  • 23°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NVDA｜對話英偉達「信徒」︰從高中生到6旬老人　親歷崩盤　堅持不沽貨終迎春天

藍籌股 08:50 2024/02/22

分享：

分享：

對話英偉達「信徒」：從高中生到6旬老人 親歷崩盤 信英偉達前景仍持有終迎春天

英偉達（美︰NVDA）披露財報，無疑是本周投資者最關注的焦點。華爾街日報將NVIDIA的市場表現稱為「瘋狂之旅」：繼去年上漲兩倍並領先標普500指數後，英偉達今年的股價又上漲40%，已成為該指數中表現最好的股票。

英偉達一路高歌猛進，也攬獲無數「信徒」。他們有的只是17歲高中生，有的從抗拒購買到加倉20萬元——相同的是，他們都通過英偉達獲得了財富。在財報結果揭曉之前，不如先看看「信徒」們分享與英偉達的股市之旅。

信徒1號：17歲高中生 緣起英偉達顯卡熱

17歲的Suhas Badrinarayan近期參加了一場高中生商業興趣會議。在比賽環節間隙，所有人都在討論英偉達。

Suhas是來自俄亥俄州波蘭特地區的一名普通高中生，2020年，他首次投資了英偉達股票——當時他身邊的許多朋友都在購買英偉達的顯卡來玩電子遊戲。2022年，當得知OpenAI使用英偉達芯片驅動生成式AI Dall-E 2後，他選擇了加倉。

在那之後，英偉達佔了Suhas投資組合的四分之一以上（由於Suhas尚未到能夠開設個人經紀賬戶的年齡，他將資金放在與父母共享的賬戶中）。

「如果英偉達再繼續上漲，它的增長速度幾乎達到迷因股票（meme-stocks）的水平。」Suhas表示。

Suhas只是英偉達在人工智能熱潮下快速崛起所吸引的「信徒」之一。今年，散戶已凈投入12億美元購買英偉達股票，比所謂的「美股7雄」中任何一隻都要多。

點擊圖片放大

信徒2號：6旬老企業家　從抗拒到加倉20萬元

61歲的Dave Segars是一名工程企業家，長期投資大型科技股，甚至在谷歌IPO時買入谷歌——但最開始，他並不願意投資英偉達。

Segars過去曾購買過英偉達，但那一次他蒙受了虧損。然而，在觀看Jim Cramer在CNBC的「Mad Money」欄目中討論該公司後，他終於在2017年購買英偉達股票，並在2023年底又購買了價值約2.5萬美元（約19.5萬元）的英偉達股票。

「説實話，我真的不敢相信股價會漲的這麼高。」Segars對英偉達的表現至今仍覺不可思議。

點擊圖片放大

信徒3號：分析師親歷暴跌　堅信前景終迎春天

39歲的金融分析師Alex Labarre同樣也在因英偉達「折戟」，不同的是，他在當即選擇相信英偉達的前景——最後他迎來了春天。

2021年，Labarre在一個退休賬戶中買入英偉達股票，然後在2022年親歷了英偉達的暴跌，股價一度腰斬。但Labarre依然堅持持有英偉達——他相信英偉達將從電子遊戲行業的增長中獲利。

2023年，英偉達股價飆升令他無比驚喜，Labarre曾在2023年減持英偉達，以此鎖定一些利潤。他表示，目前自己的持倉約為3.9萬美元（約30.5萬元），並且短時間內不打算退出。

「我很高興能夠搭上AI熱潮的順風車。」Labarre表示。

點擊圖片放大

專家：英偉達的上漲應理性看待

毫無疑問，英偉達的大漲反應了人們對人工智能技術的熱情。從某些指標來看，英偉達甚至比特斯拉（Tesla）更受散戶青睞。

然而，英偉達的持續上漲也並不尋常。道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，1999年以來，標普500指數在某一年表現最好的股票，在第二年繼續上漲的可能性僅為59%，平均漲幅約為18%。同為芯片製造商的超微半導體（Advanced Micro Devices）是唯一一家在2018年與2019年連續兩年跑贏指數的公司。

諮詢公司Townsend & Associates的首席投資官John Goltermann表示：「我曾看過人們因為相信眼前的過去會在不久的將來重演而家財散盡。」他表示，英偉達的市值現在超過了整個標普500指數能源行業，而該行業的利潤倍數要低得多。

在業績下滑的年份，英偉達的股價表現相當糟糕︰2022年和2018年分別下跌了50%和13%。

點擊圖片放大

撰文︰涂宇佳

理財最前線
龍年儲蓄大法！利是錢不亂花　學會這兩招　擺脫「月光族」宿命

相關文章：

美股科技七雄｜何時才算泡沫？法興：標指再升25%才是「非理性繁榮」

仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧

馬斯克身家跌逾1400億　全球首富換位　仍有基金看好Tesla升5倍

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財熱話

最新專欄文章 更多

有銀行每人派5400元　資助員工抗通脹｜在香港夠用嗎？盤點2024加價潮
2024/02/21
有銀行每人派5400元　資助員工抗通脹｜在香港夠用嗎？盤點2024加價潮
少年股民湧現　四分一美國青少年已開始投資　稱「早日交學費更好」︰青春就是本錢
2024/02/21
少年股民湧現　四分一美國青少年已開始投資　稱「早日交學費更好」︰青春就是本錢
財富自由陷阱｜27歲儲蓄150萬！她卻稱「提早退休是騙局」：零社交超痛苦
2024/02/19
財富自由陷阱｜27歲儲蓄150萬！她卻稱「提早退休是騙局」：零社交超痛苦
結婚禮金要求過高？女家想要6位數字不回禮　網民︰跟女友「冷靜期中」
2024/02/16
結婚禮金要求過高？女家想要6位數字不回禮　網民︰跟女友「冷靜期中」
千禧世代沉迷炫富　為買名牌負債累累｜分析：社交媒體激化財富攀比　充大頭鬼很重要
2024/02/16
千禧世代沉迷炫富　為買名牌負債累累｜分析：社交媒體激化財富攀比　充大頭鬼很重要
超微（AMD，美：AMD） AMD 馬斯克 電腦相關股 電腦軟件 電腦設備 網絡工程師 網絡通訊 網絡文化 網絡熱話

下一篇文章

若2024減息預期落空　結局市場是否能承受？分析師列出3大可能情景
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款