▲ 老年離婚、百萬儲蓄暴跌 豪宅業主淪落租10呎間 只因一場體檢

69歲的平田昌司本擁有百萬資產，與妻子住在別墅裏

因為體檢出患前列腺癌，平田開始走火入魔揮霍儲蓄

妻離子散給平田巨大的經濟打擊，最後只能獨居在10呎租屋

日媒「THE GOLD ONLINE」報道，69歲的平田昌司（化名）曾是一名銀行職員，退休後與妻子居住在工作時買下的獨棟別墅裏，平田的兩個孩子也都經濟獨立事業有成，分別在東京與大阪工作。平田與妻子每月有26萬日圓（約1.35萬元）養老金，還坐擁3500萬日圓（約180萬元）的退休儲蓄，按理來説應該吃喝不愁，日子相當寬裕。

然而，一次體檢徹底改變了平田的命運，讓他從豪宅主人跌落到只能在10呎公寓裏悔不當初。

退休患癌信網帖 過度恐慌癡迷偏方

2022年，平田在一次體檢後查出患有前列腺癌——這是日本男性最常見的癌症之一，前列腺癌10年存活率高達99%。醫生同樣建議平田採取「監測治療」，即定期觀察病情，腫瘤有惡化跡象再作出治療。

平田雖然當下接受了醫生的建議，事後卻越來越慌張。他開始癡迷於在網絡上閲讀各種癌症患者相關專欄以及社交媒體帖子，大量病情惡化後死亡的案例讓這種不安感愈演愈烈，最後演變成了恐慌。

「癌症帶來這麼多恐怖的後果，醫生為什麼不告訴我？」

平田開始購買網上的各種民間偏方和補劑，認為這些產品就是自己的救星。這些反常的舉動引起了妻子的懷疑，妻子表示平田應該向專業醫生求助。然而好面子的平田卻認為妻子是在責駡自己，十分不滿，也沒有將妻子的建議放在心上，甚至辱駡妻兒。

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愛面子不聽親友言 最終妻離子散

意氣用事的平田愈來愈走火入魔。某天妻子偶然發現平田有一本介紹「癌症免疫法」的手冊，據説可以完全治愈晚期癌症且副作用極小，而該治療法一個療程的費用高達350萬日圓（約18萬元）。

妻子大感不妙，便立即帶平田去醫院癌症咨詢部門。醫護人員表示，民間偏方與所謂的「癌症免疫法」完全沒有科學依據，就算砸再多的錢，癌症該惡化的照樣惡化。

妻子本以為醫生的建議能讓平田懸崖勒馬，卻不料讓平田徹底進入應激狀態，對癌症的恐懼擊敗了理智，他回家後便開始對妻子破口大駡：「閉嘴！你懂什麼，我是用自己的錢來做這些事情，所以別和我説話！」

從那天起，妻子便開始保持沈默。平田如願預約了東京一家診所的「癌症免疫法」，而在第一次治療結束回到家裏時，卻發現人去樓空——等待平田的是妻子的離婚電話。

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老年離婚資產暴跌 租10呎間度日

即便儲蓄、房產都在平田名下，但按照日本法律，結婚後所得財產基本都需要分割給妻子一半左右，他不得不變賣別墅分割資產給妻子，甚至連退休金也需要分給配偶，平田的退休金因此銳減至每月14萬日圓。

賣掉別墅後，平田在附近租了一間10呎的公寓獨居，租金為每月7萬日元，已經佔了退休金的一半。而之前與妻兒撕破臉導致平田根本沒有親人救濟，最終在經濟壓力下，平田不得不停止了「癌症免疫法」治療。

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財務規劃師總結3大教訓

財務規劃師谷藤淳一表示，也許平田的這類走火入魔的經歷屬於個例，但依然有3個教訓值得所有人注意：

老年離婚，夫妻財產是共同財產

平田資產銳減，除了自己的揮霍外，老年離婚無疑是巨大打擊。按照日本法律，財產分割適用於結婚後所獲得的財產，夫妻共同擁有的資產和大量共同財產（以丈夫名義持有但實質上是夫妻共同形成的財產），例如現金存款和房地產。

癌症帶來的情緒波動可能比癌症更恐怖

毫無疑問，平田的悲劇來自於他對癌症的過度恐懼。

實際上，根據美國國家癌症中心數據，男性所有類型癌症的5年存活率為60%，部分癌症的存活率接近100%。

然而，傳統觀念中，不少人堅信「癌症=死亡」，這種想法帶來的巨大情緒波動使得他們做出各類脫軌行為，影響甚至大過癌症本身。

退休準備，不是金錢問題那麼簡單

為退休準備時，人們往往只專注於退休儲蓄，卻忽視了建立夫妻之間的長期信任關係。而對於一些典型老年病的瞭解也不足，若從年輕時就著手預防癌症、有心理準備，能避免很多錯誤。

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撰文：涂宇佳

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