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恒生用戶注意！信用卡交易新認證方式　捨棄SMS密碼　專家：減黑客入侵機會（附功能教學）

個人增值 11:00 2024/02/21

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恒生用戶注意！信用卡交易新認證方式　捨棄SMS密碼　專家：減黑客入侵機會

  • 恒生銀行表示分階段推出不需一次性密碼（OTP）驗證的無卡支付功能，改以恒生Mobile App進行交易認證；
  • 專家表示，由於本港主要大型銀行的網上銀行應用程式已禁止截圖及錄影，用戶經App認證交易能夠大幅減少黑客入侵機會。

恒生銀行向客戶發信，稱將分階段推出全新「無卡支付」交易認證方式，加強網上付款過程，令信用卡交易更安全、方便及可靠。

詳情如下：

  • 時間：2024年2月下旬起；
  • 用法：登入恒生Mobile App進行無卡支付交易認證，毋需收取一次性密碼（OTP）短訊以認證交易；
  • 使用恒生信用卡進行網上交易，商戶的支付網頁會請用戶開啟恒生Mobile App進行交易認證；
  • 用家可通過生物認證或輸入「6位數字密碼」登入及認證交易。
  • 然而，如果用戶還未安裝恒生Mobile App並啟動流動保安編碼，該行將繼續以短訊形式發送OTP至用戶已向恒生登記的手提電話號碼進行無卡支付交易認證。

恒生亦提醒：

  • 無論在任何地方，只考慮與信譽良好或信任的商戶進行交易；
  • 確認交易前，應小心核對交易詳情，如商戶名稱、交易金額及貨幣等。

認證過程示範（請點圖放大細看）：

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專家：已禁ScreenCap
經APP認證交易減黑客入侵機會

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本網查詢表示，滙豐去年11月起禁止用戶在香港版網上銀行手機App內截圖，由Android裝置做起，其後中銀、恒生的網上銀行App亦陸續跟隨，他表示此舉令黑客的木馬程式再也無法遙距監視用戶在銀行App上的一舉一動，包括輸入登入資料、認證資料等：

  • 由於各大銀行App已禁止截圖及錄影功能，用戶經App認證交易能夠大幅減少黑客入侵機會；
  • OTP則需要用戶打開SMS來收取，讀取短訊的過程中有機會被黑客截圖。

方保僑又指，恒生是次交易認證功能鼓勵用戶下載及使用其App，估計有以下原因：

  • 疫情期間，因為政府推出更多智能服務，外賣服務亦更普遍，本港多了很多市民使用智能手機，有需要加強網上商業行為的保安；
  • 經銀行App認證交易，讓銀行可節省發送SMS的電訊費用，可涉數以百萬元，『總之就是一大筆費用』。
點擊圖片放大

滙豐擬讓客戶選擇停用無卡交易

滙豐去年11月亦曾表示，在未來幾個月會透過不同措施加強對信用卡用戶的保障，包括：

  • 讓客戶停用無卡交易設定相關交易限額；
  • 並會透過流動理財應用程式，代替以短訊提供的OTP進行網上交易認證。

然而如今卻是同系的恒生先行推出同款功能。方保僑認為，兩間銀行可能聘用不同開發團隊，行方亦有因應客戶群類型、以及他們的理財習慣取向不同等方面的考慮，固未必同步升級，但相信滙豐已有一定的技術層面準備。

滙豐、中銀、恒生APP不能ScreenCap

滙豐銀行去年11月向客戶發出通知，指為保障客戶帳戶安全，暫停Android裝置用戶在HSBC HK App進行螢幕截圖或錄影功能，以防駭客控制手機作不法用途。恒生銀行的App亦已不能截圖，畫面會變成全黑。

不久後，中銀香港也向客戶發出通知，表示為保障客戶的資金安全，手機銀行已暫停在Android裝置的螢幕截圖及錄影功能，客戶可於轉賬交易完成版面上按「儲存詳情」儲存相關圖像紀錄，或可按「分享」傳送圖像紀錄予收款人。

點擊圖片放大

撰文：黃正軒

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