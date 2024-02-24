  • 18°C
香港時間 : 2024225日 (週日) 00:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

想有錢就不要買新車｜42歲退休理財顧問︰避開8個金錢陷阱　提早10年財富自由

個人增值 21:45 2024/02/24

分享：

分享：

想有錢就不要買新車　避免飯局應酬！｜42歲退休理財顧問：避開8個金錢陷阱　提早10年財富自由

  • 每個人孩提時代的生活環境，總會為其帶來大量金錢相關的正面和負面教材；
  • 財富觀念沒有天縱英明，而是一點一滴累積，絕非石破天驚的忽發奇想；
  • 人一生的收支加資產全貌，可以用簡單圖表來整理，包括既有的、未來的、家人的...

要實踐財富自由鴻圖大計？應改善自身財務觀念；

想提早10年財自？戒絕8種會讓人長貧難顧的「燒錢」消費惡習...

以上眾多強烈觀點，都是台灣知名理財顧問、財經作家吳家揚的心得。吳家揚絕非富裕家庭出身，父親沉迷於吸煙、飲酒和打麻雀，投資不懂的東西，讓一輩子辛苦賺來的錢化為烏有；然而，他卻沒有氣餒，而是把家人的錯誤當成負面教材，少年時起已努力致富，創下以下非凡財務成就：

  • 高中時代（1986年）開始接觸股市；
  • 37歲財富自由；
  • 42歲離開半導體業，開始享受退休人生。

家裡經濟的起伏，無形中讓我自然想要把賺到的錢守下來。不過守也要有方法...

吳家揚著有《人生五張表，你也可以FIRE：打造富足生活的使用說明書》等理財書籍，提出善用「人生五張表」，每個人都能為「FIRE」（財務獨立、提早退休）鋪路。

不過除了理論化、數據主導的策略，他也分享了個人生活、消費習慣上的一些小小心得，希望可以幫讀者慳錢，提早財自。

不論台灣人、香港人又好，要是你自問明明非常努力賺錢，卻總是難以儲蓄的話，吳家揚提倡要戒絕的8種消費習慣，也許值得你望望，參考借境。

避開8個致命金錢陷阱
提早10年財富自由

他提到現代有8種看似微不足道，卻有機會讓人無法脫貧的惡劣「燒錢」習慣，不只是有意提早10年退休的FIRE一族，就連如期退休的打工仔，亦應盡量戒絕（請點圖放大）

點擊圖片放大
+16
+15

 

  • 1. 便宜物品
  • 2. 生活小確幸
  • 3. 飯局應酬
  • 4. 新車
  • 5. 電訊費用
  • 6. 美容產品
  • 7. 結婚擺酒
  • 8. 煙、酒、 檳榔

金錢陷阱（一）：便宜物品

不宜太過貪平。只買需要的，優質好用的。

金錢陷阱（二）：生活小確幸

吳家揚舉例指，好像假日奢侈一下食個Brunch（英式早午餐），慰勞上班的疲憊，看似無傷大雅，但沉迷就會有問題，始終小花費積累下來就是大揮霍

若勤於追求這些生活中的小確幸，日久就會變成大不幸。

金錢陷阱（三）：飯局應酬

他不客氣表示，不要妄想吃吃喝喝可以培養人脈，建議人們培養人脈之前，先培養自己

  • 人脈取決於你是誰，而不在於你們是不是常聚腳廝混；
  • 不如定期約朋友到合適地方好好地談。否則『只有帳單，沒有訂單』。

金錢陷阱（四）：新車

對於買新車和養車，吳家揚表示聽閒很多過來人經歷，都是跌過痛過。他簡單計數，認為買中古車在成本效率上更勝新車

  • 試算過買一台60萬元新台幣（約15萬港元）的國產車，養車10年要花費逾124萬元新台幣（約31萬港元）；
  • 我的二手車，已開了25年；
  • 它對我來說只是代步工具，屬耗材消費性支出，沒有財富增值效果。

二手車兩大好處如下：

  • 只要經常保養維護，便沒有安全問題；
  • 舊車也沒有被盜竊的困擾。

金錢陷阱（五）：電訊費用

手機等電子產品不斷推陳出新，促銷方案鋪天蓋地，吳家揚強調不要被這些消費資訊催眠：

  • 手機通訊費，每月用最貴無限Plan一定「食飽有突」；
  • 但在約滿後他做了數據分析，發現家中三人都改用限量Plan也綽綽有餘：以前竟然白白浪費這麼多錢！
  • 家裡寬頻上網費，也是同樣道理，合約期滿前要檢視是否多餘；
  • 愛煲劇的話，用電腦上網看或機頂盒已夠用，可省下有線電視（如有）。

以三口之家計算，智能手機、上台費用、光纖寬頻和有線電視收視費，每個月至少3,000元新台幣（約740港元）跑不掉。真的需要嗎？

金錢陷阱（六）：美容產品

吳家揚認為，美容品牌針對「愛靚」的人類天性而推陳出新，不斷掏空人們的荷包，美麗要付出的代價超乎想像：

其實，美容用品費用通常不是用掉的，而是衝動消費之後浪費掉...

簡單而言，超過半數人會把保養品、化妝品放到過期，卻又不停地買新產品。想要慳錢，就要拋開貪新鮮的心態。

金錢陷阱（七）：結婚擺酒

近年不少新人結婚都會大排筵席請飲，在香港擺酒的起價，坊界論及價位至少都要20萬元起跳。

台灣人吳家揚也直言，結婚花費驚人：

  • 很多人既要浪漫掛帥又為宴席不惜工本，花費大量金錢，結果很快就忘記了；
  • 大大的結婚照，到了N年後也認不得畫面中的自己，只是曾經擁有過那樣的身材與美貌。

他稱，雖然這是人生大事，但「至少不要負債」。

金錢陷阱（八）：煙、酒

吳家揚本來是冰凍啤酒的忠實擁躉，貪其消暑，但因為漸漸長成啤酒肚，「現在也盡量少喝了」；他也會飲紅酒，聽聞有益健康，但只屬偶爾：

  • 我不煙、不酒，也不吃檳榔；
  • 浪費錢又不利健康，最好避免。

撰文：黃正軒

相關文章：

父母配對利是錢　沒嫁妝女兒也感恩！專家：別讓小孩感「理所當然」

每月4萬被動收入　「FIRE族」重返職場　為何有錢還想工作？富人與窮人的工作觀差異

生孩子前回答這5條理財問題　你才算合格準父母｜「為寶寶你願意改變幾多？」

理財最前線
龍年儲蓄大法！利是錢不亂花　學會這兩招　擺脫「月光族」宿命

＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

窮孩子注定輸在起跑線？劍橋研究：做好一件事可以改變宿命
2024/02/17
窮孩子注定輸在起跑線？劍橋研究：做好一件事可以改變宿命
父母配對利是錢　沒嫁妝女兒也感恩！專家：別讓小孩感「理所當然」
2024/02/15
父母配對利是錢　沒嫁妝女兒也感恩！專家：別讓小孩感「理所當然」
30歲夫婦年薪219萬仍做月光族　專家剖析消費陷阱　推2大無痛改善方法
2024/02/13
30歲夫婦年薪219萬仍做月光族　專家剖析消費陷阱　推2大無痛改善方法
每周工作55小時死亡率增　工作成癮是「自我破壞」的觀念｜哈佛專家倡追求「MoneyZen」態度
2024/02/13
每周工作55小時死亡率增　工作成癮是「自我破壞」的觀念｜哈佛專家倡追求「MoneyZen」態度
43%上班族感「職業倦怠」　工作無熱情點解決？ 心理學家點出一個主因
2024/02/12
43%上班族感「職業倦怠」　工作無熱情點解決？ 心理學家點出一個主因
創業 經濟衰退 家庭教育 正能量 養生 經濟 台灣 人口 夫妻之道 保險公司

下一篇文章

「平庸富人」大量湧現　年收入前10%仍呻窮｜分析：社交媒體令人患上「財富認知失調」無法知足
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款