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龍年儲蓄大法！利是錢不亂花　學會這兩招　擺脫「月光族」宿命

個人增值 09:00 2024/02/18

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相信不少朋友都逗了很多利是，與其過年後立即瘋狂購物花掉，或者可以考慮儲下來。

今集《理財最前線》向大家介紹一些儲錢大法，在新一年想擺脫「月光族」宿命的打工仔也不妨參考，徹底根治「儲錢困難症」！即用兩分鐘睇︰

理財最前線
龍年儲蓄大法！利是錢不亂花　學會這兩招　擺脫「月光族」宿命
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欄名 : 理財最前線

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