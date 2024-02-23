「平庸富人」大量湧現　年收入前10%仍呻窮｜分析：社交媒體令人患上「財富認知失調」無法知足

▲ 「平庸富人」大量湧現 收入屬最高10%卻瘋狂呻窮｜分析：社交媒體害人罹患「財富認知錯誤」

你在身邊有沒有認識到一些明明每年收入過百萬，坐擁大量增值資產，但總是不斷呻窮、怨天尤人的朋友？

他們未必是曲線曬命、扮自嘲講風涼話或無病呻吟，而是可能受制於物價飛騰，生活成本急升下荷包縮水；

一來錢賺極也不夠用，二來可能對自身財富認知錯誤，不曉得「比上不足，比下有餘」。

早前有外媒調查顯示，大量超高收入的「普通富人」真心覺得自己貧困，已在西方社會形成一股不容忽視的趨勢...

近年湧現大量「吟窮」人士

卻屬於社會上收入最高10%

香港近日有網民抱怨月入僅5萬難以過上有尊嚴的生活，稱「月入10萬才活得好」，卻慘遭大量疑似高收入者留言反駁「10萬一樣無得剩」。在高通脹低增長，宏觀經濟和地緣政治環境愈來愈不穩定的現代，「呻窮」似乎已成為一種跨越國界與階級的世界潮流。《彭博》去年發表一份調查報導，美國「普通富人」（Regular rich）階層儘管收入遠高於該國平均水平，但當中大部份人並不覺得自己富有，甚至面臨相當大的財務壓力。

這種現象，突顯出收入、財富認知和社會期望之間的關係錯綜複雜。

報導訪問了逾1,000名每年收入至少17.5萬美元（約137萬港元）的美國人，他們有以下其通點︰

雖然不是超級富豪，但都非常有錢，收入水平屬美國 納稅人的前10%內 ；

； 從事專業高薪厚職包括律師、醫生和牙醫；或經商如建築公司老闆、高速公路沿線的特許經營快餐店東主等；

擁有自住物業，有能力為退休儲蓄。

然而採訪了這群「人中之龍」後，是次調查卻有以下讓人大跌眼鏡的發現：

四分一人認為自己「很窮」 、「窮」或「勉強過得去，捉襟見肘」；

、「窮」或「勉強過得去，捉襟見肘」； 半數人形容自己只是「舒服」；

過半人憂慮自身財務安全 ，擔心錢不夠用；

，擔心錢不夠用； 當中25%懷疑自己的財務狀況會否超越父母。

透過努力工作再加上好運，他們實現了老牌的美國夢。但這對很多人來講這還未夠。

對於普通富人總是難以知足，報導歸納出他們有兩大財務硬傷︰

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高通脹

社交媒體

「普通富人」財務致命硬傷（一）：高通脹難捱

隨着汽油到食品、日用品雜貨，再到大學學費等一切都變得更加昂貴，普通美國人需要比以往更多的錢，才能感到經濟上有保障。

簡單而言，生活成本的上升，包括與教育（孩子的學費，或成人自身背負的學生貸款等）、住房和基本必需品相關的費用，加劇了美國普通富人的財務壓力與焦慮。

不過綜合報導的幾位案例，美國普通富人還是有將來、有出路，較低的稅率和生活成本對於他們非常誘惑，促使部份高收入人士考慮從高生活成本、高稅率的城市，例如：

紐約；

加州杭亭頓海灘；

明尼蘇達州等

搬遷到更便宜的州份或地區，例如：

德州（最大亮點：沒有所得稅）侯斯頓；

佛羅里達州；

新罕布夏州；

新墨西哥州阿爾伯克基等。

之所以不惜離鄉背井，有人為了薪酬更化算（除稅後能自由花費的錢更多），有人是為了數年後的退休生活鋪好財務退路等。

反觀小城市如香港，生活指數在港島、九龍或新界已無大差別。儘管樓價不斷向下，但同時物價、交通費和租金也一樣不見頂，還有8月實施的垃圾徵費來勢洶洶，基本上等於「困獸鬥」。

「普通富人」財務致命硬傷（二）：社交媒體害人罹患「財富認知失調」

是次調查結果，說明了一個更廣泛的社會問題——富人的實際財富與其財務福祉認知徹底脫節。 這種現象並非任何一個群體獨有，而是跨越不同的職業、年齡層和政治派別。

早前有報導引用調查指出千禧世代是最愛炫富的一代，為了面子而高消費，落得債台高築。這是由於社交媒體放大了人們光鮮亮麗的一面，助長這群青年在生活方式、物質享受上與其他人比較，無法知足常樂。

透過社群平台，你可以看到自己的生活方式與其他人有差距，很容易自卑。《彭博》一名受訪者也表示，高薪厚職讓他們「嘆慣世界」，在物質享受方面很難回頭：

『你賺的錢愈多，你的生活方式就會發生很大的變化，』現年33歲、年薪達16萬美元的廣告人Tiouba Parris說：『你的度假旅程和去的餐廳都更貴。』

《彭博》報導指出，社群媒體上日常點滴的分享，結合持續的奢侈生活，加劇了普通富人的自卑感，哪怕他們是經濟富裕的一群。Benzinga財經作家Jeannine Mancini有以下觀點︰

美國的財富觀念複雜，是次研究表明是否感覺「富有」除了受制於人們的銀行戶口餘額，也跟心態和社會壓力有關；

社交媒體不斷讓大眾接觸看來遙不可及的生活方式，進一步扭曲了他們對財富和成功的觀念，造成惡性循環；

社交媒體突顯超級富豪與其他社會人士之間日益擴大的差距；

不斷攀比會降低成就感、滿足感，即使個人來講已經財富安全甚至財富自由，仍有被遠遠拋離的『食塵』感覺。

撰文：黃正軒

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