▲ 虧損率超過100%？保監局提醒一項產品的兩大風險！

潮水退去後就知道誰在裸泳。過去低息環境持續，許多使用槓桿的金融產品熱賣，但在近兩年的高息環境下，這些產品的風險開始顯現並且倍大，隨之而來是愈來愈多有關當初銷售手法的投訴與紛爭。

保險業監管局（保監局）近日便撰文，特別提醒「保費融資」涉及風險，投保前後都要審慎。保監局並透露，有人30萬元本金全部損失，計及其他費用後，虧損率超過100%。

「保費融資」涉風險

2023年投訴個案增78%

保險業監管局長期業務部主管（署理） 呂愈國撰文指，就保費融資保單，保監局於2022年和2023年分別收到28宗和50宗相關投訴，主要內容涉及中介人在銷售過程中未有提及有關風險，以及保單條款、借貸利率等資料不實或誤導。

呂愈國指出，保費融資是一把雙刃劍，在過往低息環境下，投保人希望透過保費融資賺取保險產品與貸款當中的息差，借助槓桿效應倍大保單回報，然而此舉會同時倍大風險及可能損失。現時利率高企，保費融資的償債成本隨之上升，加之市面上以融資方式購買的多為分紅保險產品，該類保單收益受保險公司投資表現影響，並非保證且回本期較長，令保費融資的風險驟增。

高息環境下

「保費融資」活動明顯放緩

事實是，在高息環境下，2023年保費融資活動已明顯放緩。新造保費中，保費融資業務佔比已由2022年的 43%下跌至2023年的 21%，2023年第四季度更跌至多年來單季最 低水平的9%，反映投保人在高息環境下對保費融資取態審慎。

「保費融資」兩大重點要注意

1. 投保前了解風險、如實申報

保監局指出，近期推出的新規定要求，如使用保費融資，保險中介人須向投保人充分解釋保費融資可能涉及的風險。保險中介人應對客戶做出全面的負擔能力評估，適當考慮貸款影響。

負擔能力評估依賴於投保人進行「財務需要分析」（Financial Needs Analysis） 時提供的資料，其真確性非常重要。保監局透露，近期的查察個案中，有投保人多次修改「財務需要分析」，不斷增加所申報的流動資產。多次修改不但令資料真確性成疑，更可能令投保人購買不合適的保單。

2. 投保後及持檢視、退保要三思而行

保監局透露，在查察的個案中，有投保人因為擔心利息上升，在保單生效僅幾個月後便退保，結果保單退保價值用予償還貸款後僅餘400港元，30萬港元本金全部損失，考慮其他貸款費用，虧損率超過 100%。除金錢損失外，提早退保亦會令投保人失去保單的保險保障。

由於壽險保單多涉及長年期，提早退保將帶來損失。在保單發出後，投保人應定期檢視相關資料，利用適當方式對波動做好額外風險準備，避免被迫提前退保。

撰文︰廖毅然

相關文章︰

高息環境下的「奪命金」 金管局提醒這項產品的3大風險！

【扣稅年金壞處 】分析扣稅年金的4大中伏位！提防誤墮扣稅陷阱

【儲蓄保險呃人 ？】社交媒體保險廣告勁吸睛 拆解儲蓄保險伏位