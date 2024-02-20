▲ 「利好消息不一定令股價上漲」：8位頂尖投資家的最慘痛教訓

再成功的投資家也曾犯錯，即使是「債王」Bill Gross也如是。但犯錯不緊要，關鍵是從中獲得啓發、調整財務決策。彭博引述8位頂級金融專業人士分享了他們投資生涯中最慘痛的挫折教訓，值得大家藉鑒︰

1. Bill Gross

「債券之王」，太平洋投資管理公司（PIMCO）聯合創始人

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賭博屬於賭場。投資的賭注應限制在3%流動資產以內。

「關於槓桿的危險，我很早就上了昂貴的一課。在我開始PIMCO職業生涯的前幾個月，我就以10比1的槓桿購買了美國國債。我當時有10,000美元的股票儲蓄，這是我早年玩21點的經驗——從中我了解到，任何賭注都應限制在流動淨資產的3%以內。但我那是完全無視了這一點，投入10萬美元的30年期國債，結果國債在幾周內下跌，我的一半積蓄化為烏有。在接下來的40年中，我在債券市場上犯了很多錯誤，但從百分比上看，沒有一次像這次一樣嚴重。教訓是什麼？賭博屬於賭場。投資需謹慎使用資金，避免過度槓桿化。」

2. Ann Miletti

思博瑞投資管理 主動型股票主管

▲ 思博瑞Ann Miletti：相信你的直覺

相信你的直覺。

「1990年代初，我和我們投資團隊的一位資深成員一起會見了一家領先的傳呼機公司。該公司正在推出一種按角色向消費者收費的產品。當我們測試產品時，我的費用是每月300美元，資深團隊成員的費用是每月500美元。

我的直覺以及我對這家公司的了解表明，他們的訂戶甚至負擔不起每月100美元的費用。我們持有這家公司的股票，因為我相信資深同事的電子表格和數字。當時我還年輕，還在學習這個行業，還懷疑過自己。儘管資歷較淺的我本可以推翻這個決定，但我沒有。兩年後，這家公司破產了。我們在那之前就把它賣掉了，但這是一個殘酷的教訓。」

3. Alex Pack

Hack VC 執行合夥人

▲ Hack VC Alex Pack：投資是團隊運動，與誰合作很重要。

投資是一項團隊運動，而不是某些瘋狂、孤獨的天才的單獨工作。

「與誰合作很重要。每個巴菲特都需要一個芒格，每個霍洛維茲都需要一個安德森（指美國超級天使投資人Marc Andreessen和Ben Horowitz，兩人創辦了風險投資公司Andreessen Horowitz，曾共同投資Twitter等45家初創公司）。」

4. Thomas Lee

Fundstrat Global Advisors 執行合夥人

▲ Fundstrat Thomas Lee： 利好消息不一定意味著股價會上漲

多年前我就學到：看似利好的消息並不意味著股票一定會上漲。重要的是要了解利好消息是否已被定價。

「我曾是一名研究無線股票的股票分析師。我花了幾個小時建立模型，並根據我認為可能會報告豐厚收益的公司推薦股票。但通常，公布豐厚獲利的公司並沒有上漲。我了解到，股價變化的關鍵，在於消息與投資者預期的比較。從那時起，這就對我對市場的看法很重要。」

5. Abby Miller Levy

Primetime Partners 聯合創辦人

▲ Primetime Partners Abby Miller Levy：投資要有耐心

作為投資者，耐心是非常難得的。

「我們創投基金關注的新興領域——長壽，是一個新類別，新產品和服務通常需要更長時間才能被接受，特別是在醫療保健和金融服務等受監管的市場。我們學會了對『快速市場滲透或應用』的不切實際說法保持警惕，也學會了支持『必須擁有』並能解決緊迫問題的公司，而非『擁有就好』的公司。」

6.安倍修平

Sparx 集團創始人

▲ Sparx安倍修平：不要放棄那些你知道會成功的信念

曾經的遺憾激勵我不要放棄那些我知道會成功的想法和信念。

「2002年，我向美國一家著名公共退休金提出了設立日本企業參與基金的建議——與企業合作，說服它們做出改變並提升價值。我收到了2億美元的種子資金，後來又增加到了約30億美元。2008年，全球金融危機爆發，退休基金撤資，我們只好解散該基金。我很遺憾我停止了一直在經營的策略。幾年後，我們投資的幾間公司股價上漲了兩倍，還有一家公司後來被收購了。我們本來可以發展得更快，成為日本的KKR & Co.。如今，企業參與在日本是一種非常流行的策略。」

7. Christine Phillpotts

Ariel Investments 新興市場價值策略投資組合經理

▲ Ariel Investments Christine Phillpotts：要了解主要利益相關者

了解包括政府在內的主要利益相關者非常重要。

「例如，尼日利亞的資本管制和土耳其的非正統貨幣政策，在一段時間內對貨幣和流動性造成壓力。我們投資了尼日利亞和土耳其出口商，他們的收入受益於貨幣貶值。但作為美元投資者，貨幣貶值以及對無法將資金轉移到國外的擔憂，遠遠抵消了收益的增長。發達市場和新興市場的政府在做出經濟決策時，並不總是最有利於穩定和增長。而且這種錯置的程度往往比投資者預測的要大得多。」

8. William Bernstein

《投資的四大支柱》作者，Efficient Frontier Advisors負責人

▲ 《投資的四大支柱》作者William Bernstein：理解投資資本與人力資本之間的關係

理解投資資本與人力資本之間的關係。

「45年前，我是一名年輕的神經科醫生，由於從事的職業有保障，其人力資本是一種相對安全的資產，就像債券一樣。到了晚年的養老階段，股票對你來說風險很高。回報序列風險（退休初期遭遇困境的可能性）甚至會讓過於充實的投資組合陷入困境。在累積階段，股票的風險要小得多。早期不可能過於激進，因為投資組合只佔整體財富（投資資本加人力資本）的一小部分。如果我明白這一點，我今天會變得更加富有，儘管可能不會更加快樂。」

撰文：葉雨

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