2024醫療通脹將升至8.36%　打工族趁早買自願醫保的4大理由

▲ 臨近稅季，精明的打工仔可考慮透過自願醫保計劃，除了可提升個人醫療保障，兼享扣稅額，一舉兩得。

1. 應對醫療通脹 未雨綢繆

香港的醫療成本持續攀升，最近有國際風險管理顧問公司發布《2024年全球醫療趨勢調查報告》[1]，指出香港的平均醫療費用由2022年的7.53%上升至2023年的8.27%，並預計2024年將進一步上升至8.36%。市民的收入水平遠追不上醫療通脹，加上公立醫院的輪候時間長，預計未來的醫療負擔有增無減。因此，大家應把握時機加強醫療保障，未雨綢繆，以應付不時之需。

筆者認為，自願醫保會是一個不錯的選擇。自願醫保是政府轄下醫務衛生局自2019年起推行的政策措施，其認可產品分為「標準計劃」及「靈活計劃」兩種。

「標準計劃」提供基本保障 ，包括保證續保至受保人100歲、不設終身保障限額、保障涵蓋投保時未知的已有病症、先天性疾病治療、日間手術、訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療以及在本港醫院進行的精神科住院治療等。

，包括保證續保至受保人100歲、不設終身保障限額、保障涵蓋投保時未知的已有病症、先天性疾病治療、日間手術、訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療以及在本港醫院進行的精神科住院治療等。 「靈活計劃」則是「標準計劃」保障以外，提供較全面、更具彈性的保障選擇，包括額外保障及附加保障選項，適合一些追求更周全醫療保障的人士。另外，坊間亦有保險公司提供多元化的增值服務，包括入院前索償評估、出院免找數、24小時全球緊急援助、護理諮詢專線等，有些計劃更為客戶提供免費周年身體檢查，包括心臟病、中風、腸病、肝功能及腎功能等，有助及早發現初期病徵，增添保障。

2. 享扣稅優惠

另一個實際考慮，是政府為自願醫保計劃所提供的稅務優惠。投保人及受養人每人每年可就自願醫保計劃所支付的保費獲得高達HK$8,000扣稅額。個別保險公司會提供額外優惠如無索償折扣及／或家庭折扣，令節省保費與全面保障兩者兼得，絕對符合成本效益。

3. 公司醫保 保障未必足夠

不少打工仔誤以為公司提供的團體醫療保險（俗稱「公司醫保」）已足夠，無需另行購買個人醫保。事實上，公司醫保大多只提供基本的住院及醫療費用保障，保障範疇未必切合個人實際需要，保障金額亦未必足夠支付全數醫療費用。此外，當僱員離職、轉工或退休，公司相關的團體醫保便會隨之失效，即出現醫療保障缺口。

作為精明的消費者，如您已有公司醫保，可考慮市場上設有「自付費」選擇的自願醫保計劃，因自付費愈高，保費相對愈低，您可以較相宜的價錢獲得更高保障，令每一分每一毫都用得其所。

一旦需要索償，您可以公司醫保所提供的賠償金額抵銷自願醫保保單需負擔的自付費，如實際醫療費用超過公司醫保的最高賠償額，您更可從自願醫保保單索償餘下的醫療費用。

4. 年紀愈輕 保費愈平

另一個重要因素，一般情況下投保醫療保障，受保人年紀愈輕，保費愈平。當自願醫保計劃保單生效後，不論受保人的健康狀況有否改變，保單均保證續保至100歲，個別計劃更提供終身保障。相反，當年紀大才投保，有可能因身體狀況欠佳，而需承擔附加保費，甚或被保險公司加入個別不保事項。為免影響保障，宜趁年輕投保。須注意，醫療保險的保費會隨著受保人的年齡、醫療通脹及整體索償等因素而調整。

自願醫保如何選擇？

市場上的自願醫保計劃琳瑯滿目，消費者要選擇一個合適的計劃並非易事。對於尋求實用全面、高靈活度醫療保障的年輕在職人士，他們可考慮市場上一些能提供主要醫療項目全數賠償的計劃，不設分項限額。這類計劃一般可全數賠償一系列住院（普通房）及出院後的醫療費用，受限於每年及終身保障額，個別計劃可保證終身續保。投保人可因應需要選擇計劃級別、自付費、及自選附加保障如門診保障及牙科保障，設計專屬自己，符合時機、預算且「啱啱好」的醫療保障。個別計劃亦會容許投保人在指定情況下，減少、移除、甚至豁免保單的自付費，更提供一系列提升身心健康的保障項目，配合不同人生里程碑及健康需要。

總括而言，打工仔宜趁年輕及早檢視自身醫療保障是否充足，一份完備的個人醫保能與團體醫保相輔相成，令保障更全面。而且臨近稅季，精明的打工仔可考慮透過自願醫保計劃，除了可提升個人醫療保障，兼享扣稅額，一舉兩得。

註：[1] APAC healthcare benefit costs increases to largely continue into 2024 - WTW

【關於作者】周小斐 （Sylvia）為藍十字首席市場總監，在香港和大中華地區擁有20多年品牌推廣、業務開拓以及產品營銷的豐富經驗及專業知識。自加入藍十字以來，Sylvia致力推動和落實公司的企業傳訊、品牌營銷策略計劃以及產品研發項目。此前她曾服務於金融及消費產品等不同行業，並擔任高級行政職位。

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