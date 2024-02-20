強積金｜平均成本法「跌市時輸少好多」　基金公會研究︰近8成基金類別　跑贏一次性投資

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虧損率超過100%？保監局提醒一項產品的兩大風險！
由於不少強積金成員較集中投資於香港市場，未必充分把握到近年全球市場的升勢，顯示出分散投資對風險管理及掌握投資機遇的重要性。
龍年中港股未明朗
基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦展望2024年市況，分享以下觀點：
他續稱：
我們預計市場在龍年將繼續波動，經濟增長、利率和地緣政治事件的不確定性將影響市場表現，而11月的美國總統大選將進一步加劇不確定性。
平均成本法月供MPF較能承受市況波動
26款基金中有20隻 3年表現跑嬴一次性投資
基金公會比較以下兩種方式的回報：
DCA研究基礎：研究期內每月底供款1,000港元
|平均成本法（DCA）及一次性投資回報（LSI）比較（一）
|基金公會強積金基金類別
|平均累積升跌幅 (%)
|1年LSI
|1年DCA
|3年LSI
|3年DCA
|日本股票基金
|21.9
|12.9
|20.1
|18.5
|美國股票基金
|19.7
|11
|25.3
|13
|歐洲股票基金
|9
|5.8
|18.7
|10.2
|環球股票基金
|14.4
|8.9
|15.2
|9.8
|核心累積基金
|9.6
|6.6
|6.8
|6
|強積金保守基金
|3.4
|1.7
|4.2
|3.3
|港元貨幣市場基金
|3.5
|1.8
|2.6
|2.9
|港元債券基金
|3.2
|2.9
|-5.4
|0.7
|65歲後基金
|4.1
|3.7
|-6.6
|-0.1
|人民幣債券基金
|-1
|1
|-2.6
|-0.6
|資料來源：基金公會/路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數。數據截至2024年1月31日。升跌幅以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。
|平均成本法（DCA）及一次性投資回報（LSI）比較（二）
|基金公會強積金基金類別
|平均累積升跌幅 (%)
|1年LSI
|1年DCA
|3年LSI
|3年DCA
|人民幣及港幣貨幣市場基金
|-1.3
|0.8
|-1.4
|-0.6
|亞洲債券基金
|0.6
|2.4
|-9.2
|-0.7
|保證基金
|-0.7
|0.8
|-8
|-2
|人生階段基金 -（>20% - 40% 股票）
|-1.1
|1.5
|-14.5
|-4
|亞洲（日本及香港除外）股票基金
|1.1
|4.7
|-21
|-4
|環球債券基金
|0.1
|2.1
|-16.5
|-4.1
|人生階段基金 -（>60% - 80% 股票）
|-3.1
|0.5
|-14.4
|-4.6
|人生階段基金 -（>40% - 60% 股票）
|-2.4
|0.9
|-15.2
|-4.7
|人生階段基金 -（>80% - 100% 股票）
|-4.1
|0
|-14.4
|-5
|其他基金
|-3.3
|0.3
|-13.9
|-5
|資料來源：基金公會/路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數。數據截至2024年1月31日。升跌幅以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。
|平均成本法（DCA）及一次性投資回報（LSI）比較（三）
|基金公會強積金基金類別
|平均累積升跌幅 (%)
|1年LSI
|1年DCA
|3年LSI
|3年DCA
|亞太（日本除外）股票基金
|-5.5
|0.4
|-20.3
|-7.1
|亞洲（日本除外）股票基金
|-9.4
|-1.5
|-30.1
|-11.4
|大中華股票
|-23.5
|-11.3
|-45.4
|-23.4
|香港股票（指數追蹤）基金
|-27.7
|-14.8
|-42.3
|-24.3
|香港股票基金
|-30.8
|-15.7
|-49.9
|-28.1
|中國股票
|-30.1
|-15.8
|-53.4
|-28.7
|資料來源：基金公會/路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數。數據截至2024年1月31日。升跌幅以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。
若以平均成本法投資，大部份強積金基金類別的1年及3年平均回報均佔優（見上表中粗體）：
平均成本法「跌市時輸少好多」
升市時回報較低
曹偉邦不鼓勵MPF供款人過度因應市場波動而大幅調整強積金配置策略。他理解，投資者經常試圖擇時投資，希望捕捉低買高賣的時機。但事實上，人們最終可能做出相反的舉動，因為沒有人能預測未來的市場走勢，形容散戶供款人面對市況總是患得患失，「例如見到反彈時，也不敢確定會否接著便回落」。他強調成員要緊記強積金的長線投資性質：
通過堅持有紀律、有效且簡單的平均成本法投資策略，可以緩和價格波動對投資的影響，『拉勻』平均投資成本，並利用複息效應以實踐財務目標。
曹偉邦指出，平均成本法有助投資者保持有紀律的投資，緩和投資巿場的短期波動。
他也形容平均成本法的確令帳戶「跌市時輸少好多」，但針無兩頭利，在個別情況，例如在升市時期進行一筆過投資，或可帶來較平均成本法更高的回報：
這是因為定期平均買入，手上總會有『貴貨』。
平均成本為主 分散投資為副
主張仍保留部份中港持倉 以防錯失全球市場升勢
儘管近年中港股市表現不濟，不少打工仔已把MPF資金轉投美股日股基金，或俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），中港股票基金已錄得三年流出。但基金公會指出，強積金成員仍側重投資本地市場，或令他們錯過了環球市場過去數年的升勢：
根據強制性公積金計畫管理局截至2023年6月的資料，香港股票佔強積金基金整體資產的30%，為各類別中最高，而存款及現金亦佔約16%。
曹偉邦表示，過往幾年的高息環境令不少投資者採取較保守的投資策略，並增持現金。在龍年因應減息預期，公會認為債券和股票類別比現金更有潛力提高總投資回報。
- 當下地緣政治和宏觀經濟充滿不確定性，成員應特別注意應對市場波動，並進行分散投資（股票或／及債券）以更好管理風險。
- 雖然表現失望，但仍建議保留部份中港持倉，不必經常大幅改動市場配置，以免錯失中港反彈機會，以至其他市場的增長機會。
基金公會行政總裁黃王慈明指出，強積金計劃提供多元化的基金選擇，能有效進行分散投資以降低風險，並提高長期潛在回報。
例如預設投資策略（DIS）及人生階段基金（混合資產基金）均投資於環球市場的不同資產類別，尤其適合不熟悉投資，或沒有時間制定配置策略的成員考慮選擇。
撰文：黃正軒
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欄名 : MPF理財