大灣區門診指南｜網上預約3種方法及收費比較　可用香港身份證、手機號碼

▲ 大灣區看病指南 網上預約門診3種方法及收費比較 可用香港身份證、手機號

愈來愈多港人北上就醫，政府也在本周公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，第三季起廣東9間公立和私立醫療機構將可使用醫療券。想在大灣區看病，哪些醫院資質較好？不同職級醫生門診診療費用有何差異？港人怎樣網上預約掛號？即睇攻略：

從政府官網、學術榜單看醫院資質

據《中國衛生健康統計年鑒2021》的數據，廣東有超過120家三級甲等（三甲）醫院（内地最高等級的醫院），數量為全國第一，而省内較好的醫療資源多集中在廣州、深圳等大城市。就醫前建議先核查醫療機構資質，可以參考當地政府或衛健委官網。例如，「深圳政府在線」官網列出了深圳各區醫院的的級別和診療科目。廣州醫療機構信息則可以在廣州市衛健委官網查到。

此外，也可以參考復旦大學《中國醫院及專科聲譽排行榜》，多家深圳、廣州的三甲醫院入選2022年華南地區綜合排行榜，例如深圳市人民醫院、深圳市第二人民醫院、深圳市第三人民醫院、中山大學附設第一醫院、南方醫學大學南方醫院、廣東省人民醫院。

▼ 點擊圖片放大

不同職級醫生診查費各異 最低￥10

内地醫生職稱級別由低到高分別是：醫師／住院醫師（初級）、主治醫師（中級）、副主任醫師（副高級）、主任醫師（正高級），科研、治療成就突出的主任醫師可再評定專家稱號。在大型公立醫院門診坐診的醫生多為主治醫師及以上級別，職稱愈高門診診查費（掛號費）愈高。

下面比較深圳、廣州、東莞、珠海公立醫院不同級別醫生的門診診查費用，主治醫師收費在￥10～￥25，副主任醫師在￥19～￥33之間，主任醫師在￥25～￥50，專家則是￥80至￥800不等。四個城市中，深圳因物價較高，整體門診診查費水平也最高。

大灣區4市公立醫院門診診查費比較

主治醫師 副主任醫師 主任醫師 專家 深圳 ￥25 ￥33 ￥50 名醫主任醫師￥380，名醫名專家￥480，「三名工程」專家￥800 廣州 ￥10 ￥20 ￥30（特需門診主任醫師￥50） 特需門診專家￥100，國家級專家￥200 東莞 ￥14 ￥19 （特需門診副主任醫師￥50） ￥25 ￥80 珠海 ￥17 ￥25 ￥30 市級￥200，國家級／省級￥300

至於其他項目的費用，公立醫院的各項醫療服務收費為全市統一，以深圳為例，可在深圳市醫療服務價格查詢系統查看（詳情按此）。不同私立醫院的醫療服務價格不同，也可在上述系統中查詢（詳情按此）。

門診網上預約掛號攻略

目前内地醫院都已開放網上預約掛號服務，由於去大型三甲醫院的患者較多，建議提前數天掛號，專家號則建議提前一兩周預約。

大灣區主要有3種網上掛號方式：

1. 健康160 app

據小紅書内地網友分享，透過健康160 app一般比其他方式更容易搶到號。

健康160可以用香港手機號注冊、香港身份證、回鄉證或護照實名認證，客服將在24小時内審核。本網實測使用香港身份證認證，提交信息約3小時後審核通過。

▼ 點擊圖片放大

網上預約挂號無需提前付款，若是公立醫院，預約成功後將獲得一個二維碼，憑此二維碼和身份證件到醫院再付款，持香港身份證、回鄉證或護照的港澳、外籍人士一般要到人工窗口辦理。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2. 醫院微信公衆號/小程序

醫院微信公衆號/小程序是最流行的掛號方式，需用内地手機號注冊，深圳大部分三甲醫院已支持用回鄉證、香港身份證、護照作實名認證，掛號方法類似健康160 app。

▼ 點擊圖片放大

3. 各市衛生部門官方App或網站

大灣區城市衛生部門的App和官網也可預約掛號，例如深圳衛健委的「健康深圳」App、東莞衛健局的「健康東莞」App，廣州則有「廣州健康通」網站 。可以用回鄉證、護照實名認證，但要用内地手機號注冊，掛號方法類似健康160 app。

▼ 點擊圖片放大

撰文：葉雨

相關文章：

【大灣區醫保】 北上就醫 哪些保險有得claim？ 牙科、癌症治療、住院有何保障？

【北上消費】5折乘深圳巴士地鐵！銀聯境外卡優惠 名額10萬人！（附活動細則）

【北上消費】WeChat Pay HK派免費電話卡 贈￥100儲值額（附領取方法）

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App