趨樂觀，但投資者應保持冷靜和理性，密切留意利率走勢與通脹數據，以便適時調配投資組合，切勿被市場情緒牽動而作出衝動決定。此外，切忌過度集中於個別投資項目，應時常保持投資組合多元化，分散風險。

最後，投資平台的收費亦是直接影響投資決定的重要因素。坊間有平台採用零交易費模式，只按照客戶持倉總值收取劃一低廉月費，大大降低執行買賣決定的成本，令決策更靈活隨心，投資自然得心應手。 

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【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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撰文 : 李家達 WeLab Bank行政總裁

欄名 : Fintech達人

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