少年股民湧現　四分一美國青少年已開始投資　稱「早日交學費更好」︰青春就是本錢

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美國湧現大量未滿18歲的少年股民。這是由於成年家長可以為青少年託管帳戶，用作投資經紀帳戶，這些戶口的申請數字在近年美股牛市勁彈。
青少年多使用券商提供的理財手機App投資證券，選股上尤其青睞大型科技股。
少女股民有斬獲
與家人夾錢買Tesla
現年17歲、就讀高中三年級的芝加哥少女Sophia Castiblanco生活優渥，不止出入以特斯拉（Tesla，美：TSLA）電動車代步，她更持有該公司股票：
我一直有種想賺錢的商業心態，而且非常願意承擔風險，（投資）實際上沒有最低開始年齡限制。
青少年託管帳戶數量激增
《華爾街日報》指出，Sophia Castiblanco等青少年一般要到18歲才能開設自己的股票經紀帳戶，但成年人可以為他們設立託管帳戶。當孩子達到法定年齡時，才將帳戶全權移交給他們。
金融科技也為兒童投資證券帶來了機會︰
推算四分一美國青少年已開始投資
新冠疫情期間，美國大舉刺激經濟，熱錢不斷流入美股，大量新手散戶乘着強勁升勢紛紛參與牛市。《華爾街日報》引用富達最近對青少年和金錢的一項研究，更有驚人發現—— 兒童已經成為股壇新力軍︰
「青春就是本錢」
這句話應用在投資生涯上是沒錯。因為投資在證券本金及利息不斷再投資堆疊下，發揮複息增長效應，投資期愈早開展，資金滾大的歲月便更悠長，回報總額愈大。先鋒領航（Vanguard）投資和交易服務主管James Martielli接受《華爾街日報》訪問時坦言︰
日漸多人意識到，愈早開始，事情就愈好。
青少年最大的優勢的確是時間。例如提供託管帳戶的投資應用程式Stash數據顯示︰
當然，回報受到很多因素如入市時機等影響。不過8%其實比美股歷史回報保守︰
尤其青睞明星科技股
精明到父母自嘆不如
現年16歲、就讀高中三年級的新澤西州愛迪生市少年Mahanth Komuravelli的投資組合規模約7,000美元：
Komuravelli使用他父親為他開設的富達Youth帳戶，兩人經常討論投資想法。父親有時甚至反過來向他請教。
明尼阿波利斯13歲少女Kaida Benes透過洗碗或打掃浴室等家務賺取本金作投資，最近也在二手賣場買了一張舊躺椅，請父母幫忙修理後再在Facebook放售圖利。其Greenlight帳戶目前累積了約1,000美元：
有時，Kaida Benes對潛在的損失感到緊張，但母親Renee Benes幫助她克服情緒：︰
股票有升有跌。沒關係，事情已成定局。
Renee Benes坦言自己遠比子女遲起步，一兩年前經已30多歲才開始學習投資。她希望兒子和女兒在財務上更精明。
慶幸早就經歷跌市「交學費」
美國銀行在2023年對富裕人士的一項調查顯示：
現年17歲洛杉磯少年Felix Peng在Stockpile上的託管帳戶中擁有約1,000美元。他表示從YouTube和IG學到了很多有關投資的知識，但也知道部份社交媒體明星提倡的風險更高的交易策略，跟賭博沒有兩樣。
當有影響力的人士試圖出售昂貴的交易課程，並向投資者承諾他們很快便大量賺錢時，這是一個危險信號。
然而Peng認為，年輕人能夠損失的金錢往往較大人更少，從錯誤中學習對他們是有益。他自己對蘋果、Meta和Alphabet（美：GOOGL）的投資表現良好，卻摸頂買入醫療公司Teladoc（美：TDOC），慘遭暴跌，深深體會了把握市場時機的困難︰
這是一個很好的教訓，我很高興我學到了。
撰文：黃正軒
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欄名 : 理財熱話