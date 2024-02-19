▲ 【CFA一級考試攻略】固定收益篇：3條模擬試題 附詳細解釋及小貼士

CFA協會是全球投資專業人士組織，全新HKET理財博客【CFA考試攻略】運用CFA課程官方模擬考試題目，講解試題正確答案及分析考生常犯錯誤，幫助有興趣的讀者和CFA一級課程考生鞏固金融及投資知識。

CFA特許資格認證是全球認可的投資管理資格認證之一，分為一至三級考試。當中，CFA一級考試的考生需於4.5小時內完成180道多項選擇題，當中涵蓋10個課題，包括職業倫理道德、定量分析、財務報表分析、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資等。

繼上篇聚焦股票主題的攻略，本篇攻略將探討另一個受歡迎的資產類別——固定收益。

CFA一級課程的固定收益主題內容主要探討如何描述固定收益證券及其市場、收益衡量、風險因素和估值測量及驅動因素，並涵蓋計算收益、固定收益證券價值、資產證券化、債券回報和風險的基本知識，以及信用分析的基本原則；佔考試比例的11%至14%。

固定收益工具提供了廣泛的應用範疇，既能滿足投資者的需求，也能滿足發行者的需求，用途包括收入生成、保護本金以及複雜的資產負債管理。自2008年全球金融危機後，與固定收益證券相關的信貸風險評估變得極為重要。此外，投資固定收益工具時一個不能忽略的風險是利率風險。

以下三條模擬試題正可闡明投資分析師或基金經理在應用此方面知識時的實踐情境。詳情請按以下圖片︰

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考試小貼士

CFA一級課程的每一個單元內都附有練習題和答案，讓考生測試自己是否真正理解該單元的知識並達到學習目標。考生亦可在考期八星期前參與兩次模擬考試，令他們更熟習考試模式及在正式考試前針對弱點加緊溫習。由於CFA協會的考生問卷調查結果顯示，考生對更多模擬試卷及練習題目有強烈需求，因此從去年年中開始，CFA協會為一級考試的考生推出額外練習包，内容包括1,000條全新練習題目及六份模擬考試，有需要的考生可自行購買，加倍操練。

【關於作者】楊啟之是CFA協會的亞太區考試發展高級總監，負責領導CFA考試和其他CFA協會的專業資格認證產品的開發和設計，為CFA課程和考試内容制定策略。

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