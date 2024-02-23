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理財個案｜36歲女終還清債務　想45歲財富自由　如何用11萬實現提早退休？

博客 08:30 2024/02/23

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理財個案｜36歲女終還清債務　想45歲財富自由　如何用11萬實現提早退休？

每個人都有不同的際遇，並不是人人都已一帆風順，年紀輕輕往往也有可能一身債。但理財不分年齡！任何時候都可起步。今次個案年屆36歲終開始有積蓄，想45歲「財富自由」，看看龔成如何回應。

 

讀者︰

本人女，而家36歲，都算係有份穩定職業。

因為岩岩終於還清哂筆債務。積蓄暫時11萬左右

最近半年開始研究投資，想希望自己45歲左右，可以做到財務自由。

目標：頭幾年run 到50萬先

求指教

 

龔成︰

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時36歲去計，可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。

除了利用手上資金，建議都將每月儲蓄投入，去加快增值效果。你每月5成儲蓄做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

選股上，你可以投資在平穩增值股，例如指數基金，美股如（VOO）、港股如盈富 （02800） ，另外再加：美股如巴郡（BRK.B）、蘋果公司（AAPL）、迪士尼（DIS）、Costco好市多（COST）、麥當勞（MCD）、可樂（KO）、港股如中銀 （02388） 、港鐵 （00066） 、恒基 （00012） 、港交所 （00388） 、領展 （00823） 、長建 （01038） 等。

如果想增長力高少少，可考慮潛力股，例如指數基金，美股可投資納指基金（QQQ），或在港上市追納指基金 （02834） 、港股則可考慮安碩恒生科技 （03067） 、中國電車基金 （02845） 。另外再加：美股如微軟（MSFT）、Visa（V）、ASML Holding（ASML）、Tesla（TSLA）、Amazon（AMZN）、港股如阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 等，你可以了解下，並從中選股，但佢地波動性和風險會較高，要自己平衡。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區底部（港股）和中上部（美股），你現有11萬資金可以先投入一半，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

不過，你要明白上述月供方法雖然能幫助初學者在知識不多情況下，進行有限度的財富增值。但如果你想財富增值能力進一步提升，就必需加強投資知識，提升選股分析和估值能力。令你可以做到因應市況平貴，自行制定入市策略。

【本文獲龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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