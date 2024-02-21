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AlipayHK新收費！信用卡轉賬3.1起將收4%手續費　3間銀行仍可豁免手續費

精明消費 15:58 2024/02/21

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AlipayHK信用卡轉賬 3.1起將收4%手續費 中銀/渣打/恒生手續費豁免維持不變

近日，AlipayHK在App内發布公告稱，3月起使用除中銀、渣打、恒生以外的信用卡轉賬將收取4%手續費，中銀、渣打、恒生信用卡轉賬維持免手續費限額及超額部分1.5%手續費不變。

中銀/渣打/恒生以外信用卡轉賬 將收4%手續費

該通知顯示，自2024年3月1日起，使用信用卡進行轉賬(不包括中銀/渣打/恒生信用卡)，將收取4%的費用，不再設有手續費豁免上限。
 

點擊圖片放大

中銀/渣打/恒生信用卡 手續費豁免不變

使用香港發行的中國銀行、渣打銀行及恒生銀行信用卡進行轉賬, 將維持現有的免手續費限額及超額1.5%的手續費，未認證賬戶有每月500港元豁免手續費額度，中級認證賬戶、已認證賬戶有每月1,000港元豁免手續費額度。

中銀/渣打/恒生信用卡轉賬 每月免手續費限額

未認證賬戶HKD500
中級認證賬戶/已認證賬戶HKD1,000

原先所有信用卡均享免手續費限額

據AlipayHK官方網站，原先（即2023年9月1日～2024年2月29日）AlipayHK所有信用卡轉賬都一致享有免手續費限額，未認證賬戶每月免手續費限額為500港元，中級認證賬戶、已認證賬戶1,000港元。惟超出限額部分收費，對於不同信用卡費率不同。中銀信用卡、恒生信用卡或渣打Q Credit Card超限額手續費為1.5%，其他信用卡為4%。

點擊圖片放大

撰文：葉雨

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