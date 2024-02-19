歐洲一指數今年漲逾13%　被視為投資中國的「更安全方式」

▲ 歐洲奢侈品股受追捧 今年漲逾13% 分析師：投資中國的更安全方式

歐洲奢侈品股和其他與中國相關的行業股票最近受熱捧，Stoxx Luxury 10 index已漲逾13%。分析師認爲，對中國經濟的悲觀情緒有些過頭，但仍需對遭受重挫的中國股市保持謹慎；與直接投資中國股市相比，歐股提供了一種更安全的方式，可以從中國可能的復甦中獲利。

歐洲奢侈品股指數今年漲逾13%

截至上周五（2月16日）收盤，追蹤歐洲奢侈品股的斯托克奢侈品10指數（Stoxx Luxury 10 index）的價格回報（以歐元計）今年迄今已上漲13.152%，遠高於追蹤整個歐股的斯托克歐洲600指數（Stoxx Europe 600）2.733%的漲幅。汽車製造和醫療保健等其他與中國相關的股票板塊也表現出色。

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追蹤十間奢侈巨頭 26%收入來自中國

斯托克奢侈品10指數的成分股包括10家頂級歐洲奢侈品公司，分別為：愛馬仕（Hermès International）、路威酩軒集團（LVMH）、歷峰集團（Cie Financiere Richemont）、法拉利、開雲集團（Kering）、依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）、盟可睞（Moncler）、博柏利（Burberry）、Brunello Cucinelli、克里斯汀·迪奧（Christian Dior），它們約有26%的收入來自中國。

《金融時報》指，最近幾周，歐洲奢侈品股因路威酩軒集團和愛馬仕的盈利而提振，這些公司的業績超出了分析師預期，讓一些交易員相信，中國經濟的悲觀情緒導致估值被過度壓低。

分析師：投資中國的更安全方式

策略師們表示，有初步跡象表明，疲弱的中國經濟將出現復甦。然而，他們認為中國股市暴跌使其市值蒸發近2萬億美元，因此直接投資中國股市比較危險。

瑞士隆奧(Lombard Odier Investment Managers) 在投資組合中超配了歐洲股票。其宏觀主管Florian Ielpo表示，歐股提供了投資中國的「更安全方式」，大多數歐洲產業都可能受益於中國經濟改善，但這種改善尚未反映在現價中。

他認爲：「如果你不想受到結構性問題的影響，但又想從周期性復甦中獲利，那麼歐洲股市就是最佳選擇。」

具體而言，歐洲奢侈品股以及醫療保健、汽車製造和工業股是「顯而易見」的投資方向。

巴克萊銀行 歐洲股票策略主管Emmanuel Cau表示，「在某些情況下，對中國的負面情緒有些過頭了」。該行已「開始有選擇地增加對中國的投資」，特別是在奢侈品等行業。

歐洲股票策略主管Emmanuel Cau表示，「在某些情況下，對中國的負面情緒有些過頭了」。該行已「開始有選擇地增加對中國的投資」，特別是在奢侈品等行業。 法巴銀行將歐洲奢侈品行業的評級提升至超配，該行股票策略主管Ankit Gheedia稱，與購買中國股票或投資歐洲工業企業相比，此舉是佈局中國的更好方式。

能同時受惠於中美經濟 分散風險

分析師表示，奢侈品和工業等與中國關係最密切的歐洲行業，也能從其他地區尤其是美國的經濟增長中獲益，從而保護投資者免受中國經濟惡化帶來的巨大損失。

普徠仕經濟學家Tomasz Wieladek認為，「與直接投資中國股票相比，歐洲股市的復甦是一種更多元化的押注。」

對中國經濟復甦的間接押注也可能有助於投資者避免因中美關係緊張而陷入困境，尤其是在特朗普已提議對中國出口產品徵收高額關稅的選舉年。

瑞銀歐洲股票策略主管Gerry Fowler仍對中國前景持悲觀態度，但在2024年展望中看好歐洲遭受嚴重打擊的採礦業，該行業在中國的風險敞口很大。他認爲，這提供了「廉價且不受歡迎的（中國）投資機會，並將受益於經濟復甦，預計它不會下降，而可能會大幅上升。」

撰文：葉雨

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