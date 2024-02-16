存款保障升級！80萬元All in定存 收息逾$30,000｜被動收入靠自己 收息攻略 20:30 2024/02/16 分享： 分享： 大家對存款保障計劃的認識有幾深呢？保障上限在未來將會提高到80萬元，即是大家在每間銀行都有80萬元的保障。如果全部用來做定期存款，可以收息幾多？即睇今集《ET至高息》，80萬元定存攻略，輕鬆收息逾3萬元！ ET至高息 存款保障升級！80萬元All in定存 收息逾$30,000｜被動收入靠自己 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 2024/02/16 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款2024】20大銀行4厘年利率任選｜6厘高息速賺$1,500｜龍年港元定存新趨勢 2024/02/16 【定期存款2024】20大銀行4厘年利率任選｜6厘高息速賺$1,500｜龍年港元定存新趨勢 定期存款｜3個月兩款6厘高息、現有資金4.4厘賺$5,500｜被動收入不求人 2024/02/16 定期存款｜3個月兩款6厘高息、現有資金4.4厘賺$5,500｜被動收入不求人 定期存款｜6個月重現4.6厘！收息$23,000、低門檻4.2厘｜美元定存重返5厘 2024/02/16 定期存款｜6個月重現4.6厘！收息$23,000、低門檻4.2厘｜美元定存重返5厘 定期存款｜12個月最高4.05厘、美元4.7厘｜減息前部署4厘被動收入 2024/02/16 定期存款｜12個月最高4.05厘、美元4.7厘｜減息前部署4厘被動收入 收息產品 退休規劃產品 財富及退休規劃 退休 財富及資產管理 儲蓄 儲蓄產品 香港存款保障委員會 港元定期存款 虛擬銀行