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風險時代　世界早已習慣混亂　經濟學人︰穩定才是「灰天鵝」｜市場仍在忽視「選舉年」

個人增值 15:49 2024/02/21

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風險時代 穩定才是「灰天鵝」？外媒：混亂未拖累經濟增長

「灰天鵝」，形容如「黑天鵝」般發生機率低，但不像「黑天鵝」那樣不可測的巨大影響事件。2023無疑是動蕩的一年，2024投資者似乎需要面臨新一輪的風險：全球大量選舉、地緣政治危機、通脹以及尚未兌現的減息預期⋯⋯處身風險時代，難道「穩定」才是「灰天鵝」？

  • 經濟學人認為：世界已習慣混亂，戰爭、高利率以及金融紛爭尚未拖累經濟增長
  • 各項經濟數據顯示，經濟蕭條還言之過早
  • 富達則認為，對選舉年的忽視，將使選舉的意外影響成為「灰天鵝」

外媒：全球經濟應學會愛上混亂

近日的經濟學人一篇專欄直言︰全球經濟應學會愛上混亂，戰爭、高利率以及金融紛爭尚未拖累經濟增長。

  • 2023經濟蕭條的預言並未兌現

2023年初，幾乎所有經濟學家都認為經濟蕭條將會到來——但世界經濟數據證明這是錯的︰

  • 2023年全球GDP增長約3%
  • 而有跡象證明，今年的經濟進程依然保持著同樣的速度
  • 高盛數據顯示，全球經濟活動與2019年一樣活躍
  • 經濟合作與發展組織（OECD）調查、PMI數據也能得出類似結果
  • 勞動力市場表現強勁

作為一個主要由富裕國家組成的組織，整個OECD的失業率保持在較低水平︰

  • OECD的失業率依然保持在5%以下
  • 實際從事工作的勞動年齡人口比例處於歷史最高水平
  • 7國集團（G7）的實際家庭可支配收入再次增長

誠然，部分國家的情況並不算好。中國的增長數據持續低迷，歐洲的一些數據亦不算樂觀，德國的面臨近期能源價格高企的影響，其汽車行業也面臨著中國電動汽車出口的競爭，可能會陷入衰退。

  • 紅海問題的並未使經濟顛覆

紅海問題同樣是近期的焦點，但似乎沒有太多證據表明紅海問題正在使經濟顛覆︰PMI數據顯示，製造商面臨更長的交貨時間——這與好望角周圍的船隻改道是一致的，這將上海與鹿特丹之間的旅行距離從18000公里增加到23000公里。

然而，在幾乎所有的經濟體中，運輸成本僅佔商品總價格的一小部分。即便是最悲觀的學者也認為，紅海問題對通脹上升的影響不過是四捨五入的誤差。

  • 全球經濟為何對混亂「視而不見」？
  • 高利率將富裕國家的通脹率從逾10%的峰值降到6%左右
  • 富裕國家的消費者信心與購買力上升
  • 由於大部分家庭與企業債務是固定利率，借貸成本下降
  • 世界已經不再像從前一樣關注混亂

「世界已經不再像從前一樣關注混亂」是最耐人尋味的可能性——這是經歷了太多令人震驚的全球事態發展後的反應。美聯儲兩位研究人員最近的一篇論文顯示，經濟不確定性飆升對產出的打擊在幾個月後就會消失。

富達：大部分企業忽視選舉影響

富達國際則提出了不同的觀點。富達2024分析師調查報告中顯示，大部分企業並不關注選舉帶來的潛在影響——這使得選舉年的意外影響將成為「灰天鵝」。

2024年全球將有大量選舉，整體選民人數史上最多，帶來政策中斷風險。然而，調查中大多數分析師 (65%) 表示，所研究企業並不關注選舉可能帶來的潛在影響。

  • 企業對選舉風險看法存在分歧
  • 多數企業歸結只對特定行業的特定情況有影響
  • 僅28%受訪的富達分析師表示，目前地緣政治環境對所研究企業的投資計劃構成負面影響
  • 比例為自2017年調查開始提出此問題以來最低

撰文︰涂宇佳

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