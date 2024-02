退休理財｜百年市場研究顯示「100%股票」屬最佳資產配置　最能增加及延長退休儲蓄

▲ 退休理財|百年市場研究顯示:「100%股票」屬最佳資產配置 最能保障退休儲蓄夠用

一項由三名美國大學金融學系教授聯手進行的模擬研究顯示,100%股票投資策略的表現,優於傳統的退休投資組合。

回報最佳的100%全股票投資組合,為50%美股及50%國際股票組成。

儘管中期回調較大,但全股票策略在創造財富方面取得了勝利。

財金專家最推祟傳統的60/40配置方法,透過60%股票和40%債券的組合來分散投資。然而,這道金科玉律受到了三名金融學系教授進行的一項模擬研究的挑戰,

該研究於2023年11月發表,比較了流行的投資組合構成的變化,以確定哪種結果實際上能為投資者在退休期間提供最大回報。

埃默里大學(Emory University)的Aizhan Anarkulova、亞利桑那大學(University of Arizona)的Scott Cederburg以及密蘇里大學哥倫比亞分校(University of Missouri at Columbia)的Michael S. O'Dohert比較了以下八種主流退休投資方法︰

目標期限基金(target-date funds,TDF):透過降低股票曝險和增加債券,在臨近退休時重新平衡並降低風險;

60-40股債分割;

100%美國股票配置;

50%美國股票分割​​及50%國際股票分割;

100%分配給已開發國家政府票據;

美國及國際股票和債券之間的變化,包括靜態和動態。

逾百年市場數據研究

該研究是使用區塊引導法進行回溯測試︰

使用基於1890年至2019年間38個已開發國家廣泛市場回報的歷史平均值進行模擬;

著眼於投資者在25歲至65歲之間,把10%的月入分配入退休基金,平均儲蓄金額為24萬美元。

Scott Cederburg表示,是項研究根據隨機壽命計算了退休年齡,最高達120歲。

下表列出今次模擬中使用的八種投資組合場景。目標期限基金結合了美國和國際股票、債券和票據,早期增加股本,隨着臨近退休而減少股本。儘管目標期限基金有多種形式,在是次研究中是以最大的投資公司提供的典型目標期限基金的權重為基礎。

▼ 點擊圖片放大

最佳策略︰50%美股、50%已開發國家股票

研究發現,100%股票策略(50%為美股,50%為已開發國家股票)的表現優於股票和債券的傳統平衡配置,包括美國主流退休計劃401(k)中最受歡迎的目標期限基金類型。

Scott Cederburg有以下觀點:

在創造財富、提供退休消費、防止在退休時用完金錢方面,它在各個方面都有更好的最終結果;

在所有這些領域中,100%全股票策略都做得更好。

然而,與固定收益的平衡基金相比,全股票策略的中期回調更大。

投資者必須有足夠的紀律才能安然度過跌市,因為在底部賣出並不理想。

不建議全美股

Cederburg續稱,100%美股的投資組合的平均表現,與分配一半美股、一半國際股票的投資組合的表現一樣。 然而,全美股會讓投資者面臨市場崩盤等更極端的事件。

如果已經退休並在跌市時仍依賴投資組合生活,情況會特別惡劣。

其他投資策略表現如何?

以月供10%薪酬為基礎,100%股票策略投資策略回報最佳。研究顯示其他投資策略要調整供款比例,才能跟上全股票配置:

排名第二為美股和國際股票均等分配的投資組合,其中一小部份分配給債券。在這種細分中,投資者必須月供13%收入;

排名第四為目標期限基金,投資者必須月供14%收入;

僅由已開發國家政府票據組成的投資組合的報酬率最低,投資者必須月供47%收入。

假設本金為24萬美元,投資年期為40年

根據Cederburg提供的模擬數據,使用不同配置策略的投資者在65歲時的累積的平均財富如下︰

已開發國家政府票據:28萬美元;

目標期限基金:81萬美元;

100%股票:107萬美元。

全股票最能延長退休金

研究還表明,如果遵循主流的「4%法則」,即假設退休人士每年可以安全地提取投資組合的4%,全股票投資者在退休期間最不可能耗盡資金:

已開發國家政府票據:36%(耗盡資金的可能性);

目標期限基金:17%;

100%股票:8%。

回調是最大考驗

研究反映,願意承擔更多風險全力投資股票的投資者,會獲得更高的回報,但代價是在長年的供款期內承受急劇的回調。

資產管理公司PGIM投資組合經理兼策略師Jeremy Stempien表示,一個風險較高的投資組合,應該會隨時間流逝而獲得更高的回報,從而帶來更大的財富:

如果退休計劃的純粹目標是在生命結束時盡可能擁有最大的財富,那麼我認為這可能是一個非常值得的財務計劃。

只是理論歸理論,投資者畢竟是人,面對股災情境,沒有多少有強大心力處之泰然。Stempien也承認100%股票策略非常難捱,要持續供款絕對考驗信心:

已屆退休年齡的人士看到30%的市場崩盤,伴隨着極壞的經濟消息,可能會恐慌性拋售並轉向現金,從而錯過了恢復期。

撰文:黃正軒

