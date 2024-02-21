【勞力士】瑞士名錶1月出口增速放緩　香港貨值獨跌4.7%　主要市場中唯一見紅

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風險時代 世界早已習慣混亂 經濟學人︰穩定才是「灰天鵝」｜市場仍在忽視「選舉年」
出口至香港的貨值走低4.7%，是主要市場中唯一下跌...
1月貨值僅升3.1%
按年急劇回落
瑞士鐘錶工業聯合會（Federation of the Swiss Watch Industry）周二（20日）發表1月出口數據，部份觀點如下：
豪華和中價手錶需求退熱。報告表示，斯沃琪（Swatch）旗下寶珀（Blancpain）及歐米茄（Omega）的合作錶款的出貨量，推動了低端市場的需求...
全球出口數據分析（請點圖放大細看）：
疫情紅利已完
花旗集團分析師Thomas Chauvet接受《彭博》詢問時表示，上述數據顯示「今年開局疲弱」。分析稱：
2023年，瑞士手錶出口貨值達到創紀錄的267億瑞郎；但由於消費者減少，下半年銷售增長急挫至3.6%。
出口至香港的貨值走低4.7%
主要市場中唯一「見紅」
按主要市場看，瑞士手錶之出口貨值，在1月個別發展：
|瑞士鐘錶2024年1月出口貨值
（按頭六大主要市場劃分）
|市場
|瑞士法郎（億）
|變動（按年）
|份額
|美國
|3.26
|+2.2%
|17%
|中國
|1.94
|+5%
|10.2%
|香港
|1.6
|-4.7%
|8.3%
|新加坡
|1.23
|+10.2%
|6.4%
|日本
|1.23
|+6.2%
|6.4%
|英國
|1.09
|+2.9%
|5.7%
|以上市場總計
|10.35
|+3%
|54%
|資料來源：瑞士鐘錶工業聯合會
去年12月新加坡獨跌
比較香港和其他地區對瑞士名錶的進口需求的同時，也要注意以下數據：
主要市場出口數據分析（請點圖放大細看）：
撰文：黃正軒
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欄名 : 品味投資