退休想幸福？首先戒掉這件事！人生下半場做到這3點　才對自己有交代

▲ 退休想幸福？首先戒掉炒股票！人生下半場要做3件事 才不枉過

退休當然是脫離工作的束綁，相信很少勞碌大半世的打工仔會抗拒每日睡到自然醒，和家人朋友吃喝玩樂，悠閒度日。只是這種自在時光在所謂「蜜月期」的初時雖然過得舒適，但每日重複下變得刻板沉悶，為之生厭，也是不少退休人士共同經歷。

其實好多退休人士從全職崗位退下火線後，頓感生活失去寄託，沒有奮鬥目標，天天無所事事，惶惶不可終日。有精力充沛得以重投職場的積極例子，但亦有找不到生活新方向而陷入抑鬱、濫藥的沉淪案例。

台灣全職投資者、理財作家施昇輝分享的故事，無論在台灣或是香港的退休人士，都值得借鏡。

他認為，在年輕青壯時陪養個人興趣的打工仔，固然在退休後有時間、有資本可以全情投入其中；但本身沒有特別嗜好的人士，退休反而是無聊的開始︰

你有任何興趣嗎？這個興趣能讓你感覺每天的生活很充實嗎？請注意，是「每天」喔！

施昇輝認為，退休生涯想要美滿幸福，要做好三件事、避免一件事，這個屬於「第二人生」、甚至「第三人生」的晚年階段，才能成為真正的黃金歲月。他先談到退休後切忌的一件事...

退休後必須警剔的最大陷阱︰炒股票

施昇輝表示，他從身邊退休朋友聽到的最可怕答案並非「沒有任何興趣」，而是「最大興趣是玩股票」。他利申稱自己雖然是略有名氣的理財作家，但不希望大家把投資理財當作退休後的生活重心。

玩股票如果有賺錢，還可以接受，但超過八成的人都是賠錢的，既傷神又傷本，何苦來哉？

施昇輝也諒解，大部份退休人士是擔心錢不夠用才會投資，但他強調應該要用最簡單、安全的方法來賺錢。他聽聞過不少晚年為了炒股而傾家蕩產，得不償失的例子：

同學父親炒股炒到失心瘋，蝕掉樓房數層，氣得其妻將最後一張樓契鎖入保險箱再把他逐出家門；

旅居國外的朋友有母親越洋探望，卻晚上不睡覺炒台股，犧牲了親子難得相聚的時間。

施昇輝提醒，以下才是退休人士值得關注的三枚指南針︰

退休必做三件事（請按下圖）

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訂立一個目標，只跟自己交代

閱讀困難書藉

運動簡單地做

退休必做第一件事：訂立一個目標，只跟自己交代

施昇輝表示，一個人想每日生活充實，就要看到自己有不斷進步的可能。只有一直追求進步，才願意一直花時間去從事一件興趣。他談到一名從來不運動的朋友，退休竟然踏起單車，最後成為越野車手的勵志故事...

一開始拖車隊後腿，但她咬緊牙關堅持下去，花了一年半苦練，完成很多人可以輕易做到的政大、淡水來回100公里目標；

後來不只跟車隊環島一周，甚至遠征海外，足跡踏遍了蒙古、日本及西班牙等地；

今年更訂下個目標，要踩50趟住家附近的貓空，來進行持續的爬坡鍛鍊。

施昇輝親身觀察到，很多退休人士學攝影、畫畫、推拿、紫微斗數，都會在不斷努力精進中看到進步的成果，獲得很大成就感。

朋友學推拿學得透徹，後來還在家開業，零成本創業；

亦有人在Facebook開設「一年50次」社團，參加者須於每年元旦訂下年內要做某件事情50次的目標，並自發地分享成果。

他稱，未必要加入類似社團，就簡簡單單自訂一個目標，然後努力來完成，亦屬讓生活充實的具體辦法。

退休必做第二件事：閱讀困難書藉

施昇輝提出，不要只看自己喜歡或本來就輕易讀懂的書藉，而要嘗試看以前從來都不會看的新書：

就算真的看不下去，損失也有限；

要是意外發現另一片知識新天地，便物有超值；

看電影同樣，不要只看荷里活或商業港產片，不妨間中看歐洲、日本或其他國家的電影；

甚至藝術電影，讓自己獲得完全不同的觀影經驗；

不要給自己限制，會驚覺電影原來有如此多異的世界。

退休必做第三件事：運動簡單地做

退休也要繼續維持體能健康，也不算一種錯誤認知。不過施昇輝提醒，運動就不該做任何超出自己身體負荷的挑戰，只建議三種運動︰

走路最簡單，但真的要努力每天走一萬步，而且要在太陽下走；

騎單車、游泳也很好，但也給每天訂一個目標；

登山健行，則看個人身體狀況了。

撰文：黃正軒

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