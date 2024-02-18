龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 個人增值 09:00 2024/02/18 分享： 分享： 相信不少朋友都逗了很多利是，與其過年後立即瘋狂購物花掉，或者可以考慮儲下來。今集《理財最前線》向大家介紹一些儲錢大法，在新一年想擺脫「月光族」宿命的打工仔也不妨參考，徹底根治「儲錢困難症」！即用兩分鐘睇︰ 理財最前線 龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 2024/02/11 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 2024/02/04 電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 2024/01/28 北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 2024/01/21 垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 2024/01/14 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 儲蓄產品 交通開支 日常開支 正能量 養生 家庭教育 著數優惠 退休 網絡熱話 網上購物