澳洲男35萬買日本鄉下4000呎「空屋」　每月開支不到8000︰「這裏給我想要的自由」（附日本空屋3大注意事項）

▲ 澳洲男$35萬買日本鄉下千呎「空屋」 每月洗費不到8千：「這裏一切都更便宜」

日本老齡化、少子化嚴重，加上年輕人紛紛前往大城市發展，鄉下就出現了大量閒置的「空屋」（空き家），因價格便宜而吸引很多外國人湧入置產。

長居日本的44歲澳洲男子Ned Watson，近年以折合約35萬港元的價格，入手千葉縣一套「空屋」。他表示，這裏的一切都很便宜，每月只需折合約7800港元就能活得很快樂。

不到35萬元購得千呎「空屋」

Watson曾是網絡開發人員，生於澳洲，長於美國佐治亞州，他對《商業內幕》說，自2010年以來一直住在日本，並於2019年底用買到了千葉縣的這套「空屋」。

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【空屋概況】︰

地點 ：日本千葉縣酒酒井町（鄰近成田市的半鄉村小鎮，人口很少）

：日本千葉縣酒酒井町（鄰近成田市的半鄉村小鎮，人口很少） 建築條件 ：面積超過400平方米（約4306平方呎），至2019年已被空置兩年，但不需要太多修繕

：面積超過400平方米（約4306平方呎），至2019年已被空置兩年，但不需要太多修繕 價格 ： 660萬日元(約34.32萬港元)

： 660萬日元(約34.32萬港元) 交通：步行10分鐘可達火車站，15分鐘即達成田機場，也可坐火車去東京市區。

日本鄉間生活優點

Watson從1994年開始學日語，一直很喜歡日本，並認為這是他最終可能會居住的地方。

他覺得和美國相比，「日本以非常有吸引力的價格給了我想要的自由。」

以下是他眼中住在日本鄉下的優點：

因為 日圓匯率走低，日本的一切都更便宜，每月生活費只需1000美元 （約7800港元）就能讓他過得很快樂。

（約7800港元）就能讓他過得很快樂。 不需要開車去做最基本的事。

負擔得起的醫療保健。

一天24小時都可以買到酒。 而美國佐治亞州的一些地區禁止在周日銷售酒類。

而美國佐治亞州的一些地區禁止在周日銷售酒類。 沒有槍枝和暴力。

景色宜人，步行就能欣賞自然和人文風光。Watson每次去便利商店都會經過一座寺廟，如果走不同的路線，可以穿過竹林，看看古樹。他能在散步時觀察大自然的運作：看花朵綻放、水稻生長、鳥兒飛翔。

我想很多人都沒有機會體驗到這一點。在我居住的地方，我可以忽略外面的世界，專注於讓我快樂的事。

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購買「空屋」的注意事項

不過，外國買家其實不應盲從跟風，因為日本鄉間的「空屋」並非適合所有人。Watson表示，許多真正便宜的「空屋」都位於日本人不想居住的地方，建議在做決定前要考慮以下幾點：

注意推動當地經濟發展的因素。 如果那裏都是退休後靠固定收入生活的老人，那麼就不會有太多發展。如果你期待此地會因為你作為外國人的出現而變得更加精彩，那也是不可能的。

如果那裏都是退休後靠固定收入生活的老人，那麼就不會有太多發展。如果你期待此地會因為你作為外國人的出現而變得更加精彩，那也是不可能的。 考慮你需要哪些具體的東西才能感到快樂。 如果你喜歡去餐館吃飯，卻選擇了一個沒有多少餐館的地方，那就會很無趣。因此，請認真考慮房屋所在的區域，以及你在那裏生活需要什麼樣的個人基礎設施。

如果你喜歡去餐館吃飯，卻選擇了一個沒有多少餐館的地方，那就會很無趣。因此，請認真考慮房屋所在的區域，以及你在那裏生活需要什麼樣的個人基礎設施。 有些社區可能會對外國人買房心存顧慮。無論你在這裏生活多久，都會有很多經歷，即使你日語流利，在這裏生活了很長時間，也會被視為外國人。在美國，你花時間逐漸學習語言、交朋友，你會成為一個美國人。但在日本，這種情況不會發生。

撰文：葉雨

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