加息周期結束　應如何善用債券平衡投資？ 關注3大著眼點

▲ 市場對再通脹的擔憂漸次降溫，而利率接近高位，均利好債券的風險／回報前景

固定收益在當前環境下備受挑戰，其在2022年的損失尤其嚴重。數十年來，債市首次與股市同時下跌，隨著美國通脹率處於40多年來的高水平，聯儲局迅速加息，引發市場強烈動盪。細看自2010年以來股市調整期間股票與債券的相關性，不難發現這是相當不尋常的時期。

股債在股市調整期間的相關性

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（資料來源：晨星。截至2023年10月31日。相關性是一項量度兩個變數相互變動程度的統計數據；正相關性意味著兩者朝同一方向移動，而負相關性意味著兩者朝相反方向移動。相關性數據基於標普500指數對比彭博美國綜合債券指數的回報數據。所顯示的為自2010年以來的八次股市調整的相關性。）

然而，隨著加息即將結束，市場更加注重經濟增長，固定收益可能再度發揮穩定投資組合的作用。

債券投資者何時才能鬆一口氣？

聯儲局在過去兩次會議上決定不加息，主席鮑威爾重申局方未來將「審慎」行事，並指出整體金融狀況的持續變化或會影響貨幣政策的路徑，這可能意味聯儲局的加息周期已接近尾聲。

通脹從去年的高位回落至目前接近3%，鑑於經濟增長較預期強韌，利率預期未必會進一步大幅上升，可能長時間維持在較高水平，此觀點亦已在今年的市場走勢中反映。

過去四個周期，在聯儲局最後一次加息後的12個月內，彭博美國綜合債券指數的平均回報為10.1%，從歷史來看，這是吸納固定收益的良機。當前的指數收益率與3個月美國國庫票據之間的差距收窄，或促使投資者重新考慮轉投受利率影響較大的債券。同時，對於債券而言，初始收益率越高，回報潛力便越大。由於債券具有分散股票波幅的作用，如果利率持續高企，經濟增長轉弱並惡化，便可帶來更佳回報。

當通脹高企且繼續上升時，債券與股票之間的相關性往往會增加。隨著通脹靠穩或下降，債券亦可能成為對沖股市疲弱的可靠分散風險工具。

投資固定收益的3大著眼點

存續期 是衡量債券基金對利率敏感度的指標，如現時利率已接近見頂，存續期便可能在明年從不利變為利好因素，投資者可考慮增加存續期投資，有見目前利率投資的回報較佳，如果聯儲局為應對經濟低迷而減息，價格更有機會上漲。

是衡量債券基金對利率敏感度的指標，如現時利率已接近見頂，存續期便可能在明年從不利變為利好因素，投資者可考慮增加存續期投資，有見目前利率投資的回報較佳，如果聯儲局為應對經濟低迷而減息，價格更有機會上漲。 為了使投資組合更穩健，投資者的需考慮的另一因素是 債券的信貸質素 。質素較低的信貸相對易受緊縮貨幣政策的衝擊，質素較高的信貸則相對較能抵禦經濟疲弱的影響，投資者可以在無須犧牲太多收益率的情況下增持優質信貸。

。質素較低的信貸相對易受緊縮貨幣政策的衝擊，質素較高的信貸則相對較能抵禦經濟疲弱的影響，投資者可以在無須犧牲太多收益率的情況下增持優質信貸。 此外，投資者必須了解債券基金所帶來的裨益，因為以多元化債券指數為基準的策略實際上可能是信貸組合。在市場橫行期間，這些基金或能提供穩健收益率，但在跌市期間，它們可能與股票有更大的相關性。研究股市動盪時期的長期歷史回報走勢，亦有助了解分散風險潛力。

在市場波動時期，我們的目標是在構建債券投資組合時使用多元化工具，務求提供具吸引力的風險調整後收入，以及分散風險。

債券前景轉趨樂觀

總而言之，市場對再通脹的擔憂漸次降溫，而利率接近高位，均利好債券的風險／回報前景。投資者應考慮基金的優質信貸持倉和存續期配置，儘管過往的業績表現並非未來表現的指標，但在股市下行期間，擁有強勁相對回報的長期往績亦同樣重要。

沒有人能對前景有十足的把握。但在未來12個月，從收益率和總回報的角度來看，優質固定收益可能提供吸引的投資機會，發揮其在多元化投資組合中穩定回報，分散股票風險的傳統作用。

【關於作者】Chitrang Purani為資本集團的固定收益基金經理，擁有至少19年投資經驗。Chitrang持有美國芝加哥大學（University of Chicago）工商管理碩士學位及北伊利諾大學（Northern Illinois University）學士學位，並為特許財務分析師。Anmol Sinha是資本集團的固定收益投資總監，擁有15年的投資經驗。他擁有哥倫比亞商學院MBA、紐約大學經濟學碩士學位和加州大學柏克萊分校經濟學學士學位。

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