▲ 痛戒網購4年 稱9成商品是偽需求 手機APP成「無限繮繩」 5招緩解科技依賴

疫情網購熱的最高峰，Eden Flaherty選擇戒網購至今已4年

Flaherty認為網購在製造偽需求和「便宜」假象

内地的反技術依賴討論組中，近4萬名網民總結出5條對抗科技依賴的技巧

新冠疫情期間，也許是不少人開始依賴網購的起點，Eden Flaherty也是如此。

「2020年夏天，當我們被困在家裏時，城市街道上只剩下送貨員——這是許多人的生命綫，也是我們的最後希望。」

然而，人們開始愈來愈依賴網購︰即便是下樓就可以買到的食物、日用品，第一反應都是打開手機購買——Flaherty開始感到深深的不安。

當網購潮流在疫情期間達到狂熱巔峰時，Flaherty選擇了退出︰他發誓再也不會從亞馬遜購買商品。

9成商品是偽需求 網購營造「便宜」假象

Flaherty表示，當他停止網購，他的第一個發現是：原來有90%的商品他並不需要。

由於在購物網站可以搜索到各種聞所未聞的新奇商品，只要你想，幾乎就沒有買不到的。你的任何一個想法都能找到對應商品，導致你在收貨後才發現這些東西並非必要。

另一方面，網購平台又在煽動你花更多的錢。層出不窮的購物節︰雙十一、黑色星期五、感恩節⋯⋯以及各種彈出的優惠券窗口，一步步將你送到結賬的最終目的地。Flaherty表示：「衝動消費曾經與結賬是因果關係，但現在只要點擊一下鼠標，任何行為都是衝動消費。」

不少人可能只是單純認為網購更便宜，但Flaherty表示可能連這個觀念都是一個騙局。

「我並非我想象中那樣精明——因為我理所當然地認為網購就是最優惠的價格。然而在戒掉網購幾個月後，我發現實體店裏的商品在放上網購平台後價錢可能會翻倍。」

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4萬人在試圖尋回對現實生活的主導權

戒掉網購只是第一步，Flaherty的終極目標是戒掉對科技公司的依賴，但當他踐行到這一階段時，卻感覺舉步維艱。

「我以為我不網購就可以脫離對亞馬遜的依賴，但IMDb與Twitch等網站同樣屬於亞馬遜。」而網絡服務業務佔亞馬遜營業利潤的極大部分——導致Flaherty只要上網，就無法脫離對該科技公司的依賴。

內地同樣活躍著名為「反技術依賴小組」的討論組，近4萬人在這裏討論對科技公司主宰的生活的倦怠。小組簡介中寫到︰如果不能網購，還知不知道有一些偏門的東西該去城市的哪裏購買，還能不能找到維修工人？

其中不少網民表示，手機成了「無限繮繩」，而互聯網平台的推薦機制讓他們生活在一個與世隔絕的空殼中：「只是點進去看了洗髮水，再打開淘寶，首頁便全是推薦洗髮水的帖子，完全不知道正在要買什麼，新聞也是這樣，完全不知道世界真正在發生什麼。」

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5招緩解科技依賴

為了抵抗技術依賴，網民總結了各種辦法：

卸載手機應用程式是最常見的手段

不少人選擇將應用程式降級，選擇功能簡單的舊版本

用瀏覽網站代替瀏覽手機應用程式

將手機更換為墨水屏、或老年人專用手機

嘗試「馴服推薦機制」

有網民嘗試「馴服推薦機制」——這些用戶故意點擊自己不喜歡的內容，使得算法混淆，以此在手機應用程式中獲取更多樣化的信息。

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實體店的人情味難以替代

現在，Flaherty選擇實體店購物來替代網購。但他承認，科技確實給人們帶來了便利，但傳統的商業模式的人情味卻難以替代。

綫下購物使得Flaherty有機會去到從未涉足的街區，支持本地小企業，甚至結識新的街坊。一個小商店就像社區的中心，在店裏交談、閑逛成了他的樂趣之一。

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撰文︰涂宇佳

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