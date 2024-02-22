扣稅三寶懶人包｜最多每年省逾萬元？慳稅兼自製長糧　一文看清3大工具！

▲ 【扣稅三寶懶人包】最多每年慳稅逾萬元？一文看清3大慳稅工具！

每逢交稅季節，不少納稅人士看到稅單都「頭痕」。如果納稅人想慳稅，可以考慮坊間俗稱的「扣稅三寶」，既為自己帶來多一重保障，又可以減少稅項負擔。

「扣稅三寶」是合資格延期年金保單（QDAP）、可扣稅強積金自願性供款（TVC），以及自願醫保計劃（VHIS）。

「扣稅三寶」可以為每名納稅人每年帶來最多68,000元的稅務扣除額，以現時薪俸稅最高的稅率（即17%）計算，納稅人每年可最多慳稅11,560元。以下為讀者帶來「扣稅三寶」懶人包，讓各位了解慳稅工具。

慳稅工具一：合資格延期年金是什麼？

年金是一種長期保險產品，可以幫助消費者把資金轉化為長期穩定現金收入，「自製長糧」。至於延期年金，投保人通常於在職時分期供款，讓保險公司滾存生息，之後便可於指定年期或年齡開始，獲得保險公司分期派發的年金收入，直至保單訂明的終止期。

延期年金必須符合特定條件才能成為合資格延期年金（又稱：扣稅年金），讓投保人得到稅務扣除額。合資格延期年金年度稅務扣除額上限為每年60,000元；以現時最高的稅率（即17%）計算，個人每年最多可節省10,200元稅款。

合資格延期年金條件包括︰

保費總額最少18萬元

供款期最少５年

年金領取期最短10年

年金領取人須年屆50歲或以上才可領取年金（即入息期需要在投保人50歲以上）

保單須披露產品的內部回報率（IRR），並清楚列明保證金額及非保證金

附加保障，如危疾保障、住院現金等保費，須與年金的保費清楚分開

合資格產品的保單年度摘要上，會印有以下標誌，而且在保監局網站可以查閱合資格延期年金產品名單。

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慳稅工具二：可扣稅強積金自願性供款是什麼？

可扣稅強積金自願性供款是強積金制度其中一種供款。有關供款可用作申請扣除個人入息稅，年度稅務扣除額上限為每年60,000元。值得注意的是，可扣稅強積金自願性供款以及合資格延期年金的稅務扣除額是共同使用，亦即是說，如果納稅人在自願性供款用盡60,000元稅務扣除額，於延期年金就不能使用稅務扣除額，反之亦然。

同時，所有自願性供款帳戶中的結餘，無論會否申請扣稅，須保存至65歲退休時才可提取（符合法例訂明的特定情況除外）。

慳稅工具三：自願醫保是什麼？

自願醫保是食衞局推出的一項措施，以規範住院保險，鼓勵市民計劃醫療保障。

自願醫保計劃分為 標準計劃 和 靈活計劃 兩種

和 兩種 標準計劃是根據自願醫保計劃最低合規要求而設計的固定產品

而靈活計劃在產品設計方面更具彈性，提供超出標準計劃的保障，包括更高的保障限額和更廣泛的保障範圍

自願醫保標準計劃為住院保險設立最低標準，統一大部分保單條款和保障範圍，確保受保人可續保至100歲，並擴展了保障範圍，涵蓋投保前已有病症、日間手術、非手術癌症治療和精神科治療。

投保自願醫保亦可以扣稅，每名受保人稅務扣除的保費上限為8,000元；以現時最高的稅率（即17%）計算，每年最多可節省1,360元稅款。

扣稅三寶稅務扣除額上限為多少？

扣稅三寶（合資格延期年金、可扣稅強積金自願性供款、自願醫保）每年可以為每名納稅人一共最多提供68,000元稅務扣除額。以現時最高的稅率（即17%）計算，個人每年最多可節省11,560元稅款。

如果夫婦均為納稅人，他們之間可靈活調配合資格延期年金的保費，以享合共120,000元最高稅務扣除額，惟前提是每人申請扣除的上限不可超過60,000元。

另外，納稅人除了自己投保自願醫保，亦可以為指定親屬投保，從而獲得稅務扣除額。指明親屬包括子女、配偶、納稅人或其配偶的父母、祖父母、外祖父母、和兄弟姐妹。

自願醫保扣稅點填？自願性供款扣稅點填？年金扣稅點填？

對於自願醫保扣稅，納稅人填寫報稅表至「根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費」。

其第9部(1)可填自己的合資格保費

而第9部(2)則填上指明親屬的個人資料以及合資格保費

對於自願性供款及年金扣稅，納稅人可填寫報稅表至「合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款」。

其中第10部(1) 填上可扣稅強積金自願性供款

第10部(2a)是填上為自己繳付的合資格年金保費

(2b)是為配偶繳付的合資格年金保費

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比較扣稅年金時，應考慮什麼？

「扣稅三寶」之中，扣稅年金的產品尤其複雜，所以投保人需要更小心選擇，以免未來後悔莫及，以下為讀者整理出揀選扣稅年金要留意的事項。

入息期 ：年金產品通常都有指定派發金額年期，投保人需了解何時需要年金收入。

：年金產品通常都有指定派發金額年期，投保人需了解何時需要年金收入。 內部回報率（IRR） ：內部回報率可作為回報的指標，計算整個現金流的的年度回報率。

：內部回報率可作為回報的指標，計算整個現金流的的年度回報率。 「保證回報」與「非保證回報」比例 ：如果投保年金產品是為了退休後的生活，不少人追求「穩定現金流」，會考慮產品的「保證回報」。

：如果投保年金產品是為了退休後的生活，不少人追求「穩定現金流」，會考慮產品的「保證回報」。 早期退保的現金價值 ：投保人於保單早期退保，可能會損失大部分供款，所以投保人要確保自己的足夠的流動現金應急，避免早期退保。

：投保人於保單早期退保，可能會損失大部分供款，所以投保人要確保自己的足夠的流動現金應急，避免早期退保。 早期身故賠償：若投保人在未回本時不幸身故，受益人可獲身故賠償，形式可以是一筆過身故賠償，或者由受益人繼續收取餘下年金。

大家投保扣稅年金時，宜了解自己的購買目的，例如儲蓄、自製退休長糧或對沖長壽風險，然後根據個人需要和財務狀況，揀選適合的有關產品。

註：本文最後更新日期2024年2月16日。

【文章來源：10Life；原題︰扣稅三寶 合資格延期年金、可扣稅強積金自願性供款、自願醫保扣稅懶人包！】

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