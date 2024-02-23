網紅售AI課賺5000萬　維基百科資料當教材賣　清華博士帳號被禁

▲ 網紅售AI課賺5000萬 維基百科資料當教材賣 清華博士原是美術學院

近日，Open AI發佈Sora模型大火，另一邊，中國內地的一名KOL，李一舟，同樣成為熱話。

這位「清華博士」自稱AI專家，靠在抖音售賣199元的人工智能課程狂攬5000萬元人民幣（約5500萬元），其個人賬號被封禁——因海量消費者投訴，李一舟售賣的課程中絕大多數為維基百科式的介紹，「水到不能再水」。

李一舟遭禁後，牽扯出一系列黑歷史——原來這位粉絲眼中的「華人AI之光」，是個徹頭徹尾的販子。

AI火熱「商業精英」秒變「人工智能專家」

在抖音個人主頁，李一舟給自己的關鍵詞是︰清華大學博士、三家科技公司創始人、職業經理人、擅長解決AI人工智能問題。

在粉絲眼裏，李一舟智商高、情商高，溫文爾雅，在短視頻中侃侃而談，洞悉最前沿行業的最新動態，可謂是人生贏家。

剛剛開始做KOL時，李一舟給自己的定位是商業精英，可惜反響平平。後因一條分享「中年危機」的視頻大火，表示自己35歲前負債1000萬元，但35歲之後每年穩定多賺1000萬元。這條視頻讓李一舟2個月粉絲增加了50萬，他便又搖身一變成為「鹹魚翻身博主」，主要售賣關於「窮人如何翻身、普通人怎麼致富、富人與窮人的認知差」等相關課程。

2023年，ChatGPT橫空出世，李一舟果斷放棄以前的路綫，抓緊風口開始售賣199元人民幣的「每個人的人工智能課程」，直接成為熱門課程。據內地數據庫飛瓜數據顯示，該課程一年賣出約25萬套，銷售額約5000萬元人民幣。

曾有網友稱李一舟為「AI圈裏唯一能和奧特曼（Samuel Altman，OpenAI CEO）平起平坐的華人大神」，李一舟並未否認，表示自己會繼續努力追趕。

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維基式介紹當課賣¥199 學員欲退貨遭黑臉

那麼李一舟的課程有多麼言之無物，能引起網民衆怒以至封禁？

該課程簡介稱：「該課程包括至少教學10種以上AI工具，提高效率案例，0基礎0門檻啟蒙」。

內媒第一財經總結了李一舟課程的具體內容： 39節課中，6節課用來介紹AI技術的使用和收費

3節課是李一舟和別人的對談視頻

2節課介紹如何時間管理

剩餘28節課是對於AI維基百科式的介紹

39節課中，24節課的時長短於10分鐘

也就是說，李一舟的課程與在簡歷上寫精通「Photoshop的安裝與卸載」沒什麼區別。所謂的AI的10種用法，6種都是用來寫文章。而所謂的AI數字人，則是教你使用一個剪輯軟件裏預置的AI功能。

學員對內媒藍鯨財經稱：「我用兩天時間看完了這裏的30多節AI課，看完後最直觀的感受就是想申請退錢。」他表示課程中的內容在視頻網站上一搜一大堆，有些課程中間甚至還插入了廣告。

不少消費者因「清華博士」的名號購買了課程，發現被騙後想退款。平時幾乎不回復學員問題的助理紛紛現身，態度強硬，表示想退款的學員請直接退群。

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原是清華美術學院博士

李一舟的清華光環，也許都不太站得住腳。

公開信息顯示，李一舟本碩就讀於湖南大學藝術與設計學院，博士畢業於清華大學美術學院，可以説和計算機、人工智能沒有一點關係。

在一則視頻裏，成功人士李一舟分享了自己的創業經歷，又與人工智能相差甚遠： 2004年 論壇賣潮牌服飾 盈利4萬元人民幣

2008年 碩士在讀開設計公司 盈利200萬人民幣

2011年 博士在讀開3D打印公司 盈利數百萬人民幣

為其辯護的粉絲表示：李一舟是是中國AI的啟蒙運動的領導者。之所以遭人恨，是因為他相對大佬不懂AI，卻割的最多。

不少網民認為，李一舟也許不是個AI專家，但一定是成功的商人：畢竟他的一套病毒式短視頻洗腦下，至今仍然有粉絲為其辯護。而他的課程大概也是為這些認知水平的人量身打造，賺的是特定群體的錢，只是AI太火爆，最終還是翻了船。

在淘寶上，搜索AI課程，售價幾元到上百元的都有，但大部分均為從外網或一些自媒體粗製濫造的信息集合。畢竟，信息差就是最賺錢的生意。

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撰文︰涂宇佳

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