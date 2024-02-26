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【勞力士】Elton John豹紋地通拿拍賣　成交價138萬創紀錄

個人增值 14:12 2024/02/26

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【勞力士】Elton John豹紋地通拿拍賣　成交價138萬創紀錄

  • 英國流行音樂巨星Elton John委託佳士得拍賣32枚珍藏手錶
  • 包括13枚卡地亞（Cartier）、五枚蕭邦及四枚宇舶錶等；
  • 一枚黃金豹紋勞力士地通拿（Rolex Daytona）以17.64萬美元（約138萬港元）成交，打破該型號的新世界拍賣紀錄。

是次佳士得拍賣會是自去年皇后樂隊（Queen）已故主音Freddie Mercury珍品在倫敦拍賣以來規模最大的搖滾樂名人拍賣會...

名為《艾爾頓·約翰爵士珍藏：再見桃樹路》（The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road）的一系列拍賣會，預計將帶來逾2,000萬美元的收入。

  • 2月21日起，共有八場拍賣會在紐約和網路上揭幕；
  • 主要為Elton John在亞特蘭大的家中物品進行拍賣，當中包括叢林主題豹紋勞力士地通拿，以及卡地亞Crash等13款卡地亞手錶；
  • 估價最高的腕錶拍品在開幕夜拍賣會上登場。

Elton John豹紋勞力士地通拿近18萬美元成交創紀錄（請點圖放大）：

 

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  • 18K黃金勞力士地通拿自動計時碼錶；
  • 型號116598 SACO
  • 配豹紋錶盤和錶帶，錶盤飾有8顆鑲鑽數字；錶殼鑲有48顆明亮式切割鑽石和36顆方形切割橙色藍寶石；
  • 2001年製作，2004年在巴塞爾博覽會上推出；
  • 估價介乎40,000至60,000美元；
  • 最終以176,000美元（約138萬港元）成交，創下該型號世界紀錄。

除了此枚地通拿外，開幕夜拍賣會另有兩枚卡地亞手錶高價拍出，當中一枚Crash成交價甚至更高。

Elton John卡地亞Tank Normale（請點圖放大）：

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  • 18K白金卡地亞Tank Normale；
  • 錶圈鑲有20顆長方形鑽石，錶盤鑲有16顆長方形藍寶石；
  • 錶殼編號646'570，附卡地亞簽名；
  • 千禧年代製作；
  • 估價介乎20,000至30,000美元；
  • 最終以176,400美元（約138萬港元）成交，為最低估價的九倍。

 

Elton John卡地亞Crash（請點圖放大）：

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  • 18K黃金限量版不對稱腕錶Crash；
  • 鍍銀錶盤；
  • 錶殼編號A108446, NO. 150；
  • 附巴黎卡地亞（Cartier Paris）簽名；
  • 1991年限量製作；
  • 估價介乎70,000至100,000美元，遠低於去年9月在倫敦蘇富比以191,000美元成交的一枚沒有名人關係的同款錶；
  • 最終以277,200美元（約217萬港元）成交，幾乎為最低估價的四倍。

拍賣行表示：

目前此枚卡地亞「Paris」Crash手錶是1991年限量發行400枚的一部份。這些腕錶是在巴黎工坊製造，具有令人垂涎的法國標誌，很少公開露面，而且此枚保存得非常完好，使之成為極其罕見和令人嚮往的時計，其出處令人難以置信。

外觀奇特的Crash相當神秘，設計靈感來源一直很多傳說。Jean-Jacques Cartier孫女Francesca Cartier Brickell在其2019年出版的著作《The Cartiers: The Untold Story of the Family Behind the Jewelry Empire》證實：

  • 上世紀60年代的倫敦令人興奮，當時卡地亞手錶在當地的倡導者Jean-Jacques Cartier希望製作一款真正回應時代精神的手錶；
  • Crash是Jean-Jacques Cartier和設計師Rupert Emmerson的創意，他們經過多次嘗試才得出最終設計；
  • 由此產生的手錶的外觀被命名為Crash，與卡地亞傳統錶款Tank的直線和橢圓形成鮮明對比。

2月22至23日進行的日間拍賣，亦有Elton John私人擁有的12枚鐘錶拍賣...

以下為日間拍賣頭五枚最高成交手錶（由低至高排列，請點圖放大）：

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  • Elton John 18K金鑲鑽限量琺瑯錶盤卡地亞Pasha以56,700美元（約44.4萬港元）成交，高於15,000至25,000美元估價；
  • Elton John 18K白金和藍寶石珍珠母貝錶盤愛彼皇家橡樹以60,480美元（約47.3萬港元）成交，高於10,000至15,000美元估價；
  • Elton John 18K金鑽石寶石伯爵Tanagra "Piece Unique'"以60,480美元（約47.3萬港元）成交，高於12,000至18,000美元估價；
  • Elton John 愛滋病基金會18K白金鑲鑽蕭邦「獨一無二」（"Piece Unique"）型號以94,500美元（約73.9萬港元）成交，遠高於10,000至15,000美元估價；
  • Elton John 鉑金紅寶石鑽石卡地亞Tank以214,200美元（約167.6萬港元）成交，遠高於15,000至25,000美元估價。

尚在進行的還有網上拍賣會《艾爾頓·約翰爵士收藏：珠寶盒》（The Collection of Sir Elton John: The Jewel Box），將於2月27日截止...

《Elton John珠寶盒》網上拍賣會共拍賣17枚手錶（請點圖放大）：

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撰文：黃正軒

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