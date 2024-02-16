▲ 結婚禮金要求過高？女家想要6位數字不回禮 網民︰跟女友「冷靜期中」

男女雙方感情穩定下來後，談婚論嫁是自然的事。但結婚花費之鉅，容易令人卻步。況且，一提及結婚，就不再是兩個人的事，而是兩個家庭的事。雙方尚未正式籌備婚禮，先要談及禮金，講錢傷感情的例子多不勝數。

近日有網民透露，他和女友正處於「冷靜期」，皆因商討禮金期間出現不愉快的事情。

男方︰月入4萬 儲蓄約60萬

該網民指出，自己月入約4萬元，扣除家用及生活開支後，大概能儲起逾2萬元。目前儲蓄約有60萬元，但當中一半要準備給父母作裝修費用。

女方︰幫父母供樓 每月僅剩6000元自用

至於女朋友，月入約1.8萬元，但負擔相當大，每月除了要給6000元家用，另有6000元要幫父母供樓，餘下才是自己的，因此整體儲蓄只有兩萬元。

女方父母要求

在此背景下，網民指出女方父母要求︰

禮金$128,888，不會回一半

男方全付買樓支出

物業可以只用男方名義

不用擺酒

該網民指出，他曾經詢問過女方父母，能否不買樓改為租樓，或雙方一起供樓，但全遭反對

「女方父母更說，不用擺酒對男方已經好輕鬆。」

最後該網民問，「這樣算不算賣女？」，又問「我應該追回女友嗎？」

有其他網民認為，未結婚對方已這麼堅持，一旦應承，將來男方會「有排受」。亦有網民指出，女方父母也無能力獨資供樓，憑什麼要求男方獨資供樓？

禮金有公價嗎？

其實，禮金是視乎男女雙方如何商討，坊間有所謂禮金的「公價」可作參考，例如有種說法是男方月薪的3倍，生活易網站的調查則指出，2023年香港禮金中位數是$68,888。

上述網民提到，他月薪約4萬元，女方父母要求禮金約$128,888，其實大概就是禮金的3倍，與坊間說法相符。

應該回禮多少？

至於女方回禮多少，也是視乎心意，坊間有說法指女方應回禮一半，亦有說法是女方回禮「尾數」，以中位數$68,888為例子，女方可回$8,888，或$18,888，實際數字要視乎雙方的討論。

除了參考坊間的所謂公價之外，準新人亦可留意以下幾點，以免因錢財糾紛而陷入「冷靜期」︰

談婚論嫁時考慮這5點

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1. 多大程度上遵從傳統

傳統上各項婚禮開支要由男方負責，除了禮金還有擺酒、行禮的一切費用。但隨着婚禮儀式逐漸簡化，準新人可先自行商討，哪種形式才是自己想要的婚禮？女方是否可以分擔部分開支？

隨着時代變遷，你有多勇於摒棄傳統的觀念？取決於年輕人自己手中。

2. 確定自己父母的意願

正如文章開首所說，男女談婚論嫁就會變成兩個家庭的事，除了對方家長的意願，準新人作為子女，亦應事先分工合作，好好了解自己父母的意願，溝通好各自心目中的禮金「底價」，免得雙方坐下來商討時，才發現各自的期望有天淵之別。否則不單止尷尬，更有可能令形勢急轉直下。

3. 準新人要有共識

除了事先打探好雙方家長的「底線」，準新人自己也要有共識，而且要堅持共同陣線，始終若談判出現問題，最終只會連累自己結不成婚。

其實結婚是考驗男女雙方的默契，禮金及結婚開支只是第一步，他日若有生小孩的計劃，「4大長老」必然有不同意見，屆時已結成夫婦的你們，也要先就各種事情取得共識，才能好好應對各自的家長。

4. 做好「半個兒子」才能動之以情

「動之以情」是談判技巧之一，但首先你要與女方家長培養出一定的情感，否則哪裡來的「情」去讓你「動」呢？男方平時在女方家長面前有沒有做足禮數、過時過節有多少表示，這些都只能靠時間去累積。

若果日子有功，女方家長早已當你是「半個親生仔」，談論禮金自然也會手下留情。

5. 有清晰的計劃才能說之以理

除了「動之以情」，男方亦可「說之以理」，向女方家長清晰交代未來的計劃，例如會否買樓？有沒有生育計劃？如何確保收入穩定增長？等等。

讓未來外父外母信任自己會有承擔，會為他們女兒帶來幸福，面對豐盛的未來，他們可能不會執着於一時三刻的禮金。

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