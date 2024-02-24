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金融精英做錯一件事　年失120萬被動收入　大吐苦水遭網民嘲諷︰成熟點吧！

退休規劃 10:00 2024/02/24

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做錯這件事 金融精英年失120萬被動收入 大倒苦水遭網民嘲諷：成熟點吧！

前高盛分析師Sam Dogen年紀輕輕就已經擁千萬資產，實現財務自由，並靠被動收入生活，可謂人生贏家。

但近日，他在自己的博客上分享，自己因做錯一個決定親手葬送了自己的FIRE生活，並面臨財務壓力——因為忍受不了對「夢想家園」家園的渴望，他購置了一處新豪宅，這將使他每年損失120萬元被動收入。

Dogen在博客大倒苦水，誰料卻遭到網民集體嘲諷——原來在置業背後，Dogen忽視了自己FIRE破滅的真正原因：貪婪

為購豪宅犧牲FIRE　年收入180萬仍不夠用

早在2012年，時年34歲的Dogen就靠投資，以凈資產300萬美元（約2350萬元）退休，加入並推廣FIRE運動（財務獨立，提前退休）。

從那以後，Dogen便靠著股票、債券和房地產的被動收入為生，然而，一個錯誤的決定，使得他喪失了五年增值的資產，並每年損失15萬美元（約120萬元）的被動收入。

原來，為滿足自己想要一個「夢想家園」的欲望，他在房價高企的舊金山灣區購買了一套位於三倍寬地皮上的，新改建的房屋。

Dogen表示：「我和我的家人本可以終生受益，然而由於我抗拒對房地產的FOMO情緒（害怕錯過），我親手炸毀了我們的被動收入⋯⋯欲望是一切痛苦的根源。

他表示，到2023年，他原本每年產生約38萬美元（約300萬元）的被動收入，買新房後預計將下降到每年23萬美元（約180萬元），Dogen表示這已經不足以覆蓋他們一家四口的生活費用。

Dogen還為網民們算了一筆賬：

  • 女兒馬上開始上學前班，家庭開支將飆升到28.8萬美元（約225萬元）／年
  • 使用24%的有效稅率，只剩下約17.5萬美元（約137萬元）／年的凈被動收入
  • 為了不降低生活質量，他需要做到稅前年薪42萬美元（約330萬元）
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每年餐飲就用21萬 網民認為太過奢靡

Degon在自己的博客裏分享了自己的經歷，本以為能得到共鳴，沒想到讀者都感到離譜。

每年23萬美元（約180萬元）都無法養活你們一家四口？你在開玩笑嗎？

對很多人來説，這麼高的收入已經可以說是實現美國夢了，更不要説Degon認為稅前42萬美元（約330萬元）才夠用。

網民表示，Degon的有些開支實在有些離譜，例如：

  • 花8萬美元（約63萬元）給兩個孩子上沉浸式私人普通話學校
  • 將近7萬美元（約55萬元）的住房費用
  • 2.64萬美元（約21萬元）的餐飲費
  • 以及1.68萬美元（約13萬元）的度假費用

Dogen則表示，有些花銷確實可以減少，但是他堅持認為這是對於一個大城市的四口之家來説，非常合理且舒適的生活方式。

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網民齊嘲諷：沒感覺貧窮 只看到炫耀

Dogen不識柴米油鹽貴，網民更加不爽：

你所謂的26.4萬美元的基本生活費用根本不是因為你生活在一個昂貴的城市，而是你昂貴的生活方式

沒有抵押貸款還有這麼高的住房費用？太瘋狂了，你有什麼奢侈的園藝合同嗎？食物預算也減半吧，你又不是每周都有昂貴的約會之夜。成熟點吧！你已經入不敷出了！

夢想家園？這只是對你而言吧，在我看來只有傲慢，完全沒有（為讀者提供）什麼實質的財務建議⋯⋯成功並享受並沒有錯，但在我看來你只是為了炫耀，並且自我感覺良好。

但亦有網民為Degon辯護︰

如果灣區其它家庭想過上中上階層的生活，這些預算其實並不算脫節。

一位自稱即將退休的60歲教授，在Degon評論區直接詳細給出了Degon現在應該過的生活模板︰

今天上午，我會惠顧4間不同的商店，只為選出最優惠的食品。我在二手網站上架了兩件要出售的產品，並自己製作酸奶——這就是你這位千萬富翁早上應該要做的事情。

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撰文︰涂宇佳

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