【勞力士】瑞士名錶1月出口增速放緩　香港貨值獨跌4.7%　主要市場中唯一見紅

▲ 【勞力士】瑞士名錶1月出口增速大幅放緩 香港貨值獨跌4.7% 主要市場中唯一見紅

受累於奢侈品行業成長放緩，加上豪華和中價手錶需求疲弱，瑞士手錶1月份出口僅錄得小幅增長；

因着對經濟和地緣政治憂慮，買家變得手緊；瑞郎堅挺也迫使瑞士手錶製造商加價；

出口至香港的貨值走低4.7%，是主要市場中唯一下跌...

1月貨值僅升3.1%

按年急劇回落

瑞士鐘錶工業聯合會（Federation of the Swiss Watch Industry）周二（20日）發表1月出口數據，部份觀點如下：

以貨值計算，瑞士手錶 2024年1月出口增長3.1% ，達19億瑞郎（折合22億美元）；

，達19億瑞郎（折合22億美元）； 2023年上半年增速高見11.8% ；

； 去年12月出口貨值增長5.5%，達21億瑞郎，因此1月的增速錄得 按月下滑 ；

； 以貨量計算，今年1月出口增長2.9%至120萬枚；

豪華和中價手錶需求退熱。報告表示，斯沃琪（Swatch）旗下寶珀（Blancpain）及歐米茄（Omega）的合作錶款的出貨量，推動了低端市場的需求...

受斯沃琪集團同名品牌、「其他材料」類別的帶動， 出口價低於200瑞郎 的手錶的 出口貨量 較2023年1月 增5.5% ；

的手錶的 較2023年1月 ； 然而其 出口貨值則走低4.3% ，主要由於鋼製品的價值下降；

，主要由於鋼製品的價值下降； 出口價介乎200至3,000瑞郎 的手錶， 出口貨值 與去年 持平 ；

的手錶， 與去年 ； 出口價逾3,000瑞郎的手錶的出口貨值錄得4.3%增長，貢獻了行業全部成長；然而其出口貨量回落4.5%。

全球出口數據分析（請點圖放大細看）：

▼ 點擊圖片放大 +2

疫情紅利已完

花旗集團分析師Thomas Chauvet接受《彭博》詢問時表示，上述數據顯示「今年開局疲弱」。分析稱：

新冠疫情期間，受防疫封城禁足的消費者對奢侈品網購需求激增；

但隨着各國陸續復常，此番榮景已過；

由於對經濟和地緣政治的擔憂，昂貴瑞士名錶的買家正在收緊支出；

瑞郎的堅挺也為瑞士手錶生產商帶來壓力，需要提高價格保護利潤；

部份消費者目前對加價為之卻步；

2023年，瑞士手錶出口貨值達到創紀錄的267億瑞郎；但由於消費者減少，下半年銷售增長急挫至3.6%。

出口至香港的貨值走低4.7%

主要市場中唯一「見紅」

按主要市場看，瑞士手錶之出口貨值，在1月個別發展：

瑞士鐘錶2024年1月出口貨值

（按頭六大主要市場劃分） 市場 瑞士法郎（億） 變動（按年） 份額 美國 3.26 +2.2% 17% 中國 1.94 +5% 10.2% 香港 1.6 -4.7% 8.3% 新加坡 1.23 +10.2% 6.4% 日本 1.23 +6.2% 6.4% 英國 1.09 +2.9% 5.7% 以上市場總計 10.35 +3% 54% 資料來源：瑞士鐘錶工業聯合會

2024年1月，對瑞士鐘錶最大市場美國的出口貨值小幅成長2.2%；

對中國大陸出口增長5%；

對 香港的出口下滑4.7% ，香港更是聯合會定義 頭六大主要市場中唯一見紅 ；

，香港更是聯合會定義 ； 對德國出口亦急挫11.4%；

對 新加坡出口大幅增長10.2% ；

； 對卡塔爾出口勁彈近兩倍（+118.4%），因為該國今年計劃舉辦眾多活動，特別是2月初的多哈珠寶鐘錶展。

去年12月新加坡獨跌

比較香港和其他地區對瑞士名錶的進口需求的同時，也要注意以下數據：

2023年12月對新加坡的出口下滑7.4% ，該國是當月頭六大主要市場中唯一見紅； 香港當月則增長15% ；

，該國是當月頭六大主要市場中唯一見紅； ； 2021至2023年瑞士手錶出口的世界分布數據顯示， 香港以約23.6億瑞郎居2023年第三大市場 ，僅次美國（約41.6億瑞郎）及中國（約27.6億瑞郎）；新加坡以約16.55億瑞郎居第六；

，僅次美國（約41.6億瑞郎）及中國（約27.6億瑞郎）；新加坡以約16.55億瑞郎居第六； 2022至2023年，香港市場增長23.4%，為六大主要市場之冠；新加坡僅增長2.5%，其他四國則各自增長約7%上下；

惟2021至2023年，香港市場增長10.5%，不及日本（+28.6%）、新加坡（+29.6%）、英國（+30.7%）及美國（+35.1%）；中國更倒退6.9%。

主要市場出口數據分析（請點圖放大細看）：

▼ 點擊圖片放大 +2

撰文：黃正軒

相關文章：

【勞力士】雙色手錶復古潮！80年代豪情捲土重來 盤點Rolex、PP等6款金鋼名錶

【農曆新年2024】10+款龍年霸氣錶款 低至10萬港元有找 Hublot、TAG Heuer等齊賀年

【勞力士】7成Rolex二手錶仍有得炒！但平均最保值還是這個品牌...仍溢價80%

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App