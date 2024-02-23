澳洲男35萬買日本鄉下4000呎「空屋」　每月開支不到8000︰「這裏給我想要的自由」（附日本空屋3大注意事項）

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低調奢華｜忌Logo、牛仔褲...有錢人愛「老錢風」？他只是和普通人一樣不會穿搭
日本老齡化、少子化嚴重，加上年輕人紛紛前往大城市發展，鄉下就出現了大量閒置的「空屋」（空き家），因價格便宜而吸引很多外國人湧入置產。
長居日本的44歲澳洲男子Ned Watson，近年以折合約35萬港元的價格，入手千葉縣一套「空屋」。他表示，這裏的一切都很便宜，每月只需折合約7800港元就能活得很快樂。
不到35萬元購得千呎「空屋」
Watson曾是網絡開發人員，生於澳洲，長於美國佐治亞州，他對《商業內幕》說，自2010年以來一直住在日本，並於2019年底用買到了千葉縣的這套「空屋」。
【空屋概況】︰
日本鄉間生活優點
Watson從1994年開始學日語，一直很喜歡日本，並認為這是他最終可能會居住的地方。
他覺得和美國相比，「日本以非常有吸引力的價格給了我想要的自由。」
以下是他眼中住在日本鄉下的優點：
我想很多人都沒有機會體驗到這一點。在我居住的地方，我可以忽略外面的世界，專注於讓我快樂的事。
購買「空屋」的注意事項
不過，外國買家其實不應盲從跟風，因為日本鄉間的「空屋」並非適合所有人。Watson表示，許多真正便宜的「空屋」都位於日本人不想居住的地方，建議在做決定前要考慮以下幾點：
撰文：葉雨
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欄名 : 退休理財