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有銀行每人派5400元　資助員工抗通脹｜在香港夠用嗎？盤點2024加價潮

個人增值 20:33 2024/02/20

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銀行派5400元資助員工抗通脹 在香港夠用嗎？2024加價盤點

華僑銀行今日宣佈將向全球超過14,000名初級員工發放總額近900萬坡元的一次性資助——香港員工人均將獲得5400元。

集團人才資源總監李斐雯表示：這筆資助也許並不算大，但希望能幫助員工應對生活成本上升的需要。

初級員工剛入職場，老細有心幫扶已經很不錯，但5400元在香港，真的夠用嗎？

網民：自住樓不揸車　月薪2萬仍不夠用

此前，關於在港多少人工才夠用，已經引起網民熱話，甚至有網民表示，月薪1萬已經夠用。

相關文章：躺平時代｜香港月薪1萬多已經夠用？網民紛列慳錢大法︰憑2大條件可維持生活...

但亦有網民表示，自住樓，月薪2萬元依然不夠用，並曬出了自己的每月開銷。

但不少網民表示，帖主的開銷不具代表性︰「保險唔係必要，你唔會每個月都病，車費點樣搭2000元，進修就唔好計啦，呢度起碼多番5000元。」

將網民的意見綜合整理起來，可以得到一張港人每月基本支出表

支出項目金額/月
MPF1500元
管理費1000元
水電煤500元
電話月費300元
交通費1000元
衣服/美容1500元
保險1000元
餐飲費4500元
雜費1000元
總計12300元

可見如果一個港人不揸車、不還房貸／租屋的情況下，平均每月基本支出在12000元左右。

華僑銀行派5400元的一次性員工資助，雖不能完全覆蓋開支，但也能支援一部分。作為一次性資助，雖不能長期支援，但能解決燃眉之急，之後亦可以慢慢儲蓄。

公共服務輪番漲價　港人有苦難言

實際上，生活開支之所以一直是網民關注的焦點，除了本港生活成本實在高昂外，最近的物價上漲與通貨膨脹趨勢也實在有些嚇人，不少基礎公共服務連輪加價，港人有苦難言。

經濟學人信息社（EIU）公佈的「2023年全球生活成本調查」顯示，香港的生活成本位居全球第五，超過洛杉磯、巴黎和舊金山。

  • 電費

中電和港燈都分別加價3.1%與4.4%的基礎電費。此外，兩者的燃料費都有所回落。調整後中電的2024年平均淨電價為每度電142.9港仙，而港燈的淨電費將為每度電165.5仙。

  • 交通費用亦是全面加價

巴士方面，嶼巴（7.0%），城巴、新巴與龍運（4.2%）以及九巴（3.9%）都有一定升幅（註：數據已計隧道費基金的紓緩作用）。

私家車的隧道費用也在上調。「分時段收費」方案下，紅隧和東隧在上午與下午的繁忙時間段，私家車隧道費上調至40元。

港鐵早前亦宣佈2023年整體票價調整幅度為+2.3%，調整票價後，93%的車程車費上會上調最多4毫。

的士的加價方案也已經達成共識。「紅的」漲價5元，落旗起步價為32元；「綠的」漲價4.5元，起步價28元，跳表加2毫。

  • 各類雜費

連一向被視作「窮人恩物」的麥當勞都開始加價，2024年1月2日起，香港麥當勞全線產品都加價1元。

當然別忘了剛剛延後的垃圾收費計劃⋯⋯垃圾收費為每公升0.11元，而未按標準扔垃圾的市民，將有可能被處以1500元~50000元的罰款，還有監禁風險。

人工追上加價步伐了嗎？

統計處數據顯示，2023年第3季度港人月收入中位數為20500元，比去年多了500元。

網上求職招聘平台JobsDB數據顯示，2024年僱主預期來年打工仔平均薪金調整幅度為+2.2%，較2023年的+1.6%輕微回升0.6個百分點，亦是2019年以來最大的加幅。

點擊圖片放大

華僑銀行的李斐雯表示：「我們認為長遠來說是要讓員工梳理自己的財務——良好的財務規劃可以在通脹壓力下發揮很大的作用。」

經濟的未來走勢打工仔難以預測，但調整自己的投資組合，合理理財保持資產增值，是從個人角度對抗通脹的有力辦法。

撰文︰涂宇佳

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