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【勞力士】瑞士名錶1月出口增速放緩　香港貨值獨跌4.7%　主要市場中唯一見紅

個人增值 16:28 2024/02/21

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【勞力士】瑞士名錶1月出口增速大幅放緩　香港貨值獨跌4.7%　主要市場中唯一見紅

  • 受累於奢侈品行業成長放緩，加上豪華和中價手錶需求疲弱，瑞士手錶1月份出口僅錄得小幅增長；
  • 因着對經濟和地緣政治憂慮，買家變得手緊；瑞郎堅挺也迫使瑞士手錶製造商加價；

出口至香港的貨值走低4.7%，是主要市場中唯一下跌...

1月貨值僅升3.1%
按年急劇回落

瑞士鐘錶工業聯合會（Federation of the Swiss Watch Industry）周二（20日）發表1月出口數據，部份觀點如下：

  • 以貨值計算，瑞士手錶2024年1月出口增長3.1%，達19億瑞郎（折合22億美元）；
  • 2023年上半年增速高見11.8%
  • 去年12月出口貨值增長5.5%，達21億瑞郎，因此1月的增速錄得按月下滑
  • 以貨量計算，今年1月出口增長2.9%至120萬枚；

豪華和中價手錶需求退熱。報告表示，斯沃琪（Swatch）旗下寶珀（Blancpain）及歐米茄（Omega）的合作錶款的出貨量，推動了低端市場的需求...

  • 受斯沃琪集團同名品牌、「其他材料」類別的帶動，出口價低於200瑞郎的手錶的出口貨量較2023年1月增5.5%
  • 然而其出口貨值則走低4.3%，主要由於鋼製品的價值下降；
  • 出口價介乎200至3,000瑞郎的手錶，出口貨值與去年持平
  • 出口價逾3,000瑞郎的手錶出口貨值錄得4.3%增長，貢獻了行業全部成長；然而其出口貨量回落4.5%

全球出口數據分析（請點圖放大細看）：

點擊圖片放大
+2

疫情紅利已完

花旗集團分析師Thomas Chauvet接受《彭博》詢問時表示，上述數據顯示「今年開局疲弱」。分析稱：

  • 新冠疫情期間，受防疫封城禁足的消費者對奢侈品網購需求激增；
  • 但隨着各國陸續復常，此番榮景已過；
  • 由於對經濟和地緣政治的擔憂，昂貴瑞士名錶的買家正在收緊支出；
  • 瑞郎的堅挺也為瑞士手錶生產商帶來壓力，需要提高價格保護利潤；
  • 部份消費者目前對加價為之卻步；

2023年，瑞士手錶出口貨值達到創紀錄的267億瑞郎；但由於消費者減少，下半年銷售增長急挫至3.6%。

出口至香港的貨值走低4.7%
主要市場中唯一「見紅」

按主要市場看，瑞士手錶之出口貨值，在1月個別發展：

瑞士鐘錶2024年1月出口貨值
（按頭六大主要市場劃分）
市場瑞士法郎（億）變動（按年）份額
美國3.26+2.2%17%
中國1.94+5%10.2%
香港1.6-4.7%8.3%
新加坡1.23+10.2%6.4%
日本1.23+6.2%6.4%
英國1.09+2.9%5.7%
以上市場總計10.35+3%54%
資料來源：瑞士鐘錶工業聯合會
  • 2024年1月，對瑞士鐘錶最大市場美國的出口貨值小幅成長2.2%；
  • 對中國大陸出口增長5%；
  • 香港的出口下滑4.7%，香港更是聯合會定義頭六大主要市場中唯一見紅
  • 對德國出口亦急挫11.4%；
  • 新加坡出口大幅增長10.2%
  • 對卡塔爾出口勁彈近兩倍（+118.4%），因為該國今年計劃舉辦眾多活動，特別是2月初的多哈珠寶鐘錶展。

去年12月新加坡獨跌

比較香港和其他地區對瑞士名錶的進口需求的同時，也要注意以下數據：

  • 2023年12月對新加坡的出口下滑7.4%，該國是當月頭六大主要市場中唯一見紅；香港當月則增長15%
  • 2021至2023年瑞士手錶出口的世界分布數據顯示，香港以約23.6億瑞郎居2023年第三大市場，僅次美國（約41.6億瑞郎）及中國（約27.6億瑞郎）；新加坡以約16.55億瑞郎居第六；
  • 2022至2023年，香港市場增長23.4%，為六大主要市場之冠；新加坡僅增長2.5%，其他四國則各自增長約7%上下；
  • 惟2021至2023年，香港市場增長10.5%，不及日本（+28.6%）、新加坡（+29.6%）、英國（+30.7%）及美國（+35.1%）；中國更倒退6.9%。

主要市場出口數據分析（請點圖放大細看）：

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撰文：黃正軒

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