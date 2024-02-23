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因股市創新高而沽出　會損失90%？施羅德︰不應因破頂而卻步

藍籌股 08:00 2024/02/23

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股市創新高的次數比你想像中更加頻密，如果在高位轉持現金，你的回報會比一直貫徹投資少了90%。

新聞常常有「美股又創新高」的報導，頻密得可能令你卻步，或因此把手上持股沽出套現。但施羅德的研究卻顯示，股市創新高的次數比你想像中更加頻密，如果在高位轉持現金，你的回報會比一直貫徹投資少了90%。

過去100年
美股有30%時間都在創新高

施羅德指出，參考他們對1926年以來的股市回報數據分析，自當年1月以來的1,176 個月份當中，股市有354個月份創下新高，佔整體時間的30%。

  • 股市創下歷史新高後的12個月，投資回報可跑贏通脹10.3%
  • 比其餘時間只跑贏8.6%更佳
  • 兩年及三年的平均回報同樣略勝一籌

施羅德指出，若在1926年1月投資100美元到美國股市，到了2023年底，該筆投資經通脹調整後的價值將會是85,008美元，相當於每年增長7.1%。

相對地，若每逢股市於上月創下新高後便轉持現金，並於其後非新高月份重返股市的話，該筆投資在2023年底的經通脹調整後價值，僅為8,790美元，足足比一直貫徹股票投資少了 90%！以此策略投資的資產組合的經通脹調整回報為4.7%。

創新高比你想像中更頻密（請按下圖）

點擊圖片放大

施羅德指出，即使從較短期的角度來看，若投資者抵受不住股市高漲的驚恐，他們可能錯失的潛在回報也不少。

雖然在股市升至歷史高位時感到緊張是人之常情，但參考以往的情況，選擇在感到不安時放棄股票投資對財富的損害性可以很大。

責任編輯︰廖毅然

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