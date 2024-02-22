淘寶能用微信支付了？內媒：僅對部分用戶測試　後續將全面覆蓋

▲ 淘寶能用微信支付了？客服：僅對部分用戶測試 後續將全面覆蓋

部分淘寶訂單可直接用微信支付

最近，多位内地網友發現部分淘寶訂單可直接跳轉至微信支付付款，#淘寶逐步開放微信支付#話題登上微博熱搜。網傳截圖及影片顯示，此次淘寶正在測試的微信支付方式，在付款頁面選中相關選項之後，會直接跳到微信支付，輸入密碼即付款成功。

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客服：僅對部分用戶開放 後續全面覆蓋

淘寶客服向北京商報表示，微信直接支付的功能目前僅針對部分用戶逐步開放，且僅支持購買部分商品時可選擇，後續該功能會逐步覆蓋所有用戶。何時能擴大覆蓋範圍暫時無法查詢。

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去年測試微信掃碼支付

界面新聞指，去年10月淘寶曾測試「微信掃碼支付」。即在訂單提交界面，用戶需要通過淘寶給出的二維碼進行微信支付，具體操作時用戶要先截圖保存微信付款碼，然後再打開微信掃一掃完成付款。若使用「微信找朋友幫我付」，則是將支付連結發送給微信好友付款。

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工信部下令「拆墻」 阿里、騰訊業務陸續相通

此前，阿里巴巴與騰訊已相互「屏蔽」了十餘年，2013年起微信就無法打開淘寶鏈接，只能用「淘口令」、「複製鏈接」等方式「曲線進入」。

《21世紀經濟報道》指出，2021年9月，工信部召開「屏蔽網址連結問題行政指導會」，提出有關即時通訊軟件的合規標準，要求限期內各平台必須依標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。當时參加的企業包括阿里巴巴、騰訊、字节跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等。

此後，微信可以直接打開淘寶鏈接，阿里旗下餓了麼、優酷、大麥、書旗等應用程式也都接入微信支付，其他業務如盒馬也在申請接入微信支付。今年年初，阿里旗下二手交易平台閒魚官方微信小程式正式上線，並支援微信支付。

業内人士：競爭下的多方博弈結果

多名業內人士向財聯社表示，支付方式優化，不僅僅是費率價格問題，也不是技術問題，更是多方博弈的結果。一位華南支付公司人士認為，「給不給淘寶用戶用體驗更好的支付方式，微信支付具備一定的話語權。」該匿名受訪者稱，雖然微信支付開放能增加營收，但同時也會增加淘寶的競爭力。淘寶估計是面臨極大的競爭壓力，才放下身段直接接入微信支付。而另一位接近微信支付的人士則說：「微信支付的接口都是開放的，具體看他們（淘寶）平台的設計。」

財聯社指，微信支付一直是内地第三方支付巨頭，用戶體量不容小覷。支付清算協會調研的數據顯示，線下場景中，2022年内地移動支付用戶較常使用的支付產品是微信支付、支付寶和雲閃付，佔比分別是87.9%、85.3%和80.3%。

撰文：葉雨

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