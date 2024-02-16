人人生日優惠｜年初七人日優惠合集！7折機票／銀行送超市禮券／商場送咖啡

▲ 年初七人日 優惠合集 7折機票 商場送咖啡、請食蛋糕

今日（2月16日）適逢年初七人日，多間商戶推出限定優惠，包括廉航7折機票、商場送咖啡、請食蛋糕等，本文介紹人日優惠。

HK Express 7航點機票7折優惠

預訂香港出發至北京、大阪、首爾、曼谷、峴港、台北、馬尼拉機票（只適用於「自由飛」票價），輸入指定優惠碼「Happy30」，享最高7折優惠（優惠票價不包括相關稅項及附加費）。

【預訂日期】：2024年2月16日至2024年2月18日（23:59）

【旅遊日期】：2024年4月8日至12月15日

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中銀BoC Pay派利是 送20元超市優惠券

中銀香港於2月16日推出 「人日賞利是」活動，客戶在 BoC Pay指定頁面成功登記「人日賞利是」活動，並於2月7日至23日期間透過BoC Pay派發電子利是，可額外獲贈港幣20元BoC Pay百佳優惠券。

此外，中銀香港推出「拜年 Phone 利是‧豐盛過龍年」獎賞，為使用電子利是的客戶提供港幣 8,888 元大抽獎及最高港幣128元BoC Pay百佳優惠券

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wwwtc mall 換領美式咖啡

銅鑼灣wwwtc mall 推出人日快閃優惠，憑任何消費及追蹤wwwtc mall Instagram或小紅書，可換領La Viña美式咖啡一杯

【換領時間】：2024年2月16日12:00-17:00

【換領地點】：wwwtc mall L1 中庭

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朗豪坊請食蛋糕 將推50%餐飲回贈

朗豪坊舉行新春三日快閃活動，2月14日及15日在場內三間食肆請全場食飯，又於2月16日在指定食肆全日請食蛋糕。

2月19日起至4月30日期間，朗豪坊逢星期一至五午市及下午茶時段推出《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》消費回贈活動，食客於場內40間餐飲食肆消費滿HK$100，可獲朗豪坊商場HK$50餐飲電子現金券。

《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》 日期 2024年2月19日至4月30日 時間 下午1時至5時 換領方法 LP CLUB會員憑食肆商舖發出之單一即日機印電子消費單據滿HK$100，及與其相符的電子支付存根或手機證明，透過朗豪坊APP成功上載合資格消費單據及於4樓顧客服務中心辦理換領手續，即可獲贈朗豪坊HK$50指定食肆餐飲電子現金券一張，適用於8樓至13樓的食肆商舖。

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Re:echo香港專業戶外裝備 全場7折

Re:echo會員2月16日在全港三間門市購物，享全場7折優惠

【店舖位置】： 灣仔店地址: 香港灣仔盧押道 5 號1樓全層 (灣仔港鐵站B1出口，譚臣道入口)

油麻地店地址：九龍油麻地碧街50-56號1樓全層 (油麻地港鐵站A2出口,Circle K便利店樓上)

元朗店地址: 元朗朗日路8號形點ll L2 A213號鋪

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撰文：葉雨

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