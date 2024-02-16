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評估投資回報和風險承受力　檢視強積金的4大注意點

博客 15:30 2024/02/16

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不論您是哪種類型的投資者，都應該先了解投資工具，再根據自己的情況做適當選擇，以便達到預期目標。

我認識一位年輕客戶，大學畢業後工作了10年，目前約30歲。他深明為退休越早開始儲蓄越好，所以工作不久就制定了退休計劃，透過不同的投資工具為自己的財富增值，而他揀選的投資工具十分進取，即是大家所講的「高風險、高回報」類別；因為他覺得，即使開始時投資表現反覆，但距離退休還有一段時間，長遠而言，或許會有回報。另一位年紀較大的客戶則與他相反，會考慮低風險的保證或保守型投資，因為退休已經逼近，他傾向採取穩健的投資策略。

其實，這兩種投資取向正好展現年齡和風險承受能力的相關性。在投資領域，風險的高低一般意味著投資本金可能出現的波幅，通常與潛在回報成正比，越高風險的投資越可能帶來更高潛在回報，同時亦需承受更大的損失風險。不同的投資產品及風險水平各有不同，因此，正確評估自己的風險承受能力有助選擇合適的投資產品。

風險承受能力4大決定因素

風險承受能力雖然非常個人化，但主要取決於以下幾個因素：

  • 財務狀況：個人收入、債務、儲蓄和開支等。
  • 投資目標和時間：如果投資目標是長期的，例如較年輕的投資者可容許更長時間的投資期，則相對能夠承受較高的風險，因為長期投資具有更多的時間來彌補期間可能出現的短暫損失。
  • 投資知識和經驗
  • 心理素質：了解自己的風險承受心理素質。有些人能輕鬆面對投資價值波動和接受潛在損失，但有些人較易因市場波動而感到焦慮。

檢視強積金4大注意點

強積金也是一種投資工具。因此，檢視強積金投資回報和風險評估是非常重要的，當中要注意的包括：

1. 定期檢視投資表現

市場環境和基金經理的取向可能會影響基金的表現和風險，定期檢視強積金基金的投資回報和風險評估有助及時調整投資策略或作出必要的投資決策。

2. 評估投資基金組合

除要檢視強積金整體的基金組合表現，更需評估個別基金是否能夠達到投資目標。如果個別基金的回報表現不佳，則可能需要重新評估是否需要轉換到其他表現更較理想的基金。

3. 是否適合個人風險

檢視強積金基金的風險評估以了解基金的風險水平是否與您的風險承受能力相符。如果基金的風險水平過高，可能需要考慮轉換到風險較低的基金。

4. 受託人公司信譽和服務

信譽良好的受託人公司能提供完備的強積金服務，例如，是否能提供貼心的客戶服務和手機應用程式/網上服務平台等，方便查閱基金資訊。

不論您是哪種類型的投資者，都應該先了解投資工具，再根據自己的情況做適當選擇，以便達到預期目標。如需更具體的建議和介紹，可向財務顧問或專業人士諮詢。

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撰文 : 黃啓聰 萬通保險風險及財富管理分區經理

欄名 : 保險DNA

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