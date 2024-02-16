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存款保障升級！80萬元All in定存　收息逾$30,000｜被動收入靠自己

收息攻略 20:30 2024/02/16

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大家對存款保障計劃的認識有幾深呢？保障上限在未來將會提高到80萬元，即是大家在每間銀行都有80萬元的保障。如果全部用來做定期存款，可以收息幾多？即睇今集《ET至高息》，80萬元定存攻略，輕鬆收息逾3萬元！

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