恒生指數｜港股流動性有所改善？專家︰A股正在觸底　市場勢頭漸趨穩定

▲ 專家：香港流動性有所改善 A股正在觸底 市場勢頭漸趨穩定

農曆新年後，中港股市有回暖之勢。上證指數連續7日反彈逼近3000點，恒生指數亦升至16500點之上。中港股市是否迎來「龍市」？惠理表示，香港的流動性已經有所改善，而A股正在觸底。瑞士寶盛則認為，市場應該已接近短期谷底，接下來即將舉行的「兩會」將決定市場升勢能否持續。

惠理：香港流動性有所改善 A股正在觸底

惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣指，隨著收益率下降，香港的流動性狀況已有所改善。但她亦強調，經濟情況仍然疲弱。中國政府繼續向市場提供流動性和支持，「國家隊」持續向A股ETF注入資金。此外，多個訊號顯示北京有意穩定資本市場。

A股市場在北京的支持下正在觸底。

投​​資者需要看到房地產行業和消費需求出現具體改善，才會回歸市場。

企業盈利亦正在觸底，由於市場預期已經達到極度悲觀的水平，盈利超出預期的企業出現大幅波動。

對於息口走勢，鍾慧欣指出，聯儲局發出鷹派信號後，壓抑了市場對其在3月會議上減息的憧憬。因此，市場將首次減息的預期延後至5月／6月。此外，2024年的總利率預期已由1.5%以上調整至1.25%。由於近期就業數據及薪酬增長持續強勁，加上運輸成本上升帶來通脹回升的風險，惠理認為市場將持續調整減息預期。因此，美國國債收益率持續上升。美國股市的市盈率接近24倍，並由範圍更集中的股票主導。正如小型股市場所顯示，股市即將出現調整。

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瑞士寶盛：A股市場接近短期谷底 政策超出預期可能性較小

瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志則表示，A股市場在假期休市後昨日重開，由於香港股市交易勢頭令人滿意，加上強勁的農曆新年數據和利好的政策環境，預計將繼續為市場提供支持。最近的交易走勢似乎再次證實了瑞士寶盛之前的觀點，即市場可能已接近短期谷底。

接下來即將舉行的「兩會」將決定市場升勢能否持續，但瑞士寶盛對市場表現並不抱太大期望。

經濟數據為龍年A股市場提供利好因素

上週，香港市場在強勁的農曆新年假期數據支撐下稍微呈現強勢。根據官方數據，2024年農曆新年假期的國內遊客到訪量和旅遊收入分別比2019年增長19%和8%。瑞士寶盛觀察到免稅銷售、酒店預訂量、外賣銷售、電影票房、烈酒銷售、澳門遊客等行業數據都呈現出強勁的表現，或為重開的A股市場提供利好因素。

政策超出預期可能性較小

短期內，預計「國家隊」仍然可能透過入市買股票維護指數水平。瑞士寶盛早在去年12月中旬提出的「接近短期谷底」觀點提前兩個月實現，而現在市場勢頭似乎正漸趨穩定。至於市場的恢復形態，無論是U形還是L形，仍然取決於財政政策的力度。市場將密切關注即將舉行的「兩會」，屆時政策制定者將在全國人民代表大會上公佈經濟目標。如果政策超出預期，將有助於提振市場，但目前瑞士寶盛對此並不抱太大期望。

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撰文︰涂宇佳

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