【勵志故事】總經理中年失業　數百求職信無回音　做臨時售貨員重燃熱情︰職涯中最有價值的一步

▲ 【勵志故事】總經理中年被炒 轉行做百貨公司售貨員｜人工大減卻不後悔：職涯中最有價值的一步

如果你本來擔任總經理職位，慘遭裁員後，你願意接受大幅減薪、到百貨公司做收銀員嗎？

這是美國女子Kathleen Baker的真實經歷，她在2023年4月被原任要職的物業管理公司裁員；

消沉了一小段時間後，她心想塞翁失馬，決定視裁員為轉行機會；

Baker目標走上更具使命感的職涯路向；但失望的是，她臨近聖誕仍然失業，寄出的數百封求職信只有兩封有回音，見完工也沒有後續；

12月初她經網上申請百貨公司Target（目標百貨）的季節性短期臨時工，是一時興起使然，也打定輸數將會再次沒有回音；

豈料翌日Baker已收到聘請信，工作內容是客戶服務員，時薪15美元（約117港元）。

與我任職總經理的收入相比，是人工大減，但我很高興能夠走出家門，與寵物和家人以外的生物互動！

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首日返工如16歲職場初哥

在Target工作的初時，年過半百的Kathleen Baker可以說是一次回春經歷，她就像16歲的青少年第一日返工時一樣緊張，

但經過一些訓練後，我有了進步。沒多久，我就發覺已喜歡上這種我稱為『季節性的小工作』的職位，這是我能為自己做的其中一件最好的事。

Baker年紀已經不小了，卻認為體力勞動要求大過白領職位很多的售貨員適合她？我們且再看下去...

放下身段融入零售業「感覺釋懷」

Kathleen Baker不是未做過零售工作，對上一份已是20多年前在Disney Store。對於回到零售業內，她最初憂慮無法適應，心中也有條刺：

我私下覺得自己太優秀了，無法再從事零售工作，當年只是貪得意而去做那份迪士尼兼職；

我擔心每一次輪班，對那些嫌棄我的顧客感到惱火。

不過Baker在Target做下來後，卻發現不止不用受氣，幾乎每個她接待的客人都很友善迷人。Baker很快便和同事們打成一片，期待每日見到他們，也不再害怕輪更。

總言之，Baker對於是次重投故業，心態開放了很多，也釋懷了。對於在百貨公司的勞動日常，她坦言有「雙苦」，也有「雙樂」：

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百貨零售「雙苦」：

膝蓋勞損

體能地獄

百貨零售「雙樂」：

重燃工作熱情

昔日沒有白過

百貨零售之苦（一）：膝蓋勞損

零售業和其他對客的僱員，是我見過的工作最努力的人士。

Kathleen Baker坦言，最初做Target的頭幾周中因為要長時間站立，又要經常走動，她的腳部和膝蓋痛得要命，以至於「與冰袋建立了密切關係」。

百貨零售之苦（二）：體能地獄

Baker日常要務是協助人群排隊結帳、退貨和取貨，要周圍奔波勞碌直至大汗淋漓，「每更至少錄得10,000步行走紀錄」。

百貨零售之樂（一）：重燃工作熱情

中年職場女性如Kathleen Baker是飽受職業倦怠的一員。回想25年前，當她在高等教育的開展職業生涯時，明明是熱愛工作中的每一刻，但鬥志卻在不知不覺間消磨殆盡：

工作壓力，加上上頭削減預算，損害了我本來樂觀積極的心態；

我花了好幾年時間拒絕承認：我已經精疲力盡。

當新冠疫情來襲時，Baker終於意識到自己對曾經熱愛的事業已經「無火」，接受她需要改變。重投零售業竟是她苦苦尋覓已久、卻未曾發堀或注意的一道良方，真的有助「搵返團火」：

讓我記得我（曾經）很有價值、聰明、勤奮並且非常擅長讓客戶滿意！

還讓我意識到，我需要讚揚的說話來增強我的信心。

百貨零售之樂（二）：昔日沒有白過

在Target工作雖然辛苦，Kathleen Baker事事勤勉應對，從中獲得久違的成就感：

我主動整理了貨倉後室中亂七八糟的塑膠衣架和衫夾；

此舉讓每個人工作更輕鬆，同事們都很感激我這麼做了。

她過往從事大專教育和物業管理的工作經驗，也在零售業中發揮價值：

當客人在結帳通道上遇到緊急醫療狀況時，我的危機管理技能就派上用場了；

上司多次要求我考慮留低全職工作，我不禁感到自豪。

Baker已經離開Target，正在人力資源管理或培訓發展領域中尋找夢想職位。但她不後悔自己事業旅途上有過這樣有益的一次「繞道」：

我將永遠回顧它，將其視為我職業生涯中做出的最佳決定之一。

撰文：黃正軒

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