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強積金｜平均成本法「跌市時輸少好多」　基金公會研究︰近8成基金類別　跑贏一次性投資

強積金 08:30 2024/02/20

分享：

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強積金｜平均成本法月供MPF抗跌力較佳　26款基金中有20隻　3年表現跑嬴一次性投資

  • 月供制的強積金是以平均成本法為基礎策略，主要是定期持續作出投資，不理資產價格水平及市況走勢，以期「拉勻」平均投資成本；
  • 香港投資基金公會最新數據指出，縱觀26個強積金基金類別，平均成本法策略在大部分基金類別的1年及3年平均回報優於一次性投資
  • 展望龍年，市場將繼續波動，經濟增長、利率和地緣政治事件的不確定性將影響市場表現。

由於不少強積金成員較集中投資於香港市場，未必充分把握到近年全球市場的升勢，顯示出分散投資對風險管理及掌握投資機遇的重要性。

龍年中港股未明朗

基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦展望2024年市況，分享以下觀點：

  • 美國通脹有望回落，市場預期聯儲局減息數次，利好美股表現；
  • 息口回落，利好債市，投資者可部署債券，尤其是減息領頭羊美國的債券較吸引；
  • 但要注意機構投資者往往較散戶更具前瞻性，部份債價先行反映；
  • 日股有上升空間，受惠於上市公司治理改革，日企現在更積極為投資者創造增值機會；
  • 不論美國總統寶座誰屬，美國對華政策方向大致不變，加上內房疲弱，中港股充滿不確定性，前景未明朗；
  • 人工智能（AI）仍是重要投資主題，除了最主要的研發基地美國外，要留意南韓及台灣都是該產業關鍵市場，中國內地亦有其做法具潛力；
  • AI功能及產品應用，可望日漸加入強積金投資的策略體系中。

他續稱：

我們預計市場在龍年將繼續波動，經濟增長、利率和地緣政治事件的不確定性將影響市場表現，而11月的美國總統大選將進一步加劇不確定性。

平均成本法月供MPF較能承受市況波動
26款基金中有20隻　3年表現跑嬴一次性投資

基金公會比較以下兩種方式的回報：

  • 開始時即一筆過進行投資（Lump Sum Investing）；
  • 平均成本法（Dollar-Cost Averaging，即強積金採用的模式）。

DCA研究基礎：研究期內每月底供款1,000港元

平均成本法（DCA）及一次性投資回報（LSI）比較（一）
基金公會強積金基金類別平均累積升跌幅 (%)
1年LSI1年DCA3年LSI3年DCA
日本股票基金21.912.920.118.5
美國股票基金19.71125.313
歐洲股票基金95.818.710.2
環球股票基金14.48.915.29.8
核心累積基金9.66.66.86
強積金保守基金3.41.74.23.3
港元貨幣市場基金3.51.82.62.9
港元債券基金3.22.9-5.40.7
65歲後基金4.13.7-6.6-0.1
人民幣債券基金-11-2.6-0.6
資料來源：基金公會/路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數。數據截至2024年1月31日。升跌幅以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。

 

平均成本法（DCA）及一次性投資回報（LSI）比較（二）
基金公會強積金基金類別平均累積升跌幅 (%)
1年LSI1年DCA3年LSI3年DCA
人民幣及港幣貨幣市場基金-1.30.8-1.4-0.6
亞洲債券基金0.62.4-9.2-0.7
保證基金-0.70.8-8-2
人生階段基金 -（>20% - 40% 股票）-1.11.5-14.5-4
亞洲（日本及香港除外）股票基金1.14.7-21-4
環球債券基金0.12.1-16.5-4.1
人生階段基金 -（>60% - 80% 股票）-3.10.5-14.4-4.6
人生階段基金 -（>40% - 60% 股票）-2.40.9-15.2-4.7
人生階段基金 -（>80% - 100% 股票）-4.10-14.4-5
其他基金-3.30.3-13.9-5
資料來源：基金公會/路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數。數據截至2024年1月31日。升跌幅以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。

 

平均成本法（DCA）及一次性投資回報（LSI）比較（三）
基金公會強積金基金類別平均累積升跌幅 (%)
1年LSI1年DCA3年LSI3年DCA
亞太（日本除外）股票基金-5.50.4-20.3-7.1
亞洲（日本除外）股票基金-9.4-1.5-30.1-11.4
大中華股票-23.5-11.3-45.4-23.4
香港股票（指數追蹤）基金-27.7-14.8-42.3-24.3
香港股票基金-30.8-15.7-49.9-28.1
中國股票-30.1-15.8-53.4-28.7
資料來源：基金公會/路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數。數據截至2024年1月31日。升跌幅以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。

若以平均成本法投資，大部份強積金基金類別的1年及3年平均回報均佔優（見上表中粗體）：

  • 截至2024年1月的1年間，在26個強積金基金類別中，平均成本法在17個基金類別中表現比一筆過投資更優勝（見上表中粗體）；
  • 同樣以3年計，平均成本法於20個基金類別中、即接近8成的表現比一筆過投資更好（見上表中粗體）。 

平均成本法「跌市時輸少好多」
升市時回報較低

曹偉邦不鼓勵MPF供款人過度因應市場波動而大幅調整強積金配置策略。他理解，投資者經常試圖擇時投資，希望捕捉低買高賣的時機。但事實上，人們最終可能做出相反的舉動，因為沒有人能預測未來的市場走勢，形容散戶供款人面對市況總是患得患失，「例如見到反彈時，也不敢確定會否接著便回落」。他強調成員要緊記強積金的長線投資性質：

通過堅持有紀律、有效且簡單的平均成本法投資策略，可以緩和價格波動對投資的影響，『拉勻』平均投資成本，並利用複息效應以實踐財務目標。

曹偉邦指出，平均成本法有助投資者保持有紀律的投資，緩和投資巿場的短期波動。

他也形容平均成本法的確令帳戶「跌市時輸少好多」，但針無兩頭利，在個別情況，例如在升市時期進行一筆過投資，或可帶來較平均成本法更高的回報

這是因為定期平均買入，手上總會有『貴貨』。

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平均成本為主　分散投資為副
主張仍保留部份中港持倉　以防錯失全球市場升勢

儘管近年中港股市表現不濟，不少打工仔已把MPF資金轉投美股日股基金，或俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），中港股票基金已錄得三年流出。但基金公會指出，強積金成員仍側重投資本地市場，或令他們錯過了環球市場過去數年的升勢：

根據強制性公積金計畫管理局截至2023年6月的資料，香港股票佔強積金基金整體資產的30%，為各類別中最高，而存款及現金亦佔約16%。

曹偉邦表示，過往幾年的高息環境令不少投資者採取較保守的投資策略，並增持現金。在龍年因應減息預期，公會認為債券和股票類別比現金更有潛力提高總投資回報。

  • 當下地緣政治和宏觀經濟充滿不確定性，成員應特別注意應對市場波動，並進行分散投資（股票或／及債券）以更好管理風險。
  • 雖然表現失望，但仍建議保留部份中港持倉，不必經常大幅改動市場配置，以免錯失中港反彈機會，以至其他市場的增長機會。

基金公會行政總裁黃王慈明指出，強積金計劃提供多元化的基金選擇，能有效進行分散投資以降低風險，並提高長期潛在回報。

例如預設投資策略（DIS）及人生階段基金（混合資產基金）均投資於環球市場的不同資產類別，尤其適合不熟悉投資，或沒有時間制定配置策略的成員考慮選擇。

撰文：黃正軒

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