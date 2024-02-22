NVDA｜十年前投1000美元　今天已是百萬富翁｜對話英偉達「信徒」︰從高中生到6旬老人　堅持不沽貨終迎春天

▲ 對話英偉達「信徒」：從高中生到6旬老人 親歷崩盤 信英偉達前景仍持有終迎春天

英偉達Nvidia（美︰NVDA）披露財報，無疑是本周投資者最關注的焦點。華爾街日報將NVIDIA的市場表現稱為「瘋狂之旅」：繼去年上漲兩倍並領先標普500指數後，英偉達今年的股價又上漲40%，已成為該指數中表現最好的股票。

10年回報150倍

CNBC以英偉達2月20日收盤價694.52美元計算，如果有人慧眼識英雄，10年前就投資1000美元在英偉達並持股至今，價值將成長到令人瞠目結舌的近150倍，目前這筆投資已達到148,226美元（約116萬港元）。若在英偉達於1999年1月22日首次上市時就買進該股1000美元，截至2月20日，這筆投資增長277708%，價值接近280萬美元。

英偉達一路高歌猛進，也攬獲無數「信徒」。他們有的只是17歲高中生，有的從抗拒購買到加倉20萬元——相同的是，他們都通過英偉達獲得了財富。在財報結果揭曉之前，不如先看看「信徒」們分享與英偉達的股市之旅。

信徒1號：17歲高中生 緣起英偉達顯卡熱

17歲的Suhas Badrinarayan近期參加了一場高中生商業興趣會議。在比賽環節間隙，所有人都在討論英偉達。

Suhas是來自俄亥俄州波蘭特地區的一名普通高中生，2020年，他首次投資了英偉達股票——當時他身邊的許多朋友都在購買英偉達的顯卡來玩電子遊戲。2022年，當得知OpenAI使用英偉達芯片驅動生成式AI Dall-E 2後，他選擇了加倉。

在那之後，英偉達佔了Suhas投資組合的四分之一以上（由於Suhas尚未到能夠開設個人經紀賬戶的年齡，他將資金放在與父母共享的賬戶中）。

「如果英偉達再繼續上漲，它的增長速度幾乎達到迷因股票（meme-stocks）的水平。」Suhas表示。

Suhas只是英偉達在人工智能熱潮下快速崛起所吸引的「信徒」之一。今年，散戶已凈投入12億美元購買英偉達股票，比所謂的「美股7雄」中任何一隻都要多。

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信徒2號：6旬老企業家 從抗拒到加倉20萬元

61歲的Dave Segars是一名工程企業家，長期投資大型科技股，甚至在谷歌IPO時買入谷歌——但最開始，他並不願意投資英偉達。

Segars過去曾購買過英偉達，但那一次他蒙受了虧損。然而，在觀看Jim Cramer在CNBC的「Mad Money」欄目中討論該公司後，他終於在2017年購買英偉達股票，並在2023年底又購買了價值約2.5萬美元（約19.5萬元）的英偉達股票。

「説實話，我真的不敢相信股價會漲的這麼高。」Segars對英偉達的表現至今仍覺不可思議。

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信徒3號：分析師親歷暴跌 堅信前景終迎春天

39歲的金融分析師Alex Labarre同樣也在因英偉達「折戟」，不同的是，他在當即選擇相信英偉達的前景——最後他迎來了春天。

2021年，Labarre在一個退休賬戶中買入英偉達股票，然後在2022年親歷了英偉達的暴跌，股價一度腰斬。但Labarre依然堅持持有英偉達——他相信英偉達將從電子遊戲行業的增長中獲利。

2023年，英偉達股價飆升令他無比驚喜，Labarre曾在2023年減持英偉達，以此鎖定一些利潤。他表示，目前自己的持倉約為3.9萬美元（約30.5萬元），並且短時間內不打算退出。

「我很高興能夠搭上AI熱潮的順風車。」Labarre表示。

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專家：英偉達的上漲應理性看待

毫無疑問，英偉達的大漲反應了人們對人工智能技術的熱情。從某些指標來看，英偉達甚至比特斯拉（Tesla）更受散戶青睞。

然而，英偉達的持續上漲也並不尋常。道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，1999年以來，標普500指數在某一年表現最好的股票，在第二年繼續上漲的可能性僅為59%，平均漲幅約為18%。同為芯片製造商的超微半導體（Advanced Micro Devices）是唯一一家在2018年與2019年連續兩年跑贏指數的公司。

諮詢公司Townsend & Associates的首席投資官John Goltermann表示：「我曾看過人們因為相信眼前的過去會在不久的將來重演而家財散盡。」他表示，英偉達的市值現在超過了整個標普500指數能源行業，而該行業的利潤倍數要低得多。

在業績下滑的年份，英偉達的股價表現相當糟糕︰2022年和2018年分別下跌了50%和13%。

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撰文︰涂宇佳

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