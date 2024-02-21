AI大模型2024新里程　降低使用門檻　加速行業數智化轉型

▲ 2024年，AI大模型會加速進入應用場景落地的新階段。

AI 大模型發展為邁向通用人工智能 (AGI) 時代拉開了序幕。如果2023年是AI大模型的爆發之年，那麼2024年我們將邁進AI應用的新里程，讓更多行業實現數智化轉型。

降低使用門檻 多模態工具加速應用

然而，要拓展人工智能的應用場景，我們就需要降低大模型的使用門檻，讓大模型真正在各行業裏用起來。

以「大模型 + 大算力」推進AGI發展的戰略佈局，商湯憑藉前瞻性部署 SenseCore，於去年推出了「日日新SenseNova」大模型體系，並持續迭代升級。在2024年新春之際，商湯科技的大模型體系「日日新SenseNova」大幅升級至4.0版本，能以低成本、高效率實現各類 AI 應用，為各行各業提供更智能化和個性化的服務。

除了基礎模型之外，如何高效融合垂直領域知識，幫助人們構建各類專業大模型，從而降低大模型下游的應用成本和門檻是企業需要思考的方向。多模態是人工智能大模型重要的技術演進方向，例如商湯率先推出支援不同模態工具調用的日日新·商量大語言模型 Function call & Assistants API 版本，為開發人員提供一個靈活、高度可定制的工具調用框架，顯著降低開發者使用大模型的門檻。

助各行業數智化轉型

現時，大模型已經覆蓋了多個行業，包括金融、手機、醫療、汽車、地產、能源、傳媒、工業製造等，加速行業企業的智能化轉型。

在醫療健康領域，業界可以借助大模型，提供更智能的就醫、診療、隨訪等服務，並有助解決醫療長尾問題，同時實現降本增效。例如日日新·商量語言大模型-醫療版本「大醫」（SenseChat-Medical V4），在本次更新中實現了更強的多輪對話與上下文理解能力，以及更豐富的工具調用能力，有效實現專業醫學問答及複雜醫學任務推理，並支持更多模態醫學文件的智能解讀和交互問答，從而助醫院進行智能化轉型，以實現普惠醫療。

在辦公與數據分析領域，商湯推出了日日新·商量語言大模型-數據分析版本（SenseChat-DataAnalysisCode V4），它可以支持複雜表格、多表格、多文件的理解，實現數據清洗、數據運算、比較分析、趨勢分析，預測性分析、可視化等常見數據分析任務，應用在財務分析、商業分析、銷售預測、市場分析、宏觀分析等多個場景。

AI大模型需要與產業結合，才能成為生產力。2024年，AI大模型會加速進入應用場景落地的新階段。一方面，科技公司需要持續推進AI大模型體系建設，降低大模型使用門檻，拓展人工智能落地場景，讓大模型真正同產業結合，助力行業數碼化建設；另一方面，各行各業的用戶都需要保持開放的心態，大膽嘗試創新技術，共同將AI大模型應用在更多場景中，攜手行業生態邁向AGI時代。

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