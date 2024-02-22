北上消費優惠｜銀聯自推山姆優惠　消費滿1000減100　八達通銀包都可用

▲ 北上消費優惠｜銀聯自推山姆優惠 消費滿1000減100 八達通錢包都可用

銀聯推出山姆超市優惠，以銀聯實體卡或二維碼消費滿1000元（人民幣，下同）可減100元，八達通銀聯卡（可綁定八達通銀包APP）都可以用，適用深圳、珠海的5間山姆門店。

銀聯卡／二維碼在山姆消費 滿￥1000減￥100

2024年2月23日至5月22日，憑香港、澳門地區及其他非內地發行的銀聯信用卡及借記卡（卡號以62開頭）或銀聯二維碼，在山姆會員商店單一消費滿1,000元即減100元。每卡每日享優惠1次，推廣期內最多享優惠10次。

優惠不適用於自助收銀機。單一消費交易不包括送貨服務費、繳費賬項、現金券/禮券、電話卡/儲值卡或任何相關增值服務。

【適用分店】: 深圳前海店 ：深圳市南山區桂灣三路1號

：深圳市南山區桂灣三路1號 深圳福田店 ：深圳市福田區僑香路與農林路69號印力中心1-2樓

：深圳市福田區僑香路與農林路69號印力中心1-2樓 深圳龍崗店 ：深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園內 (COCO Park店)

：深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園內 (COCO Park店) 深圳龍華店 ：深圳市龍華區龍華街道梅隴路1111號

：深圳市龍華區龍華街道梅隴路1111號 珠海店：珠海市香洲區明珠北路338號珠海山姆會員商店一層

【詳情按此】

除發卡組織銀聯之外，不同銀行及支付工具亦有針對山姆及内地的消費優惠，因此有網民提出可嘗試一併享用︰

1. 八達通錢包内地消費 滿$100賺$38獎賞、5%回贈

上述兩項優惠可與銀聯滿￥1000減￥100同時使用。

2. 滙豐銀聯信用卡 深圳山姆付款贈額外$200獎賞錢

即日起至2024年3月31日逢星期五、六、日及香港公眾假期，憑滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡透過滙豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡於山姆會員商店 （深圳）付款，簽滿指定金額可享高達額外$100「獎賞錢」，整個推廣期可享合共高達額外$200「獎賞錢」。

簽賬金額 「獎賞錢」 滿人民幣500元至人民幣999元 $50 滿人民幣1,000元或以上 $100

【詳情按此】

3. 中銀香港 山姆／COSTCO最高600元現金回贈

由2024年2月1日起至2024年6月30日逢星期五、六、日及香港公眾假期，於中國内地山姆會員商店以中銀信用卡或以BoC Pay綁定中銀銀聯雙幣信用卡消費，或於COSTCO以中銀信用卡簽賬：

單一簽賬淨額滿HK$500~HK$999.9，可享HK$60現金回贈；

單一簽賬淨額滿HK$1,000或以上，可享HK$120現金回贈

每位客戶每月最高HK$120現金回贈，整個推廣期最高可享HK$600現金回贈。

【詳情按此】

撰文：葉雨

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