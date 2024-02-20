若2024減息預期落空　結局市場是否能承受？分析師列出3大可能情景

▲ 若2024減息預期落空 結局市場是否能承受？分析師：4大影響 仍看好股市

2024年最大的「賭局」無疑是美聯儲是否減息，即便市場的減息預期高漲，但一系列經濟數據也在敲響警鐘。

近日，美聯儲公開表示3月份不減息後，一些市場人士開始懷疑：「如果2024年不減息，我們該怎麽辦？」畢竟這幾年，我們承受的「爆冷」事件實在太多。

美國2023年第四季度GDP飆升3.3%，1月份新增就業崗位逾35萬，通脹率3.1%

這些數據讓美聯儲的政策動向更加複雜

美國銀行分析師與經濟學家David Rosenberg分析了減息預期落空的4大影響

影響一：股市依然强勁

近日，美國銀行的一位分析師在報告中表示：無論美聯儲將採取何種手段，標普500指數股票將持續佔據有利地位。

該報告表示，「我們提醒投資者2024年將收穫強勁回報——這是基於美聯儲2022年3月至今的舉措，而非美聯儲2024年將會做什麼。」

不少專業人士認同該觀點，稱股市上漲受商業周期支持，而非政策。

「有句古話，在盲人的國度，獨眼人就是國王。同樣的，在當前環境下，醫療保健板塊可能表現優異，其次是必需消費品。」經濟學家David Rosenberg在接受Business Insider採訪時表示。

影響二：債券受挫

然而，倘若不減息，將使得債券受挫，換言之債息會重新上升，影響不同產品的定價。

Rosenberg表示，貨幣政策與長期國債收益率之間高度相關（90%相關性），他強調10年期美國國債收益率可能回升4.7%，接近去年年底的數十年高點。

美國銀行分析師報告顯示，利率上升也給銀行股帶來潛在下行風險：

銀行持有許多低收益債券，導致銀行在高利率環境下無法抵消融資成本，產生「負利差」

Rosenberg稱，若美聯儲不減息，將對銀行股票產生決定性的負面影響

影響三：房地產持續低迷

毫無疑問，若美聯儲延遲減息，將延長房地產行業的痛苦：

商業地產商的海量債務將在今年及以後到期

業主通常將會以更高的利率和更低的房地產估值為債務再融資

遙距工作模式的持續推廣使得寫字樓行業搖搖欲墜

就在上個月，房地產大亨Barry Sternlicht曾表示，寫字樓市場可能會出現1萬億美元的損失。

美國銀行表示，長期加息可能會加劇商業房地產貸款重新定價帶來的信用風險的擔憂，而借貸成本上升不利於業主償還貸款。

在住宅領域，若減息無望，將導致市場迎來又一年的蕭條——2023年的市況將重演，那段時期的零售額是1995年以來的最低水平。

在何種情況下，央行不太可能在今年調整利率？

關於通脹和勞動力市場，德意志銀行分析師表示，2.7%或更高的通脹率以及4%或更低的失業率會讓美聯儲保持鷹派立場。

最近的數據同樣反映了該情況：2024年1月消費者通脹率為3.1%，高於預期。生產者通脹也開始升溫，最新非農就業報告顯示，美國雇主上個月新增就業崗位逾35萬個，令人震驚。

然而，Rosenberg認為2024年美國經濟並不會過熱。

「我們必須成為理性的人，只是説，與去年相比，今年經濟沒有理由重新加速。」Rosenberg表示，在經濟增長的同時，市場可以承受高利率，但旨在抑制通脹的加息更具破壞性。

撰文：涂宇佳

相關文章：

「利好消息不一定令股價上漲」︰8位頂尖投資家的最慘痛教訓

加息周期結束 應如何善用債券平衡投資？ 關注3大著眼點

施羅德︰推遲美聯儲轉向預期 料9月才減息 主要發達市場中最晚

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App