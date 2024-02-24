想有錢就不要買新車｜42歲退休理財顧問︰避開8個金錢陷阱　提早10年財富自由

▲ 想有錢就不要買新車 避免飯局應酬！｜42歲退休理財顧問：避開8個金錢陷阱 提早10年財富自由

每個人孩提時代的生活環境，總會為其帶來大量金錢相關的正面和負面教材；

財富觀念沒有天縱英明，而是一點一滴累積，絕非石破天驚的忽發奇想；

人一生的收支加資產全貌，可以用簡單圖表來整理，包括既有的、未來的、家人的...

要實踐財富自由鴻圖大計？應改善自身財務觀念； 想提早10年財自？戒絕8種會讓人長貧難顧的「燒錢」消費惡習...

以上眾多強烈觀點，都是台灣知名理財顧問、財經作家吳家揚的心得。吳家揚絕非富裕家庭出身，父親沉迷於吸煙、飲酒和打麻雀，投資不懂的東西，讓一輩子辛苦賺來的錢化為烏有；然而，他卻沒有氣餒，而是把家人的錯誤當成負面教材，少年時起已努力致富，創下以下非凡財務成就：

高中時代（1986年）開始接觸股市；

37歲財富自由；

42歲離開半導體業，開始享受退休人生。

家裡經濟的起伏，無形中讓我自然想要把賺到的錢守下來。不過守也要有方法...

吳家揚著有《人生五張表，你也可以FIRE：打造富足生活的使用說明書》等理財書籍，提出善用「人生五張表」，每個人都能為「FIRE」（財務獨立、提早退休）鋪路。

不過除了理論化、數據主導的策略，他也分享了個人生活、消費習慣上的一些小小心得，希望可以幫讀者慳錢，提早財自。

不論台灣人、香港人又好，要是你自問明明非常努力賺錢，卻總是難以儲蓄的話，吳家揚提倡要戒絕的8種消費習慣，也許值得你望望，參考借境。

避開8個致命金錢陷阱

提早10年財富自由

他提到現代有8種看似微不足道，卻有機會讓人無法脫貧的惡劣「燒錢」習慣，不只是有意提早10年退休的FIRE一族，就連如期退休的打工仔，亦應盡量戒絕（請點圖放大）：

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

1. 便宜物品

2. 生活小確幸

3. 飯局應酬

4. 新車

5. 電訊費用

6. 美容產品

7. 結婚擺酒

8. 煙、酒、 檳榔

金錢陷阱（一）：便宜物品

不宜太過貪平。只買需要的，優質好用的。

金錢陷阱（二）：生活小確幸

吳家揚舉例指，好像假日奢侈一下食個Brunch（英式早午餐），慰勞上班的疲憊，看似無傷大雅，但沉迷就會有問題，始終小花費積累下來就是大揮霍：

若勤於追求這些生活中的小確幸，日久就會變成大不幸。

金錢陷阱（三）：飯局應酬

他不客氣表示，不要妄想吃吃喝喝可以培養人脈，建議人們培養人脈之前，先培養自己。

人脈取決於你是誰 ，而不在於你們是不是常聚腳廝混；

，而不在於你們是不是常聚腳廝混； 不如定期約朋友到合適地方好好地談。否則『只有帳單，沒有訂單』。

金錢陷阱（四）：新車

對於買新車和養車，吳家揚表示聽閒很多過來人經歷，都是跌過痛過。他簡單計數，認為買中古車在成本效率上更勝新車：

試算過買一台60萬元新台幣（約15萬港元）的國產車，養車10年要花費逾124萬元新台幣（約31萬港元）；

我的二手車，已開了25年；

它對我來說只是代步工具，屬耗材消費性支出，沒有財富增值效果。

二手車兩大好處如下：

只要經常保養維護，便沒有安全問題；

舊車也沒有被盜竊的困擾。

金錢陷阱（五）：電訊費用

手機等電子產品不斷推陳出新，促銷方案鋪天蓋地，吳家揚強調不要被這些消費資訊催眠：

手機通訊費，每月用最貴無限Plan一定「食飽有突」；

但在約滿後他做了數據分析，發現家中三人都改用限量Plan也綽綽有餘：以前竟然白白浪費這麼多錢！

家裡寬頻上網費，也是同樣道理，合約期滿前要檢視是否多餘；

愛煲劇的話，用電腦上網看或機頂盒已夠用，可省下有線電視（如有）。

以三口之家計算，智能手機、上台費用、光纖寬頻和有線電視收視費，每個月至少3,000元新台幣（約740港元）跑不掉。真的需要嗎？

金錢陷阱（六）：美容產品

吳家揚認為，美容品牌針對「愛靚」的人類天性而推陳出新，不斷掏空人們的荷包，美麗要付出的代價超乎想像：

其實，美容用品費用通常不是用掉的，而是衝動消費之後浪費掉...

簡單而言，超過半數人會把保養品、化妝品放到過期，卻又不停地買新產品。想要慳錢，就要拋開貪新鮮的心態。

金錢陷阱（七）：結婚擺酒

近年不少新人結婚都會大排筵席請飲，在香港擺酒的起價，坊界論及價位至少都要20萬元起跳。

台灣人吳家揚也直言，結婚花費驚人：

很多人既要浪漫掛帥又為宴席不惜工本，花費大量金錢，結果很快就忘記了；

大大的結婚照，到了N年後也認不得畫面中的自己，只是曾經擁有過那樣的身材與美貌。

他稱，雖然這是人生大事，但「至少不要負債」。

金錢陷阱（八）：煙、酒

吳家揚本來是冰凍啤酒的忠實擁躉，貪其消暑，但因為漸漸長成啤酒肚，「現在也盡量少喝了」；他也會飲紅酒，聽聞有益健康，但只屬偶爾：

我不煙、不酒，也不吃檳榔；

浪費錢又不利健康，最好避免。

撰文：黃正軒

相關文章：

父母配對利是錢 沒嫁妝女兒也感恩！專家：別讓小孩感「理所當然」

每月4萬被動收入 「FIRE族」重返職場 為何有錢還想工作？富人與窮人的工作觀差異

生孩子前回答這5條理財問題 你才算合格準父母｜「為寶寶你願意改變幾多？」

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經