MSCI韓國指數2月漲7.82%　捕捉亞股吸引力上升的機遇

▲ 除了韓國股市外，預期在環球經濟軟著陸及AI熱潮的帶動下，特別是電子零件出口較多的亞洲地區亦會因而受惠。

進入龍年，「龍年效應」的議題又紛紛出現，坊間不少的分析都指出，以往恒生指數在龍年普遍均錄得升幅，因此從今年2月開始至今，投資者對恒指的表現抱著希望。至於這個效應能否奏效，還需要時間印證。

亞股2月表現亮麗 MSCI韓國指數漲7.82%

說到股市，近日除了處於歷史高位的歐、美、日股市吸引投資者的視線外，MSCI亞洲(日本除外)指數在2月至今表現亦十分亮麗，上升4.71%，表現優於創新高的標普500指數及納斯達克指數，當中MSCI中國指數及韓國指數更分別領漲，本月至今分別上升近5.89%及7.82%。

韓股上升動力1：企業管治改革

近日韓國股市得到投資者的青睞，主要由於韓國政府表示將於2月中公佈「企業價值提升計劃」。一直以來，韓國股市以低估值見稱，其市賬率較MSCI世界指數折讓約68%，較MSCI新興市場指數亦折讓約37%。據報韓國政府公佈該計劃的目的是希望透過改善股東回報而提高韓國股市的吸引性，提高企業價值。

去年，日本東京交易所亦率先推出措施提振股價，要求市賬率低於1的企業提出改革方案。儘管韓國的計劃詳情有待公佈，但投資者已將這個計劃與東京交易所新措施的成效連在一起，吸引了不少資金流入韓國股市。根據彭博資料，今年2月短短半個月間，淨資金流入韓國股市的規模已達2023年的約46%。此外，MSCI韓國指數於2月的預測每股盈利被上調了66%，同樣成為其中一個推動韓國股市的因素。

韓股上升動力2：環球經濟軟著陸帶動出口

除了受惠於到企業管治改革的憧憬外，屬於外向型的韓國經濟亦受惠於環球經濟軟著陸帶動出口。韓國出口連續4個月出現擴張，而1月按年增幅更是2022年5月以來最快。同時，韓國1月製造業採購經理人指數由去年12月收縮水平轉向擴張，可見當地經濟正在改善中，加上企業管治改革方案的消息，令最新公佈的消費者信心指數上升至2023 年 8 月以來的最高水平。然而，投資者需要留意企業改革的方案詳情及落實時點等仍有待確定，這將為股市帶來不確定因素。

各國推刺激措施 亞股吸引力料增加

除了韓國股市外，筆者預期在環球經濟軟著陸及AI熱潮的帶動下，特別是電子零件出口較多的亞洲地區亦會因而受惠。繼日本後，亞洲不同國家亦推出刺激股市的措施，加上亞股估值較低，相信吸引力會隨之上升。故此，投資者於環球股票組合中，增加亞洲地區股票的比例，能捕捉不同股票市場的上落節奏。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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