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少年股民湧現　四分一美國青少年已開始投資　稱「早日交學費更好」︰青春就是本錢

個人增值 17:27 2024/02/20

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少年股民湧現　四分一美國青少年已開始投資　稱「早日交學費更好」︰青春就是本錢

美國湧現大量未滿18歲的少年股民。這是由於成年家長可以為青少年託管帳戶，用作投資經紀帳戶，這些戶口的申請數字在近年美股牛市勁彈。

青少年多使用券商提供的理財手機App投資證券，選股上尤其青睞大型科技股。

  • 有機構調查顯示，有四分一美國青少年可能已開始投資。
  • 愈來愈多人意識到，投資是愈早開始愈好。
  • 青少年容易受到財經KOL影響參與高風險投資，蒙受虧損，但金額有限。
  • 當中有人認為，這也是早日體驗跌市「交學費」的過程。

少女股民有斬獲
與家人夾錢買Tesla

現年17歲、就讀高中三年級的芝加哥少女Sophia Castiblanco生活優渥，不止出入以特斯拉（Tesla，美：TSLA）電動車代步，她更持有該公司股票：

  • Castiblanco三年前開始當上社交媒體內容創作者賺錢時，父母鼓勵她將部份收入用作能隨着時間而增長的投資，而不是存入儲蓄帳戶；
  • 她透過父親在嘉信理財（Charles Schwab）、羅賓漢（Robinhood）及Edward Jones等券商投立的帳戶投資數千美元，以購買Tesla、蘋果（美：AAPL）和亞馬遜（美：AMZN）股票；
  • Castiblanco在股市賺錢，得以和父母夾份買了一輛起價4萬美元的全新Model 3；
  • 她在TikTok、Instagram和YouTube上發布影片，向數以千計追隨者傳授投資基礎知識。

我一直有種想賺錢的商業心態，而且非常願意承擔風險，（投資）實際上沒有最低開始年齡限制。

青少年託管帳戶數量激增

《華爾街日報》指出，Sophia Castiblanco等青少年一般要到18歲才能開設自己的股票經紀帳戶，但成年人可以為他們設立託管帳戶。當孩子達到法定年齡時，才將帳戶全權移交給他們。

  • 嘉信理財數據顯示，從2019年至2022年的三年間，該公司13至19歲青少年託管帳戶總數從12萬個躍升近20萬個；
  • 因着收購德美利證券（TD Ameritrade），嘉信理財這類帳戶數量在2023年激增至逾30萬以上。

金融科技也為兒童投資證券帶來了機會︰

  • Robinhood雖然不提供託管帳戶，但一些青少年要求父母開戶，然後分享交易平台的登入資訊給他們；
  • 青少年在Greenlight等小型金融應用程式中的投資額屢創新高，2023年錄得2,000萬美元，較2021年的約1,000萬美元倍增。

推算四分一美國青少年已開始投資

新冠疫情期間，美國大舉刺激經濟，熱錢不斷流入美股，大量新手散戶乘着強勁升勢紛紛參與牛市。《華爾街日報》引用富達最近對青少年和金錢的一項研究，更有驚人發現—— 兒童已經成為股壇新力軍︰

  • 根據富達對2,081名13至17歲受訪者的線上調查，估計美國約四分一青少年已經開始投資；
  • 由父母開設、但青少年擁有的富達Youth應用程式，交易額在去年第四季大躍進。

「青春就是本錢」

這句話應用在投資生涯上是沒錯。因為投資在證券本金及利息不斷再投資堆疊下，發揮複息增長效應，投資期愈早開展，資金滾大的歲月便更悠長，回報總額愈大。先鋒領航（Vanguard）投資和交易服務主管James Martielli接受《華爾街日報》訪問時坦言︰

日漸多人意識到，愈早開始，事情就愈好。

青少年最大的優勢的確是時間。例如提供託管帳戶的投資應用程式Stash數據顯示︰

  • 假設投資市場年均回報率為8%，在孩子剛出生時起每周投資10美元，那麼孩子到了18歲將擁有約20,000美元的儲備金；
  • 等到年滿70歲時，這筆資金將猛增至約100萬美元；

當然，回報受到很多因素如入市時機等影響。不過8%其實比美股歷史回報保守︰

  • 道瓊斯市場數據顯示，標普500指數截至2023年底之30年內的年化總回報率10%；
  • 2000年科網股泡沫時期，標指基金的年化總回報率約7%；
  • 2009年金融海嘯後的底部時入市，年化總回報率約16%。

尤其青睞明星科技股
精明到父母自嘆不如

現年16歲、就讀高中三年級的新澤西州愛迪生市少年Mahanth Komuravelli的投資組合規模約7,000美元：

  • 小部份持有標普500指數基金；
  • 大部份倉位在亞馬遜和超微半導體（美：AMD）等大公司；
  • 正考慮購買一些小型股，例如教育集團Chegg（美：CHGG）。

Komuravelli使用他父親為他開設的富達Youth帳戶，兩人經常討論投資想法。父親有時甚至反過來向他請教。

明尼阿波利斯13歲少女Kaida Benes透過洗碗或打掃浴室等家務賺取本金作投資，最近也在二手賣場買了一張舊躺椅，請父母幫忙修理後再在Facebook放售圖利。其Greenlight帳戶目前累積了約1,000美元：

  • 用以投資蘋果、Meta Platforms等科技股；
  • 還有串流媒體公司迪士尼（美：DIS）和Netflix（美：NFLX）。

有時，Kaida Benes對潛在的損失感到緊張，但母親Renee Benes幫助她克服情緒：︰

股票有升有跌。沒關係，事情已成定局。

Renee Benes坦言自己遠比子女遲起步，一兩年前經已30多歲才開始學習投資。她希望兒子和女兒在財務上更精明。

慶幸早就經歷跌市「交學費」

美國銀行在2023年對富裕人士的一項調查顯示：

  • 三分二Z世代投資者表示在中學或高中時就開始學習投資；
  • 相比下，那麼早開始的X世代只有38%；
  • 有些透過家人或老師介紹股票；有些則從社交媒體取經。

現年17歲洛杉磯少年Felix Peng在Stockpile上的託管帳戶中擁有約1,000美元。他表示從YouTube和IG學到了很多有關投資的知識，但也知道部份社交媒體明星提倡的風險更高的交易策略，跟賭博沒有兩樣。

當有影響力的人士試圖出售昂貴的交易課程，並向投資者承諾他們很快便大量賺錢時，這是一個危險信號。

然而Peng認為，年輕人能夠損失的金錢往往較大人更少，從錯誤中學習對他們是有益。他自己對蘋果、Meta和Alphabet（美：GOOGL）的投資表現良好，卻摸頂買入醫療公司Teladoc（美：TDOC），慘遭暴跌，深深體會了把握市場時機的困難︰

這是一個很好的教訓，我很高興我學到了。

撰文：黃正軒

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