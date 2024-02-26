2030中國資管規模將達40.4兆美元　全球資管公司應如何駕馭中國市場？

▲ 無論在中國營運的資產管理公司是本土還是外資，規模大小，或處於哪個階段，都需要擁有對中國資產管理格局有清晰洞察力的領導者來制定最佳策略。

在不斷演變的全球經濟和宏觀經濟環境下，中國市場持續呈現出獨特的機遇。隨着中國在2020年開放資本市場，其資產管理行業預計到2030年將會翻倍，達到40.4兆美元。個人財富及養老金需求的持續上升推動着金融公司不斷改善其產品和服務，從而促使了資產管理行業的預期增長。無論短期經濟波動如何，中國市場仍然具有持久的吸引力，而審慎地考慮商業策略依然是取得成功的關鍵。

如今，全球各大資產管理公司正在重新思考其在中國市場的整體商業策略。傳統方法如派遣外籍人士填補本地人才缺口，未必是適用於中國市場的最佳策略。而這種轉變亦反映了一個更廣泛的趨勢——在這個瞬息萬變的世界經濟環境下，若要在中國取得成功，不僅僅取決於員工的國籍，而是要擁抱變化，適應這個市場的獨特節奏。

廣闊市場 巨大挑戰

進軍中國市場的國際企業必須考慮來自多方面的挑戰，例如多元化的資產管理環境、政府法規、激烈競爭和人才稀缺等問題，企業必須根據當地環境去調整政策，包括從風險管理、合規性到網絡安全等各方面的政策。

挑戰1︰把握政府政策

鑑於中國獨特的治理模式，外國資產管理公司可能會對中國市場有着不同的看法，但重要的是它們要意識到中國政府採取的積極措施，例如近期在穩定關鍵行業、提高監管清晰度和加強外國投資者市場准入的一系列舉措，均表明了中國政府致力於營造一個有韌性和活力的經濟環境，同時亦充分體現出其意識到市場當下面臨的挑戰，以及為國內外利益相關者確保穩定繁榮市場的決心。中國的適應力和前瞻性經濟政策不僅使其能夠應對當前的全球經濟挑戰，還能在未來成為創新和增長的中心。

為重振投資者信心，中國國家金融監督管理總局最近發佈了新的規定，宣佈取消境外金融機構作為金融資產管理公司出資人的總資產要求。此類放寬外商投資中國資產管理行業的規定有望吸引更多海外資產管理公司來中國拓展業務，而對於符合規定的公司來說，進入中國龐大的基金市場將會是一個回報頗豐的機遇；特别是對在過去兩個財政年度中均保持盈利且擁有十年不良資產（non-performing assets）管理經驗的公司來說，則完全有能力把握好中國這個充滿活力的市場帶來的機遇。

挑戰2︰應對本土企業競爭

與進入其他市場一樣，如何應對中國本土企業的競爭是另一個需要思考的問題。除了良好的業績記錄和品牌知名度，中國本土企業亦得益於穩固的銷售網絡以及與基金分銷商的緊密合作關係，而這兩點都是在中國吸引基金資產的關鍵性因素。

挑戰3︰滿足客戶需求

一些外資機構選擇獨立進入中國市場，成立全資公司，而另一些機構則選擇走合資企業路線，充分利用合作伙伴的分銷渠道。儘管策略各不相同，但所有國際企業都需具備一個關鍵要素——就是滿足中國客戶不同需求的適應能力。無論是改善投資產品、營銷計劃還是銷售渠道，最終都需靠領導者制定策略，確保公司脫穎而出，贏得投資者的信任。

是戰略家亦是產品專家：領導者的必備特質

如今，外國資產管理公司需要有能力的領導者來掌舵，以便在逐漸擁擠的中國市場中取得長足進步，而能通過不同的方式展現敏捷性及適應能力亦是最重要的領導特質之一。

不少外國資產管理公司領導者雖已具備連接中國和其他市場的能力，但他們必須額外注重建立對當地文化的了解。外國資產管理公司還應考慮如何針對中國市場透過嚴謹、可複製的投資流程和成熟的風險管理框架，調整他們在產品供應方面的優勢，從而使投資者對業績有更明確的預期，並更好地進行投資組合和風險管理。

同時，具有中國本土經驗的領導者和顧問在確保投資流程和整體發展策略的成功執行方面也發揮着至關重要的作用。公司應利用其領導者對監管政策的認知，和在本土的經驗來管理和保留在岸產品。無論在中國營運的資產管理公司是本土還是外資，規模大小，或處於哪個階段，都需要擁有對中國資產管理格局有清晰洞察力的領導者來制定最佳策略。

重視培養內部人才

隨着中國資產管理行業的蓬勃發展，內部人才的培養日益受到重視。企業不能只着眼於招聘外部人才，更要注重建立強大的內部人才梯隊，而這需要企業從內部識別並解決員工的技能差距和發展需求。透過先進的定製評估工具，例如海德思哲領導力框架（The Heidrick Leadership Framework – META）和績效引擎（The Performance Engine），企業可獲得寶貴的洞見，有助於定製發展計劃，培養擁有成熟技能、適應力強的員工，對企業駕馭中國複雜多變的金融環境，並確保取得長期成功方面至關重要。

企業的成功之道在於其適應客戶需求的能力，而在這個充滿不確定性的時代，足智多謀的人才將是成功的最寶貴財富。

【關於作者】張羽為海德思哲（Heidrick & Struggles）香港辦事處負責人，以及大中華區私募股權及金融行業業務部合夥人。他在美國、大中華區及其他亞太地區工作超過25年，擁有跨國企業、新創公司、投資銀行、及高管尋聘和領導力谘詢行業的豐富經驗。

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