低調奢華｜忌Logo、牛仔褲...有錢人愛「老錢風」？他只是和普通人一樣不會穿搭

▲ 忌Logo、牛仔褲...富人愛「老錢風」？他只是和普通人一樣不會穿搭

對富人穿搭的模仿從未停止，現在，人們不再執著於奢侈品Logo，而是「老錢風」（old money aesthetic）——老錢，指的那些貴族或富裕世家的繼承者們。他們鍾情低調奢華的設計：無Logo、重視質感與剪裁，偏好中性色，簡約而不簡單。

人們常常將這視作勝利者的「風度」：只有到過巔峰的人，才知道其實沒有什麼值得炫耀。

富豪們真就如此不食人間煙火？也許是你想多了——富豪們只是和普通人一樣想與衆不同，以及不懂穿搭。

9成富人愛低調奢華 老錢風爆紅網絡

有錢人愛「低調奢華」（Stealth Wealth）並非無中生有。市場調查公司Harrison Group的副會長Jim Taylor調查發現約9成（89%）的有錢人不會炫富，他們堅信低調奢華的重要性。

韓國企管評論家鄭寅鎬則直言：

真正的有錢人對打扮外表不感興趣，因為他們的內心遊刃有餘。

TikTok的一位創作者Jansen Garside在自己的視頻中直言，從前的奢侈品：「並不是奢侈時尚，而是一塊廣告牌。」富人購買的奢侈品則低調得可怕，「令人難以置信的高品質材料、剪裁以及口碑。」另一位用戶sherhymeswithorange則表示：「（穿上這些衣服後）我感覺自己真的太有錢了，甚至不需要告訴你我有多富有。」

富豪們真就如此不食人間煙火？

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有錢人穿著昂貴，但不一定得體

時尚評論家Rachel Tashjian表示：富人穿搭的秘密其實很簡單——因為他們中絕大多數人並不比低收入級別的人更擅長穿搭。有錢人穿著昂貴，但不一定得體。

HBO的電視劇「繼承之戰」大火，其中的服裝也成為「老錢風」穿搭的代表。但該電視劇的服裝設計師Michelle Matland解釋：羅伊家族穿著極其奢華但傳統、無聊的商務套裝，在同樣平淡無奇的曼哈頓大樓和昂貴但平庸的餐廳的進進出出，毫無樂趣。

「富人也是人」，這意味著有錢人同樣會受到時尚趨勢和營銷的影響，miumiu與Kpop明星合作，Nordstrom亦在購買大火的Kendall式帽子。只是大衆只關註到了那些忽視時尚的有錢人。許多「老錢」都穿著中性、優質的衣服，其實和許多基層市民穿著被推銷的百搭基本款一樣：牛仔褲、灰色混紡毛衣。

Maggie Bullock在她的時尚商業編年史《Kingdom of Prep》中描述了20世紀初的常春藤精英，將穿的破爛視作一種驕傲，「他們不想讓衣服看著太體面，因為顯得你太努力了」，但這並不會影響他們的社會地位——換句話來説，那些普通人必須「體面」以及「努力」，這是奢侈品話語中蘊含的階級歧視現實。

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愈得不到的愈癡迷

真正對這種低調奢華癡迷的，反而是離他們最遠的人。「老錢風」穿搭在這兩年間爆紅網絡，網民正在瘋狂模仿這類穿著，想讓自己看起來「有錢」，其中充滿了不成比例地青少年與20歲出頭的人。這些作為社交媒體主要用戶的群體正處於人生的轉折點，他們在學習如何融入成年世界、瞭解「地位」的作用，試圖在社會上用裝扮遊戲展示自己。

也許我們需要接受一個現實︰我們都想看起來很有錢，或者想知道有錢人應該是什麼樣。

「我們會對任何無法擁有的東西感興趣，就像我也想要100萬美元。」繼承之戰的服裝設計師Michelle Matland表示，「我認為人的本性就是這樣，天生想到達比自己階層更高的地方，這並不是完全負面的。」

「但如果我有100萬美元，我不會穿成『繼承之戰』那樣。」

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撰文︰涂宇佳

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