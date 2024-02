▲ 【勞力士】Elton John豹紋地通拿拍賣 成交價138萬創紀錄

英國流行音樂巨星Elton John委託佳士得拍賣32枚珍藏手錶

包括13枚卡地亞(Cartier)、五枚蕭邦及四枚宇舶錶等;

一枚黃金豹紋勞力士地通拿(Rolex Daytona)以17.64萬美元(約138萬港元)成交,打破該型號的新世界拍賣紀錄。

是次佳士得拍賣會是自去年皇后樂隊(Queen)已故主音Freddie Mercury珍品在倫敦拍賣以來規模最大的搖滾樂名人拍賣會...

2月21日起,共有八場拍賣會在紐約和網路上揭幕;

主要為Elton John在亞特蘭大的家中物品進行拍賣,當中包括叢林主題豹紋勞力士地通拿,以及卡地亞Crash等13款卡地亞手錶;

估價最高的腕錶拍品在開幕夜拍賣會上登場。

Elton John豹紋勞力士地通拿近18萬美元成交創紀錄(請點圖放大):

▼ 點擊圖片放大 +2

18K黃金勞力士地通拿自動計時碼錶;

型號116598 SACO

配豹紋錶盤和錶帶,錶盤飾有8顆鑲鑽數字;錶殼鑲有48顆明亮式切割鑽石和36顆方形切割橙色藍寶石;

2001年製作,2004年在巴塞爾博覽會上推出;

估價介乎40,000至60,000美元;

最終以176,000美元(約138萬港元)成交,創下該型號世界紀錄。

除了此枚地通拿外,開幕夜拍賣會另有兩枚卡地亞手錶高價拍出,當中一枚Crash成交價甚至更高。

Elton John卡地亞Tank Normale(請點圖放大):

▼ 點擊圖片放大

18K白金卡地亞Tank Normale;

錶圈鑲有20顆長方形鑽石,錶盤鑲有16顆長方形藍寶石;

錶殼編號646'570,附卡地亞簽名;

千禧年代製作;

估價介乎20,000至30,000美元;

最終以176,400美元(約138萬港元)成交,為最低估價的九倍。

Elton John卡地亞Crash(請點圖放大):

▼ 點擊圖片放大

拍賣行表示:

目前此枚卡地亞「Paris」Crash手錶是1991年限量發行400枚的一部份。這些腕錶是在巴黎工坊製造,具有令人垂涎的法國標誌,很少公開露面,而且此枚保存得非常完好,使之成為極其罕見和令人嚮往的時計,其出處令人難以置信。

外觀奇特的Crash相當神秘,設計靈感來源一直很多傳說。Jean-Jacques Cartier孫女Francesca Cartier Brickell在其2019年出版的著作《The Cartiers: The Untold Story of the Family Behind the Jewelry Empire》證實:

上世紀60年代的倫敦令人興奮,當時卡地亞手錶在當地的倡導者Jean-Jacques Cartier希望製作一款真正回應時代精神的手錶;

Crash是Jean-Jacques Cartier和設計師Rupert Emmerson的創意,他們經過多次嘗試才得出最終設計;

由此產生的手錶的外觀被命名為Crash,與卡地亞傳統錶款Tank的直線和橢圓形成鮮明對比。

2月22至23日進行的日間拍賣,亦有Elton John私人擁有的12枚鐘錶拍賣...

以下為日間拍賣頭五枚最高成交手錶(由低至高排列,請點圖放大):

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Elton John 18K金鑲鑽限量琺瑯錶盤卡地亞Pasha以56,700美元(約44.4萬港元)成交,高於15,000至25,000美元估價;

Elton John 18K白金和藍寶石珍珠母貝錶盤愛彼皇家橡樹以60,480美元(約47.3萬港元)成交,高於10,000至15,000美元估價;

Elton John 18K金鑽石寶石伯爵Tanagra "Piece Unique'"以60,480美元(約47.3萬港元)成交,高於12,000至18,000美元估價;

Elton John 愛滋病基金會18K白金鑲鑽蕭邦「獨一無二」("Piece Unique")型號以94,500美元(約73.9萬港元)成交,遠高於10,000至15,000美元估價;

Elton John 鉑金紅寶石鑽石卡地亞Tank以214,200美元(約167.6萬港元)成交,遠高於15,000至25,000美元估價。

尚在進行的還有網上拍賣會《艾爾頓·約翰爵士收藏:珠寶盒》(The Collection of Sir Elton John: The Jewel Box),將於2月27日截止...

《Elton John珠寶盒》網上拍賣會共拍賣17枚手錶(請點圖放大):

▼ 點擊圖片放大 +2

撰文:黃正軒

